Победа над вирусами, открытие секретов ДНК и изобретение компьютерной томографии: 10 африканских учёных, прославивших свой континент

Вирусолог Макс Тейлер Фото: EAST NEWS

Африка сегодня – динамично развивающийся континент, где создаются технопарки, внедряются новые технологии, криптовалюта становится обычным делом. Африканские университеты все чаще теснят европейские и американские в мировых рейтингах, и это не случайно. У науки в Африке давние традиции и многообещающее будущее. Рассказываем о 10 выдающихся исследователях XX и XXI века, прославивших свой континент.

СПАС МИР ОТ ЖЕЛТОЙ ЛИХОРАДКИ

Вирусолог Макс Тейлер (1899 –1972), Нобелевский лауреат по медицине и физиологии.

Главное достижение: вакцина от желтой лихорадки, избавившая мир от страшной болезни.

Макс Тейлер родился в Претории (сейчас это административная столица ЮАР). Изучал медицину в Кейптаунском университете, потом отправился в лучшие медицинские школы Лондона, где получил диплом доктора тропической медицины и гигиены. Сделал блестящую научную карьеру в США - сначала в Гарвардском университете, затем в Рокфеллеровском фонде, преподавал в Йельском университете.

Трейлер стал первым Нобелевским лауреатом африканского происхождения. Самую престижную научную премию ему присудили в 1951 году - за создание вакцины от желтой лихорадки.

От страшной тропической болезни со средних веков и до середины XX века страдали жители Африки, Южной Америки и Карибских островов. Тейлер доказал, что вызывает ее вирус. Выяснил, что африканский и американский вирусы идентичны. И начал эксперименты для создания вакцины - сначала на мышах и куриных эмбрионах. Заразился сам, выжил.

В конце 1940-х в Южной Африке прошли успешные клинические испытания на людях. В итоге было произведено 28 миллиона доз вакцины, разработанной Рокфеллеровским фондом под руководством Тейлера. Желтая лихорадка побеждена и больше не уносит жизни.

Физик Аллан Маклауд Кормак Фото: wikimedia.org

ИЗОБРЕЛ КОМПЬЮТЕРНУЮ ТОМОГРАФИЮ

Физик Аллан Маклауд Кормак (1924–1998), Нобелевский лауреат по физиологии и медицине.

Главное достижение: изобрел компьютерную томографию - точный метод диагностики, без которого невозможно представить современную медицину.

Аллан Маклауд Кормак родился в Йоханнесбурге (ЮАР). Учился в Кейптаунском университете, затем отправился заниматься исследовательской работой в Кембриджа - в знаменитую Кавендишскую лабораторию, из которой вышли три десятка Нобелевских лауреатов. Научную карьеру продолжил у себя на родине, а также в США - в Гарварде и Университете Тафтса, где возглавил факультет физики. Избран в Национальную академию наук США.

Главными научными интересами Кормака были передовые темы ядерной физики и физики элементарных частиц. При этом в историю он вошёл благодаря практическому и очень полезному для врачей изобретению - компьютерной томографии.

Рентгеновскими технологиями в медицине Аллан Кормак заинтересовался ещё в 1950-х, организовал исследования в Кейптаунском университете и клиническом госпитале Гроте-Шур, экспериментировал с гамма-излучением и муляжами человеческого тела. А в начале 1970-х на основе теоретических изысканий были созданы первые КТ-сканеры. Нобелевскую премию 1979 года разделили Аллан Маклауд Кормак и английский физик Годфри Хаунсфилд, параллельно пришедшие к изобретению компьютерной томографии.

Биолог Сидней Бреннер Фото: wikimedia.org

РАЗГАДАЛ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД

Биолог Сидней Бреннер (1927–2019), Нобелевский лауреат по физиологии и медицине.

Главное достижение: его открытия позволили понять многие законы развития организма.

Сидней Бреннер родился в Южной Африке, куда его родители эмигрировали в начале XX века - отец из Литвы, мать из Латвии. Окончил университет в Йоханнесбурге и аспирантуру в британском Оксфорде, где и началась блестящая научная карьера Бреннера. Он возглавил лабораторию молекулярной биологии в Кембридже и создал Институт молекулярных исследований Калифорнийского университета в Беркли. Стал членом Лондонского королевского общества, Национальной академии наук США, Испанской, Парижской и Японской академий наук.

