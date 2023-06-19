Дмитрий Песков: Президент высоко ценит диалог с военкорами и будет его продолжать

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Встреча военкоров с президентом, а именно так бы я назвал то, что произошло в минувший четверг, по сути, стала Большой пресс-конференцией, которой нам не хватило в минувшем декабре. Как это событие оценил сам президент? И по накалу, и даже по хронометражу это было очень яркое событие.

С таким вопросом журналист «Комсомольской правды» обратился к официальному представителю Кремля в понедельник, 19 июня.

- Это не первая встреча с военкорами, такие были и до этого, - заметил Песков. - Это важный элемент получения президентом информации с мест.

Вы знаете, что у него множественные источники получения информации. Один из таких источников – его диалог с военкорами.

Был, действительно, весьма и весьма откровенный разговор, большую часть этого разговора вы видели. Но была и небольшая закрытая часть. Президент сам высоко ценит этот диалог с военкорами и будет его продолжать.

- Спасибо.