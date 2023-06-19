Военные моряки России спасли у берегов Греции 68 пассажиров судна «Авалон»

Экипажи фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и судна «Пижма» провели спасательную операцию в Средиземном море. У берегов Греции они спасли пассажиров терпящего бедствие судна яхтенного типа под флагами Германии и Греции под именем «Авалон».

«Сегодня ночью экипажами фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза «Пижма», спасены 68 пассажиров иностранного судна «Авалон», потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции», - уточнила пресс-служба Минобороны России.

Иностранцам повезло: наши военные моряки в этот день держали свой путь в порт Тартус, и когда в южной части Эгейского моря фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» принял сигнал бедствия от «Авалона», он сразу направился в район бедствия. По пути капитан связался с сухогрузом «Пижма» и российские команды провели успешную спасательную операцию.

«Люди с потерявшего ход судна были эвакуированы на борт сухогруза «Пижма», где им оказали необходимую медицинскую помощь, и доставлены в бухту острова Калимнос, для передачи на борт катеров береговой охраны Греции», - отметили в Минобороны России.