Сидней Бреннер стоял у истоков расшифровки генетического кода. Главные открытия он сделал, исследуя червя миллиметрового размера - нематоду Caenorhabditis elegans. На примере нематоды Бреннер нашёл ответ на вопрос, имеющий ключевое значение для лечения многих болезней и понимания механизма старения: участвуют ли гены в управлении процессом развития и старения органов. Да! Мутации связаны с определёнными генами, гены регулируют также запрограммированное отмирание клеток. За эти работы Сидней Бреннер вместе с Робертом Хорвицем и Джоном Салстоном в 2002 году получил Нобелевскую премию.

В последние годы жизни Бреннер работал в Сингапуре, в Институте молекулярной и клеточной биологии. Выбрал необычный объект для своих исследований - ядовитую рыбу фугу. Благодаря ей Бреннер открыл около тысячи до сих пор неизвестных человеческих генов.

Химик Ахмед Хасан Зевейл Фото: wikimedia.org

СОЕДИНИЛ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ ПОД МИКРОСКОПОМ

Химик Ахмед Хасан Зевейл (1946–2016), Нобелевский лауреат.

Главное достижение: исследовал химические реакции революционными методами.

Египтянин Ахмед Хасан Зевейл - выпускник Александрийского университета у себя на родине и Пенсильванского университета в США. Работал в Калифорнийском технологическом университете. Избран членом Национальной академии наук США, Российской академии наук, а также академий Китая, Дании, Швеции, Франции.

Зевейл разработал метод 4D-электронной микроскопии, соединяющий пространственные измерения и измерение времени. Нобелевскую премию по химии получил в 1999 году «за исследование переходных состояний, возникающих во время химических реакций, с использованием фемтосекундной техники» - раньше считалось, что такие эксперименты по регистрации движения атомов с использованием сверхбыстрых лазеров невозможны.

«Использование Зевейлом быстрой лазерной техники можно сравнить с использованием техники Галилеем, которую он направил ко всему, что освещало небесный свод. Зевейл испытал свой фемтосекундный лазер буквально на всем, что движется в мире молекул», - так оценил масштаб работ египетского химика председатель Нобелевского комитета Бенгт Норден.

Физик-ядерщик Самира Муса Фото: wikimedia.org

ДОКАЗАЛА, ЧТО ЖЕНЩИНАМ МЕСТО В ЯДЕРНОЙ ФИЗИКЕ

Физик-ядерщик Самира Муса (1917–1952), первая женщина, ставшая преподавателем в Каирском университете.

Главное достижение: новаторские исследования мирного применения атомной энергии.

Самира Муса во многом было первой. Первая египтянка, ставшая физиком-ядерщиком и получившая докторскую степень за работу по атомной радиации. Первая женщина-преподаватель в Каирском университете.

Со студенческих лет она занималась радиологией и лучевыми методами в медицине. Мать Самиры умерла от онкологии, и она поставила себе цель сделать «ядерное лечение рака таким же доступным и дешевым, как аспирин». Совершила ряд новаторских для своего времени открытий (например, вывела уравнение, позволяющее делить атомы меди и других дешёвых металлов).

Отказалась переехать в США, хотя ей предлагали прекрасные условия и даже допустили на секретные атомные объекты. «Меня ждёт Египет, моя дорогая родина», - сказала Самира. Талантливая египтянка наверняка бы сделала намного больше, но в 35 лет трагически погибла в автокатастрофе.

Микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум Фото: www.youtube.com

ОБНАРУЖИЛ ВИРУС ЭБОЛЫ

Микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум (р. 1942), советник Всемирной организации здравоохранения, лауреат премии Мировых лидеров ВОЗ.

Главное достижение: сыграл ключевую роль в обнаружении вируса Эбола и борьбе с этой болезнью.

Микробиолога из Конго Жан-Жака Муембе-Тамфума престижный медицинский журнал Lancet назвал «африканским охотником на Эболу». Изучал медицину на родине, в Университете Лованиум в Киншасе, и вирусологию в Университете Лёвен в Бельгии. В 1976 году оказался в эпицентре первой вспышки Эболы - тогда ещё никто не знал, что это за болезнь. Первым взял образец крови у больной и отправил в Институт тропической медицины Антверпена, своему бельгийскому коллеге Питеру Пиоту. Так был открыт новый смертельно опасный вирус.

Муембе стал директором Национального института биомедицинских исследований Демократической Республики Конго и советником Всемирной организации здравоохранения по Эболе.

В 2009 году доказал, что очередная вспышка Эболы вызвана летучими мышами - они стали переносчиками вируса (как и в случае с COVID-19 через десять лет).

