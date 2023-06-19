В России появился социальный кредит на процедуру ЭКО со ставкой в 1%

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Рождение ребенка – самое счастливое событие для любой семьи. Но, к сожалению, стать родителями получается далеко не у всех. По статистике, каждая шестая пара в России сталкивается с проблемами при планировании беременности. В этом случае на помощь приходят современные репродуктивные технологии. Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) достаточно эффективна и уже помогла тысячам женщин испытать счастье материнства.

Правда, стоимость ЭКО достаточно высока, и не все семьи могут позволить себе сразу оплатить дорогостоящее лечение. В среднем весь комплекс процедур в Москве и в российских регионах стоит от 150 до 220 тысяч рублей. И таких попыток будущим мамам может потребоваться не одна, а несколько, поскольку далеко не у всех зачатие происходит с первого раза.

Специально для семей, мечтающих стать родителями, в России появилась социальная программа кредитования на проведение процедуры ЭКО со ставкой в 1%. С июня этого года такая услуга доступна в «Совкомбанке». Целевой кредит можно оформить на срок до 3 лет на сумму от 150 до 400 тысяч рублей. При этом заемщиком и созаемщиком по кредитному договору могут быть только супруги, находящиеся в официальном браке.

«Мы планируем активно развивать розничные продукты, помогающие в решении важных жизненных задач. Первый такой целевой кредит – для всех семей, которые хотят завести детей с помощью метода ЭКО. Надеемся, что кредитование по максимально низкой ставке, всего 1% годовых на всем сроке кредита, поможет многим супругам воплотить мечту о большой семье», - рассказала управляющий директор «Совкомбанка» Анна Камбулова.

Для того, чтобы получить целевой кредит на проведение репродуктивных процедур, будущим родителям потребуется показать в банке договор с медицинской организацией на оказание услуги ЭКО. Кроме того, супругам нужно будет предъявить свидетельство о браке, российские паспорта и еще один любой другой документ на выбор.

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