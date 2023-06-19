Сергей Лавров: «Единая Россия» укрепляет международные связи и помогает в создании мировой антиколониальной коалиции

Инициатива «Единой России» по проведению форума борьбы с современными практиками неоколониализма в октябре в Москве – заявка на лидерство России, сообщил глава комиссии партии по международному сотрудничеству, министр иностранных дел Сергей Лавров. На заседании комиссии обсудили основные положения обновленной Концепции внешней политики РФ, а также развитие связей партии с зарубежными партнерами и формировании антиколониальной коалиции.

«КЛУБ ДРУЗЕЙ РОССИИ»

«Будем через наши загранучреждения помогать «Единой России» собирать солидную команду на мероприятие. По итогам планируется учреждение функционирующего на постоянной основе международного механизма. Считаю, что это очень важная инициатива, весомая заявка на интеллектуальное лидерство России, формирование повестки дня международных отношений на их непростом этапе», – подчеркнул Сергей Лавров.

Ещё одна инициатива партии – создание «Клуба друзей России». Сергей Лавров отметил, что частью проекта должна стать дискуссионная интернет-платформа, призванная обеспечить поддержание контактов между народами и популяризацию в мире лучших достижений российской культуры.

Также он отметил, что «Единая Россия» укрепляет международные связи с Коммунистической партией Китая и занимается созданием мировой антиколониальной коалиции.

Кроме того, глава комиссии выделил молодежные проекты партии, в числе которых – международная акция «Люди Артека», ориентированная на укрепление связи детей соотечественников с исторической Родиной.

«Наше министерство продолжит и по зову сердца, и в соответствии с поручениями Президента оказывать всестороннюю поддержку «Единой России» и другим национально ориентированным политическим партиям», – сказал Сергей Лавров.

Он напомнил, что сегодня Запад откровенно ставит цель расшатать внутриполитическую стабильность в России, особенно в контексте президентских выборов, подчеркнул министр иностранных дел. Не прекращается порочная практика вмешательства во внутренние дела суверенных стран.

УГРОЗЫ, ШАНТАЖ, РЕВОЛЮЦИИ

«Формы такого вмешательства самые разнообразные, включая угрозы, шантаж, организацию цветных революций. Удавшийся в 2014 году кровавый госпереворот на Украине пытались повторить спустя 6 лет в Беларуси. Неудачно. На этом явно не остановятся», – отметил Сергей Лавров.

По его словам, противостояние с недружественными государствами открыло новые возможности для сотрудничества с партнёрами в Ближнем Зарубежье, Азии, Африке и на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Этим направлениям уделяется приоритетное внимание как с точки зрения возрастания их роли в мировых делах, так и с точки зрения направления высвободившихся ресурсов от резкого проседания объёма взаимодействия на западном направлении.

Одним из флагманских внешнеполитических проектов является поддержка концепции большого евразийского партнёрства.

«Практические шаги уже делаются. Среди них - сопряжение планов развития Евразийского Экономического Союза и китайского проекта «Один пояс - один путь», расширение взаимодействия в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества с подключением наблюдателей и партнёров, укрепление стратегического партнёрства России с АСЕАН, налаживание рабочих контактов между исполнительными структурами Евразийского Экономического Союза, ШОС, АСЕАН», – заметил глава МИД.

Кроме того, Сергей Лавров подчеркнул, что в новой редакции Концепции внешней политики провозглашена цивилизационная миссия России, как мировой державы, играющей уравновешивающую роль в международных делах, добивающейся обеспечения в них справедливости.

«Свои практические шаги будем соизмерять с задачей содействия построению многополярного миропорядка. Он должен быть основан на принципах суверенного равенства государств и невмешательстве в их внутренние дела. Эти два принципа Устава ООН, о которых Запад вообще никогда не вспоминает», – заявил глава комиссии.

Сергей Лавров добавил, что большинство стран являются единомышленниками России в вопросе противодействия деструктивной неолиберальной идеологии Запада.

МНОГОПОЛЯРНЫЙ ПОРЯДОК НАРОЖДАЕТСЯ

В Концепции особое внимание уделено тематике исторической правды и недопустимости переписывания истории, итогов Второй мировой войны, героизации нацизма, подчеркнул глава комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству, министр иностранных дел.

«Ещё один приоритет — обеспечение интересов российских граждан и соотечественников за рубежом. Значение и работа на этом важнейшем направлении возрастает из-за беспрецедентного всплеска русофобии на Западе. Наше министерство, все органы государственной власти в русле сформулированных в концепции задач продолжат содействовать консолидации соотечественников и оказывать им поддержку в защите прав и законных интересов, по мере необходимости поощрять добровольные переселения в Российскую Федерацию тех из них, кто примет такое решение», – сказал Сергей Лавров.

По словам министра, магистральной тенденцией современного этапа международных отношений становится укрепление основ многополярности. Новые центры роста и принятия решений появились в Евразии, Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке.

«Нарождающийся многополярный миропорядок отражает естественное, неотъемлемое право народов самим определять свою судьбу. В этом его сила и в этом долгосрочной вектор исторического развития», – сказал он.