Журнал Time включил Муембе в список 100 самых влиятельных людей 2020 года. А в 2023 году он получил премию Мировых лидеров ВОЗ за заслуги в открытии вируса Эболы и развитие здравоохранения.

Генетик Гебиса Эджета Фото: wikimedia.org

ЗАЩИТИЛ РАСТЕНИЯ ОТ ЗАСУХИ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Генетик Гебиса Эджета (р. 1950), лауреат Всемирной продовольственной премии.

Главное достижение: создал сорта сорго, устойчивые к засухе, холодам и паразитам.

Сорго - один из самых распространённых злаков в мире, его используют в пищу, как корм для животных и основу для биотоплива. Генетик и селекционер Гебиса Эджета посвятил себя созданию сортов сорго, устойчивых к засухе (результат пятилетний селекционной работы в Судане), холодам, болезням и паразитам.

Родился он в эфиопской деревне. Чтобы учиться в школе, ходил по 20 км пешком. Окончил Университет Харамая в родной стране и получил докторскую степень в Университете Пердью в США, где сейчас является профессором. Почти все его исследования сфокусированы на Африке с ее непростыми климатическими условиями и растущим населением, которое нужно обеспечить надёжными урожаями.

Специалист в информатике Филип Эмеагвали Фото: wikimedia.org

СВЯЗАЛ ТЫСЯЧИ МИКРОПРОЦЕССОРОВ

Специалист в информатике Филип Эмеагвали (р.1954), лауреат Премии Гордона Белла.

Главное достижение: визионерские компьютерные технологии.

Филип Эмеагвали, яркая и противоречивая личность, родился в Нигерии. В 13 лет, вместо того чтобы учиться в школе, участвовал в Гражданской войне. Благодаря своим выдающимся способностям в 17 лет получил стипендию и стал студентом Орегонского университета. Получил магистерские дипломы одновременно Университете Джорджа Вашингттна и Университете Мэриленда.

В 1989 году удостоен престижной премии Гордона Белла за лучшее соотношение цены и качества в высокопроизводительных вычислениях для моделирования нефтяных месторождений. Он применил визионерскую идею - соединил 65 тысяч микропроцессоров и добился рекордной скорости и производительности. Говорит, что вдохновили его пчёлы, строящие соты по тому же принципу.

Археолог и историк Феликс Аркард Чами Фото: wikimedia.org

НАШЁЛ УНИКАЛЬНЫЕ ДРЕВНИЕ АРТЕФАКТЫ

Археолог и историк Феликс Аркард Чами (р. 1958)

Главное достижение: доказал, что через Восточную Африку в средние века проходили важнее торговые пути в Индийском океана

Археолог из Танзании Феликс Аркард Чами благодаря своим раскопкам открыл всему миру новые страницы истории Восточной Африки. Он родился рядом с Килиманджаро, изучал социологию в Дар-эс-Саламском университете, антропологию в Университете Брауна (США). Защитил докторскую диссертацию в Уппсальском Университете (Швеция), она посвящена железному веку на побережье Танзании. Преподаёт историю и археологию в Дар-эс-Саламском универитете.

Свои важнейшие открытия Чами сделал на танзанийских островах Мафия и Джуани. Он первым обнаружил артефакты, доказывающие, что Восточная Африка была важной частью морских торговых путей в Индийском океане. Они соединяли территорию нынешней Танзании, Ближний Восток и Азию. На остров Мафия приходили суда арабских купцов. А на соседнем острове находился город, процветающий благодаря добыче серебра.

Инженер-изобретатель Мохамед Осман Балула Фото: wikimedia.org

НАУЧИЛ СМАРТФОНЫ КОНТРОЛИРОВАТЬ ДИАБЕТ

Инженер-изобретатель Мохамед Осман Балула (р. 1981), лауреат Арабской премии за достижения в бизнесе в номинации «Наука и инновации».

Главное достижение: изобрёл систему контроля за состоянием больных диабетом с помощью смартфона.

Молодой, но уже прославленный и удостоенный многих наград суданский ученый и изобретатель Мохамед Осман Балула помогает больным диабетом. Он разработал систему дистанционного мониторинга состояния пациентов с помощью мобильного телефона и беспроводную автоматизированную систему для людей, нуждающихся в постоянном уходе. Диабетом занялся потому, что его родственники - родители и брат - страдают этой болезнью. Работает над амбициозной задачей: созданием искусственной поджелудочной железы.

Балула изучал биомедицинскую инженерию в Аджманском университете (ОАЭ), с 2010 года в нем преподает. В 2012 и 2013 годах был включен в список 500 самых влиятельных арабов мира.