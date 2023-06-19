Сергей Перминов, заместитель секретаря Генсовета «Единой России»: «Партия прекрасно понимает, что такое свобода»

Сергей Перминов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) студию Радио «Комсомольская правда» посетил заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2040 ГОДА

- Сергей Николаевич, расскажите, с какой повесткой вы приехали на форум, какие первые итоги уже можете подвести?

- Это были очень насыщенные дни. Вчерашний начал с трехчасовой сессии, на которой мы обсуждали сценарий и перспективы развития страны в горизонте до 2040 года. Далее мы обсуждали вопросы, связанные с Союзным государством Россия – Белоруссия, а вечером, так совпало, с губернаторами новой волны подводили итоги прошедшего года.

- Интересно послушать итоги.

- Знаете, на предыдущем форуме в 2022 году в условиях беспрецедентных вызовов мы вырабатывали некие совместные решения, которые предполагали более быстрый обмен информацией между губернаторами, создание баз, в которых мы могли бы фиксировать все наши возможности – экономические, правовые, финансовые... Это необходимо, чтобы регионы жили в единой повестке, развивая отдельные отрасли и направления своего хозяйства. И вот, подводя итог года, губернаторы, которые там присутствовал (а это от Чукотки и Якутии до Ивановской области) мне как сенатору задавали вопрос: каким образом Сенат выстроил свою работу в этот год, и что у нас получилось? Я полагаю, во-первых, у нас у всех получилось, потому что мы показали высочайшую степень адаптивности. Это касалось и финансов, и экономики, и вопросов правового обеспечения этого процесса, экспертных площадок, обратной связи и обработки информации, очень быстрых алгоритмов, потому что отдельные решения по правовому обеспечению, то есть внесению изменений либо принятию новых нормативных актов мы как Государственная Дума, как Федеральное собрание принимали буквально в считанные дни, что было беспрецедентно. Это первое.

И второе - компетентность. Высочайший уровень компетентности показал наш бизнес и региональные управленческие команды. Потому что эти два ключевых понятия – скорость и компетентность, являются фундаментом адаптивности и следованию целям, которые нам необходимо было достигать, чтобы мы не провалились в условиях беспрецедентных вызовов и санкционного давления.

Сегодня мы продолжили стратегическую сессию, она касалась вопросов стратегического планирования. Помощник президента Андрей Александрович Фурсенко, модерировал эту сессию, участвовал Михаил Валентинович Ковальчук (член-корреспондент РАН, президент Курчатовского института – «КП»), были ребята-футурологи, наш известный бывший нелегал-разведчик Андрей Безруков, много других интересных спикеров. Чего нам не хватает, и что мы должны сделать в ближайшее время, чтобы этот квант нового понимания собственной самости, самого себя, я как нации, как экономики, как науки, был оформлен именно в такие практические алгоритмы, которые позволяют управлять этими процессами.

ОБЩЕСТВО СПЛОТИЛОСЬ КАК НИКОГДА

- Как думаете, сейчас имеет смысл как-то успокоить народ?

- Ощущение, о котором вы говорите, успокоить, это же чувство, которое порождается тревожностью. Я не думаю, что общество находится в состоянии тревожном. Общество сплотилось как никогда. Все прекрасно понимают происходящее. И, конечно, президент выскажет свое видение того, как ситуация будет развиваться, и поставит те практические задачи, которые нам необходимо решить, чтобы мы сохранили курс на обретение подлинного суверенитета, свободы. Чтобы мы продолжили этот путь отстаивания своих ценностей и самобытности.

- На форуме очень много сессий посвящено именно будущему нашей страны, тому, как она будет развиваться. Может быть, партия «Единая Россия» рисует уже образ будущего? Какие вызовы перед нами сейчас стоят, как это видит партия?

- Образ будущего для партии – это та живая материя, с которой мы работаем. Потому что политическая партия, она не может выставлять ориентиры, которые не будут понятны избирателю. У партии эта работа всегда совмещена. Она состоит из двух частей. То, что касается предметного развития и потребностей жителей нашей страны, это все сфокусировано в программах, планах развития регионов и страны в целом. Называется эта штука Народная программа. Партия ее детально прорабатывает, потому что это всегда очень скрупулезный план, который вшит в бюджетные возможности каждого муниципалитета, региона, страны в целом. Что касается образа будущего, мы проводим постоянные стратегические сессии, где обсуждаем, что, собственно, там, за горизонтом.

Образ будущего… У нас даже есть такое определение, что образ будущего – это желаемый образ настоящего. Мы с вами хотим где-то жить, над чем-то работать, но ведь эта проекция, она всегда идет изнутри, из сердца, из сегодня, о том, как мы это видим. Партия прекрасно понимает, что такое свобода, независимость, традиционные ценности. Партия прекрасно понимает и разбирается в этих смысловых линиях и категориях. Это все трансформируется с точки зрения реализации конкретных задач здесь и сейчас. Что же касается горизонтов планирования, то это полностью совпадает с видением президента, того, как страна должна обретать тот самый суверенитет.

ПОГРУЖЕНИЕ В ГЛУБЬ РОССИЙСКИХ РЕАЛИЙ

- Партия проводит большую программу по поддержки людей в новых регионах. Какие проблемы видите?

- Знаете, у нас с вами есть прекрасный опыт Крыма и Севастополя. Это 2014 год, я в тот период времени работал заместителем губернатора в Ленинградской области. И мы, наверное, один из немногих субъектов, кто создал свое постоянно действующее представительство в Республике Крым, мы были кураторами, шефами Симферопольского района. Сейчас Ленинградская область занимается оказанием помощи Енакиевскому району Донецкой Народной Республики. Это маленькие примеры, которые объясняют на практике, как это происходит.

Есть несколько этапов. Первый касается вопросов восстановления и функционирования физической инфраструктуры, жизнеобеспечивающей: вопросы здравоохранения, приобретения оборудования, восстановления транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства. Так было и в Крыму, так сейчас есть в Енакиево. Например, в Енакиево мы передавали вместе с Санкт-Петербургом в августе прошлого года шесть современных трамвайных вагонов, обновили трамвайное депо, восстановили дороги, школы, дом культуры. Аналогично мы действовали и в Крыму.

Что касается вопросов более глубокой интеграции, то, конечно, есть задача по подготовке муниципальных и региональных кадров, чтобы они понимали, как функционирует бюджетная система и различные органы власти, что такое нормативное регулирование. Потому что для коллег это будет в новинку. Такая же ситуация была в Крыму. Мы провели серию обучающих семинаров, коллег приглашали к себе, они смотрели, как работает власть у нас на территории. Синхронизация проходила в течение 2-3 последующих лет.

Поэтому есть первоочередные острые вопросы, которые требуют нашего финансового участия, участия наших специалистов и отдельных компаний, а есть вопросы более долгосрочные. В новых регионах в этом году формируются все уровни власти, там тоже будут выборы. Жители новых регионов обретают новый опыт – о том, как функционирует система, что такое предварительное голосование в измерении партии «Единая Россия», что такое представительные органы власти. К примеру, на территории того государства, которое нам сейчас фрондирует, губернаторы не избираются, они назначаются. А у нас губернаторы, пусть по особой системе, но, тем не менее, будут избираться депутатами, которых выберут люди. Этот опыт предстоит коллегам получить, а дальше будет идти процесс адаптации, синхронизации, процесс погружения в глубь наших российских реалий.