Работал за еду: На что пришлось пойти Тарзану на пути к браку с Королевой

Наталья Королева и Сергей Глушко. Фото: соцсети.

Наталья Королева встретилась со своим мужем Сергеем Глушко, когда основным источником его дохода был стриптиз. Однако так было далеко не всегда. Переехав в Москву, Тарзан сменил несколько мест работы. Одно из них показалось ему особенно привлекательным из-за бесплатной еды.

До занятий танцами Глушко работал самым обычным охранником на стройке – будущий муж певицы сторожил стройматериалы. График его работы был два через два, плюс бонус – бесплатное питание: на объекте два раза в сутки кормили. В то время Сергей даже помыслить не мог, что его ждет карьера в отечественном шоу-бизнесе, и тем более брак со звездой.

«По периметру стояло несколько вагончиков. Первый Новый год в Москве я встретил вот в вагончике этом. Он был абсолютно пустой. Там стояла койка армейского образца, такой же матрас и одеяло армейское. Посередине стояло несколько кирпичей и теплоэлектронагреватель», - Рассказал Глушко в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

На стройке Сергей выдержал только три месяца, а затем устроился менеджером по продажам на мебельную фабрику. Глушко продавал клиентам мебель. По его словам, главное в этой работе – позитив: «Люди любят шутки, не любят официальных сухарей».

Сергей Глушко родился в семье потомственных военных, его дед и отец были офицерами. Сам он после школы пошел в военное училище, потом служил на космодроме «Плесецк». Однако в трудные 90-е был вынужден зарабатывать на жизнь всеми доступными способами.

Наташа Королева познакомилась с Тарзаном после тяжелого развода с Игорем Николаевым. У супругов родился сын Архип. Наталья никогда не скрывала, что не стыдится, а, напротив, очень гордится профессией своего супруга. Всем злопыхателям, задающим певице вопрос: «Как ваш сын относится к работе своего папы?» она уверенно отвечает: «А вы попробуйте так красиво раздеться на сцене!»

- Сергей в этом жанре единственный пока без конкурентов. Есть много молодых, накачанных, красивых парней. Но чего-то им не хватает, чтобы стать такими, как он. Я очень им горжусь! – признавалась Королева в интервью «Комсомольской правде».

Покончив с карьерой стриптизера, 53-летний Тарзан открыл в себе талант художника. В основном он рисует портреты, и любимая модель – жена Наташа.