Минобороны России сообщило об отражении пяти танковых атак ВСУ

Наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на Южно-Донецком и Донецком направлениях
Фото: Григорий КУБАТЬЯН
Минобороны России заявило о новом групповом ударе высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства.
«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Генерал-лейтенант отметил, что в течение последних суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на Южно-Донецком и Донецком направлениях: «На Южно-Донецком направлении в результате грамотных и самоотверженных действий подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии на Времевском выступе в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ. Уничтожен один танк, 12 боевых бронированных машин, а также боевая машина разграждения иностранного производства.Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области отражены две атаки противника, в ходе которых подбиты два танка, 10 боевых машин пехоты и две боевые бронированные машины».
Конашенков сообщил данные о потерях ВСУ на ряде направлений: на Южно-Донецком уничтожено 100 украинских военнослужащих, на Донецком более 340, на Купянском до 45, на Красно-Лиманском до 105, на Херсонском более 40.
Кроме 630 наемников киевского режима наши воины ликвидировали пять диверсионных групп ВСУ, склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ, а также десятки танков, бронемашин и артиллерийских систем НАТО.
В это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками были поражены артиллерийские склады 1513-й артиллерийской базы боеприпасов ВСУ и 65-й механизированной бригады, артиллерией нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.
Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили в Запорожской области вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 14 беспилотников ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:
444 - самолета.
240 - вертолетов.
4700 - беспилотных летательных аппаратов.
426 - зенитных ракетных комплексов.
10192 - танка и других боевых бронированных машин.
1125 - боевых машин реактивных систем залпового огня.
5163 - орудия полевой артиллерии и минометов.
11047 - единиц специальной военной автомобильной техники.