Эксперты и руководители зарубежных нефтяных компаний поддержали доклад Игоря Сечина

Главы крупнейших энергетических компаний и ведущие эксперты рынка приняли участие в Энергетической панели на Петербургском международном экономическом форуме, где исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин представил доклад «Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся, кто может». Глава российской нефтяной компании представил анализ проблемы энергетического перехода и климатических изменений, а также поделился планом преодоления энергетического кризиса.

Экспертное сообщество крайне позитивно отреагировало на доклад Игоря Сечина.

СТАДИЯ ГЛУБОКИХ ПЕРЕМЕН

Председатель Совета директоров китайской нефтегазовой корпорации CNPC Дай Хоулян поддержал тезис докладчика о необходимости реализации осмысленного энергоперехода.

«Мы не говорим о том, что в будущем не нужны будут традиционные виды энергетики, просто произойдет изменение долей», - отметил гость.

Глава CNPC заявил, что мир находится в стадии глубоких перемен, которых не было последние сто лет. Геополитическая ситуация нанесла серьезный удар по производственным цепочкам и поставкам энергетических ресурсов. В связи с этим необходимо углублять энергетическое сотрудничество между Россией и Китаем в области нефти и газа, а также новых источников энергии.

«Мы должны создавать новые платформы, новую ситуацию для такого сотрудничества в всем мире. Мы должны сыграть роль тех стран, которые будут продвигать сотрудничество, построенное на принципах открытости и справедливости. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что именно так мы сможем решить все проблемы», - подытожил Дай Хоулян.

Вопрос необходимости сотрудничества для обеспечения энергобезопасности затронул в своем выступлении и исполнительный директор Indian Oil Винод Кумар. По его словам, Россия является для Индии партнером, проверенным временем, сотрудничество между странами активно развивается. «Доля импорта российской сырой нефти, которая составляла менее 2% в прошлом году, увеличилась в 10 раз до 20%. Я ожидаю, что в текущем финансовом году этот показатель достигнет 30%», - отметил он.

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ТАЮТ

Советник компании «Адвантиж Энерджи» Мартин Вайвировски, который имеет за плечами более чем 40-летний опыт работы в нефтегазовой отрасли, в том числе в России, назвал невероятно значимыми изменения, происходящие сегодня в энергетическом секторе. Среди основных признаков этого проблемного времени эксперт выделил нехватку энергоресурсов и существенное недоинвестирование отрасли (об этом же говорил и Игорь Сечин).

«Инвестиции постоянно сокращаются, мы отмечаем эту тенденцию на глобальном уровне, снижение составляет около 5% ежегодно. При этом общий размер CAPEX (капитальные затраты – «КП») в отрасли сократился за последние десять лет почти на 40%, без учёта инфляции. Также мы видим постоянную нехватку финансирования, которая ведёт к возрастанию стоимости новых проектов», - рассказал он.

По словам эксперта, российская нефтяная отрасль ведёт себя относительно успешно по сравнению с остальным миром.

«Мы видим, что мировые запасы нефти постоянно сокращаются – это особенно заметно на данных за последние десять лет. При этом уже давно не слышно о серьёзных, больших открытиях месторождений. В отличие от России, которая смогла открыть для мира важные месторождения. Это, конечно, впечатляет. Сибирь и офшорные возможности, российская Арктика и Дальний Восток. Арктика в этом отношении очень интересна, особенно в контексте развития Северного морского пути, что безусловно может сделать логистику для арктических месторождений крайне привлекательной», - рассказал Вайвировски.

«МЫ ДОЛЖНЫ БОРОТЬСЯ»

По словам главного исполнительного директора The National Corporation of Kenya Лепарана Гидеона Оле Моринтата, Африка является очень молодым и бурно развивающимся континентом, в связи с чем ее странам необходим доступ к энергоносителям.

«Компетенции российских энергетических компаний, прежде всего таких как «Роснефть» в сфере геологоразведки, добычи и построения соответствующей инфраструктуры, безусловно, могут помочь Национальной нефтяной компании Кении более эффективно монетизировать и разрабатывать недавно открытые месторождения в стране и эффективно использовать наш мандат по созданию энергетической стоимостной цепочки. Вне всякого сомнения, Россия может активно присутствовать на кенийском рынке, и, что еще более важно, это может предполагать и создание совместных предприятий», - рассказал Оле Моринтат.

«Доклад Игоря Ивановича Сечина, который мы услышали, ярко показывает, что нефть и газ будут основными источниками энергии на многие десятилетия вперед, – заявил глава SOCAR Ровшан Наджаф. – Поэтому мы должны задумываться о том, как найти способы, которые позволят не снизить использование ископаемых видов топлива, а уменьшать выбросы».

По его мнению, недоинвестирование в нефтегазовой отрасли было проблемой на протяжении всего последнего десятилетия и остается таковой и в настоящее время. При этом финансовые организации не желают финансировать разведку и добычу и не слишком склонны выделять кредитование. «Мы должны бороться, мы должны объяснять и пояснять, что существует способ добиваться этой цели снижения выбросов за счет развития технологий. Нам требуется помощь, поддержка и участие со стороны наших партнеров», - добавил Наджаф.