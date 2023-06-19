Минобороны России сообщило об отражении пяти танковых атак ВСУ

Наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на Южно-Донецком и Донецком направлениях Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Минобороны России заявило о новом групповом ударе высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что в течение последних суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на Южно-Донецком и Донецком направлениях: «На Южно-Донецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. Уничтожен один танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства.Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области отражены две атаки противника, в ходе которых подбиты два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины».

Конашенков сообщил данные о потерях ВСУ на ряде направлений: на Южно-Донецком уничтожено 100 украинских военнослужащих, на Донецком более 340, на Купянском до 45, на Красно-Лиманском до 105, на Херсонском более 40.

Кроме 630 наемников киевского режима наши воины ликвидировали пять диверсионных групп ВСУ, склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ, а также десятки танков, бронемашин и артиллерийских систем НАТО.

В это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками были поражены артиллерийские склады 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ и 65-й механизированной бригады, артиллерией нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили в Запорожской области вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 14 беспилотников ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

444 - самолета.

240 - вертолетов.

4700 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10192 - танка и других боевых бронированных машин.

1125 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5163 - орудия полевой артиллерии и минометов.

11047 - единиц специальной военной автомобильной техники.