Минобороны России опубликовало видео - как наша артиллерия уничтожает танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры.
Фото: Кадр видео
«Курс молодого бойца» ВСУ - три недели
Удивительные же вещи публикует в минувшие сутки Le Monde!
О том, что бойцы ВСУ шокировали инструкторов НАТО: «Бросались вперед, как стадо, и громко кричали».
Дошло уже до того, что французским инструкторам НАТО запретили поддерживать связь с бойцами ВСУ. (Как же, интересно, они их инструктируют?)
По словам обозревательницы издания Элиз Венсан, средний курс подготовки солдат ВСУ - около 2-х месяцев.
Но, бывает, доходил и до… трех недель.
В бой - в рядах СВО - идет… «видеоартиллерия»
Минобороны России опубликовало видео - как наша артиллерия уничтожает танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. «Корректировка огня и контроль точности велся операторами беспилотников», - заметили в МО.
И - такое вот пояснение: можно посмотреть - в хорошем качестве - «видео работы российской артиллерии глазами оператора разведывательного дрона».
На кадрах видно точное попадание снаряда в бронетехнику ВСУ.
Что разочаровало экс-аналитика ЦРУ
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что союзники Киева «обрекли украинскую армию на уничтожение» - из-за высокомерного желания показать единство Запада в поддержке Украины в текущем конфликте.
«Мы обучаем их, а потом их уничтожают. Их больше нет», - сокрушался Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Суточные потери врага бьют все даже самые ужасные «рекорды»
«На запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военных и 33 танка. На южнодонецком - до 380 человек и 35 танков. На донецком направлении - до 210 человек, БМП и три автомобиля», - рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
И это - за одни только прошедшие сутки!
Washington Post уполномочен предупредить: русских не победить!
«ВСУ будет сложно прорвать российскую оборону из-за того, что украинские военные уже потеряли огромное количество техники», - пишет Washington Post.
И ещё: «Российские военные сражаются на хорошо подготовленных позициях и накопили достаточное количество артиллерийских боеприпасов, к тому же у них больше беспилотников».
«Российские военнослужащие нанесли удар по колоннам ВСУ с техникой, предоставленной Киеву странами Запада, благодаря превосходству в воздухе и артиллерии» - а это уже - добавляет обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур.