Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Новгородской области Андреем Никитиным

Владимир Путин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин в Кремле принял главу Новгородской области Андрея Никитина.
- У вас стройка себя хорошо чувствует, инвестиции продолжаются. Но есть и вопросы проблемного характера, — президент с самого начала дал понять, что знает о всех сторонах жизни региона.
- В прошлый год наша промышленность максимально воспользовалась теми возможностями, которые есть. Это позволило вырасти реальным доходам населения. У нас пятое место в стране по темпам роста, — в ответ доложил Никитин.
Дальше губернатор вкратце рассказал, что еще делается в регионе:
* Снизилась бедность.
* Появились новые меры поддержки нуждающихся.
* Полностью решена проблема обманутых дольщиков.
* С опережением расселяют аварийный фонд.
Глава области признал, что в области "очень маленький" уровень газификации. Всего 55%. Но есть программа до конца 2027 года протянуть столько же труб, как и в последние 50 лет.
- Я её называю «За пять лет как за пятьдесят», — добавил Никитин.
Дальше губернатор рассказал о поддержке СВО. У новгородчины есть три "задачи".
- Мы дружим с Запорожской областью, Васильевским районом. Обеспечить работу всех систем ЖКХ, дети – летний отдых, организация работы школ. Район на линии соприкосновения находится, поэтому там совсем мирную жизнь сделать невозможно, но всё, что можно для этого сделать, мы делаем, — перечислил губернатор.
Восстановление разрушенного – первая задача.
Вторая – поддержка солдат. Для раза в месяц им привозят расходные материалы. Бытовые вещи.
Третья – поддержка ветеранов.
- Мы решили пойти по примеру Москвы: сделать отдельное большое здание, понимая, что надо будет и с ветеранами других войн тоже начинать работать, — доложил Никитин.