Минобороны России ожидает в Херсонской области малярию и лихорадку Западного Нила

В Минобороны России выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Фото: Дмитрий Харичков/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В Минобороны России выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он выступил с новыми материалами, которые говорят о том, что Америка при поддержке своих союзников осуществляют широкомасштабные военно-биологические исследования, направленные на поиск эффективных методов применения возбудителей особо опасных инфекционных болезней.

Реализация таких планов позволяет формировать искусственные очаги, которыми будут достигаться определенные цели Пентагона.

Что нового стало известно из этого доклада?

- У Научно-исследовательского института сухопутных войск США им. Уолтера Рида, который с 2014 по 2020 годы проводил испытания на жителях и военнослужащих Украины в ходе биологических проектов «Ю-Пи-1», «Ю-Пи-2» оказалось еще четыре филиала-биолаборатории в Таиланде, Непале, Камбодже и Филиппинах, которые, в свою очередь, осуществляют взаимодействие в этой области с 12 странами Юго-Восточной Азии.

- Сетью зарубежных филиалов также располагает медицинский научный центр ВМС США. Подведомственные ему лаборатории осуществляют работы с патогенными микроорганизмами в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.

- Подобный «разветвленный» подход, реализуемый по всему миру, позволяет американскому военному ведомству получать доступ к эпидемически значимым вариантам патогенов, которые являются потенциальными агентами биологического оружия. В их числе лихорадки Марбург и Эбола, малярия, лихорадка долины Рифт.

- Полученные в ходе специальной военной операции (СВО) материалы подтверждают связь института им. Уолтера Рида с управлением министерства обороны США по снижению угрозы ДИТРА и его ключевым подрядчиком - компанией «Метабиота».

- В России сформировались природные резервуары и постоянно действующие эпизоотические очаги птичьего гриппа за счет передачи возбудителя морским млекопитающим и неперелетным птицам, таким, как чайки. Мы обращали внимание на массовую гибель птиц в заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области, которая была спровоцирована пренебрежительным отношением к требованиями биобезопасности.

- Интерес американских заказчиков к переносчикам трансмиссивных инфекций неслучаен. Только в открытой печати научно-исследовательскими организациями минобороны США опубликовано более 100 работ по изучению основных видов комаров и клещей, переносчиков эпидемически значимых инфекций – лихорадок долины Рифт, Западного Нила, Денге, Зика. Характерно, что многие изучаемые заболевания, например, конго-крымская лихорадка, клещевой и японский энцефалиты, не встречаются на территории США и не представляют угрозы для североамериканского континента.

- Продолжаются попытки получения Пентагоном популяций переносчиков, возбудители которых не распространяются ими в естественных условиях: лихорадки Эбола, Гепатита Б, СПИДа и тяжелого острого респираторного синдрома. Получены культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита Б. Для усиления действия арбовирусов американские военные специалисты активно используют возбудителей паразитарных инфекций, таких как микрофилярии.

- Работы с переносчиками проводятся в профильных организациях Пентагона на территории США и шести зарубежных филиалах. Это дает возможность в лабораторных условиях поддерживать и инфицировать арбовирусами 89 видов комаров и 12 видов клещей. Одновременно разрабатываются программные продукты для прогнозирования распространения трансмиссивных инфекций (в отношении лихорадки долины Рифт прогноз построен для 47 видов насекомых-переносчиков).

- Проводимые в США исследования переносчиков носят выраженный военно-прикладной характер, в ходе которых ведется поиск оптимальных условий, при которых достигается наибольшая эффективность применения инфицированных кровососущих насекомых и клещей. При этом в качестве полигона для отработки возможных сценариев США стремятся использовать территорию других государств.

- Характерно, что спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь – лихорадки Западного Нила.

- О высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров, о котором мы говорили ранее. В соответствии с описанием беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер с насекомыми и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия.

В описании к патенту подчеркивается, что зараженный военнослужащий не способен выполнять поставленные перед ним боевые задачи, и отмечено: «…подобный способ заражения противника в военном отношении дал бы значительный эффект…»

- Согласно утвержденным стратегическим документам в области биопроизводства и противодействия биологическим угрозам Соединенные Штаты оставляют за собой право проводить исследования «двойного назначения» и управлять биологической обстановкой в своих интересах.

- Великобритания также заявила о собственных интересах в биологической сфере, приняв 12 июня 2023 г. национальную стратегию биологической безопасности. Одной из заявленных целей документа является: «достижение мирового лидерства в области инноваций…объем финансирования мероприятий в рамках стратегии составит ежегодно полтора миллиарда фунтов стерлингов»