Стало известно, сколько продлятся новогодние и майские каникулы в 2024 году

2024-й объявляется в России годом беззаботного отдыха! Ведь нас ждут сразу несколько порций длинных выходных. Фото: Shutterstock

2024-й объявляется в России годом беззаботного отдыха! Ведь нас ждут сразу несколько порций длинных выходных. Об этом говорит календарь рабочих и праздничных дней, который опубликовал Минтруд. Пока это проект, утвердить его должны еще Госдума и Совет Федерации. Но выглядит все это очень оптимистично.

Самые долгие выходные у нас по традиции будут в январе и мае. Новогодние праздники продлятся 10 дней: с 30 декабря по 8 января. А в конце весны нас ждут две порции «каникул»: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. То есть на майские будем отдыхать дважды по четыре дня подряд.

Что еще интересно: год будет високосный, поэтому и 23 февраля, и 8 марта приходятся на пятницы. Так что отдыхать на "гендерные праздники" будем по три дня подряд.

А вот летом и осенью длинных выходных нам не видать. 12 июня – среда, поэтому ее не получится «соединить» с субботой или воскресеньем. А 4 ноября – понедельник, но чтобы удлинить нам другие выходные, в правительстве немного перетасовали дни отдыха. В результате суббота, 2 ноября станет рабочим днем, а 3 и 4 числа будем отдыхать.