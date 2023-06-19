Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Новгородской области Андреем Никитиным

Владимир Путин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин в Кремле принял главу Новгородской области Андрея Никитина.

- У вас стройка себя хорошо чувствует, инвестиции продолжаются. Но есть и вопросы проблемного характера, — президент с самого начала дал понять, что знает о всех сторонах жизни региона.

- В прошлый год наша промышленность максимально воспользовалась теми возможностями, которые есть. Это позволило вырасти реальным доходам населения. У нас пятое место в стране по темпам роста, — в ответ доложил Никитин.

Дальше губернатор вкратце рассказал, что еще делается в регионе:

* Снизилась бедность.

* Появились новые меры поддержки нуждающихся.

* Полностью решена проблема обманутых дольщиков.

* С опережением расселяют аварийный фонд.

Глава области признал, что в области "очень маленький" уровень газификации. Всего 55%. Но есть программа до конца 2027 года протянуть столько же труб, как и в последние 50 лет.

- Я её называю «За пять лет как за пятьдесят», — добавил Никитин.

Дальше губернатор рассказал о поддержке СВО. У новгородчины есть три "задачи".

- Мы дружим с Запорожской областью, Васильевским районом. Обеспечить работу всех систем ЖКХ, дети – летний отдых, организация работы школ. Район на линии соприкосновения находится, поэтому там совсем мирную жизнь сделать невозможно, но всё, что можно для этого сделать, мы делаем, — перечислил губернатор.

Восстановление разрушенного – первая задача.

Вторая – поддержка солдат. Для раза в месяц им привозят расходные материалы. Бытовые вещи.

Третья – поддержка ветеранов.

- Мы решили пойти по примеру Москвы: сделать отдельное большое здание, понимая, что надо будет и с ветеранами других войн тоже начинать работать, — доложил Никитин.