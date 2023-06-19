Минобороны России опубликовало видео - как наша артиллерия уничтожает танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Фото: Кадр видео

«Курс молодого бойца» ВСУ - три недели

Удивительные же вещи публикует в минувшие сутки Le Monde!

О том, что бойцы ВСУ шокировали инструкторов НАТО: «Бросались вперед, как стадо, и громко кричали».

Дошло уже до того, что французским инструкторам НАТО запретили поддерживать связь с бойцами ВСУ. (Как же, интересно, они их инструктируют?)

По словам обозревательницы издания Элиз Венсан, средний курс подготовки солдат ВСУ - около 2-х месяцев.

Но, бывает, доходил и до… трех недель.

В бой - в рядах СВО - идет… «видеоартиллерия»

Минобороны России опубликовало видео - как наша артиллерия уничтожает танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. «Корректировка огня и контроль точности велся операторами беспилотников», - заметили в МО.

И - такое вот пояснение: можно посмотреть - в хорошем качестве - «видео работы российской артиллерии глазами оператора разведывательного дрона».

На кадрах видно точное попадание снаряда в бронетехнику ВСУ.

Что разочаровало экс-аналитика ЦРУ

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что союзники Киева «обрекли украинскую армию на уничтожение» - из-за высокомерного желания показать единство Запада в поддержке Украины в текущем конфликте.

«Мы обучаем их, а потом их уничтожают. Их больше нет», - сокрушался Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Суточные потери врага бьют все даже самые ужасные «рекорды»

«На запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военных и 33 танка. На южнодонецком - до 380 человек и 35 танков. На донецком направлении - до 210 человек, БМП и три автомобиля», - рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

И это - за одни только прошедшие сутки!

Washington Post уполномочен предупредить: русских не победить!

«ВСУ будет сложно прорвать российскую оборону из-за того, что украинские военные уже потеряли огромное количество техники», - пишет Washington Post.

И ещё: «Российские военные сражаются на хорошо подготовленных позициях и накопили достаточное количество артиллерийских боеприпасов, к тому же у них больше беспилотников».

«Российские военнослужащие нанесли удар по колоннам ВСУ с техникой, предоставленной Киеву странами Запада, благодаря превосходству в воздухе и артиллерии» - а это уже - добавляет обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур.