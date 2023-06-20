Профориентация на Севере: «Умке» помогут выбрать профессию

Анастасия Анисимова помогает старшеклассникам выбрать профессию мечты и стать успешными

В рамках проведения Года педагога и наставника в России проект «Билет в будущее» продолжает знакомить россиян с учителями нового типа – педагогами-профориентации.

Анастасия Анисимова преподает в школе №150 поселка Белушья Губа, который расположился на одном из отдаленных островов архипелага Новая Земля. Острова находятся в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями, и территориально входят в Архангельскую область.

В поселке всего около двух с половиной тысяч жителей – в основном это военнослужащие местного гарнизона, их жены и дети. Здесь суровый климат – зимой температура зачастую опускается ниже сорока градусов по Цельсию и пушистые соседи - белые медведи.

Анастасия Анисимова приехала на Новую Землю вместе с супругом, офицером Российской армии два года назад. Как педагог-навигатор она зарегистрировалась в проекте «Билет в будущее» лишь на прошлой неделе, однако уже оценила преимущества проекта.

– Наша школа очень отличается по территориальному расположению – от большой земли мы находимся в 500 километрах. В основном жители Новой Земли – это семьи военнослужащих. В связи с этим выбор профессии здесь у детей ограничен. Поэтому считаю, показать ребятам, что есть и другие сферы для работы, кроме военных специальностей, очень важно. Рынок труда стремительно развивается. Школьникам нужно быть в курсе того, что на нем происходит, – рассказала Анастасия Анисимова.

Педагог убеждена в практической пользе проекта «Билет в будущее». По мнению Анастасии, это отличный инструмент для демонстрации учащимся многообразия рынка труда. Молодой преподаватель считает, что благодаря проекту ученики начинают понимать, какие качества и компетенции им потребуются для освоения тех или иных навыков, приобретения перспективной профессии, чтобы состояться и стать успешными в современном мире.

– Это только начало моего знакомства с проектом, но впереди лето, чтобы во всем досконально разобраться. Уверена, что помогу своим ученикам использовать весь ресурс платформы. Для себя уже отметила особый эффект от проекта, позволяющий отследить динамику развития личности ребенка от 6-го до 11-го класса. Мне очень нравится методическое сопровождение проекта, а самое главное, что в нем можно участвовать дистанционно, благодаря онлайн-платформе. На bvbinfo.ru дети могут себя попробовать в разных сферах деятельности, несмотря на удаленность школы от материка. Для нас это действительно уникальный проект, – пояснила Анастасия Анисимова и рассказала о своих планах приобщить к участию в проекте не только большую часть старшеклассников, а это порядка ста человек, но и привлечь классных руководителей.

– Известная история из мультфильма «Умка» нашла воплощение в жизни простого военного городка. Правда, в роли мамы-медведицы – учитель, который поможет детям найти свой путь в море профессий, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Фонда Гуманитарных Проектов.

НАША СПРАВКА

«Билет в будущее» – всероссийский государственный проект по профориентации школьников. Программа входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». «Билет в будущее» объединяет десятки тысяч наставников, психологов и экспертов, которые готовы помочь каждому школьнику и студенту выбрать свою специальность. К профориентации привлекаются родители и педагоги обучающихся. Участниками проекта на данный момент стали уже более 1 млн 300 тысяч учащихся. Многие из них с помощью бесплатной образовательной платформы «Билет в будущее» уже выбрали свою профессию прямо в школах.

В Архангельской области оператором проекта является Институт открытого образования. География проекта «Билет в будущее» в регионе постоянно расширяется, а число участников увеличивается. В этом году «Билет в будущее» стартует в расширенном формате. Количество участников от Архангельской области вырастет в 2,5 раза и составит 10 тысяч человек.