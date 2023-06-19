Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июня 2023 21:06

Почему резко упал курс рубля, что делать при аллергии на солнце и с помощью чего Россия уничтожает западную технику на Украине

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Михаил НЕБЕРА
Михаил НЕБЕРА
Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Открытость экономики, бизнес без проверок и курс на социальную справедливость: главные тезисы речи Владимира Путина на ПМЭФ-2023 (подробнее)

2 место. Дмитрий «Гоблин» Пучков: Задача минимум - отрезать Украину от Черного моря (подробнее)

3 место. Одним залпом - 10 футбольных полей: новейшая российская разработка уничтожает западные танки на Украине (подробнее)

4 место. Почему резко упал курс рубля и что будет дальше (подробнее)

5 место. Американцы назвали Украину армией самоубийц (подробнее)

6 место. Накрутки до полумиллиона! АвтоВАЗ начал бороться с дилерами, которые завышают цены (подробнее)

7 место. Что делать при аллергии на солнце (подробнее)

8 место. У подростка проблемы. Кого лечить: ребенка или родителей? (подробнее)

9 место. Как динозавры крокодилов победили, или почему эволюция предпочла первых (подробнее)

10 место. ТНТ получил иск за пропаганду ЛГБТ, фильм «Вам и снилось» ждёт новая экранизация, а «Давай поженимся» возвращается (подробнее)

Интересное