Третье подорожание за год: российский преемник «Макдоналдса» снова повышает цены

Цены в меню вырастут с 26 июня в среднем на 5-8 процентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Рост себестоимости продукции и проблемы с логистикой» - универсальное объяснение, которое используют абсолютно все российские компании, когда хотят поднять цены. Вот и «Вкусно - и точка» не исключение: именно так руководство компании оправдывает очередное подорожание.

Цены в меню вырастут с 26 июня в среднем на 5-8 процентов. При этом стоимость напитков не изменится. Об этом руководство компании сообщило в письме своим сотрудникам. «Не забудьте обновить прейскурант!» - уточняется в письме.

Напомним, американская сеть McDonald’s объявила об уходе из России в мае прошлого года. Все 850 ресторанов выкупила российская компания под руководством сибирского бизнесмена Александра Говора. И уже в июне-2022 рестораны начали снова открываться. Меню осталось практически прежним. Сменились только названия блюд и наименование сети, которую мы теперь знаем как «Вкусно - и точка».

Тогда же случилось и первое небольшое повышение цен. Осенью прошлого года цифры в меню снова поднялись – в среднем на 5-10 процентов. Так что это уже третье подорожание за год.

- Для «Вкусно - и точка» это достаточно большое повышение, - прокомментировал новость омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). - Цены во «Вкусно - и точка» растут так стремительно, потому что теперь это самостоятельная компания. У McDonald's была другая экономика. Были «бесплатные» западные деньги (кредиты в иностранных банках под очень низкий процент, чего нет в России, - Ред.). Плюс это большая компания, которая работает на весь мир. И то, что мог себе позволить McDonald's, «Вкусно и точка», к сожалению, позволить себе не может.

По словам эксперта, цены сейчас поднимают и другие рестораны. Но фаст-фуд дорожает «очень осторожно».

- Конкуренция между крупными игроками на этом рынке очень острая, тут важна цена. И небольшое изменение цены может повлечь серьезный отток посетителей, - говорит Миронов. - Но никакой трагедии для «Вкусно и точки» не произойдет. Для них это оправданный шаг, им надо сохранять прибыльность и не терять ее на фоне повышения цен. Хотя для потребителей это, конечно, минус.