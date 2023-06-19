А теперь «Челленджер»: Первый британский танк-снайпер замечен на Украине

Великобритания передала Киеву всего 14 танков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В соцсетях появилось первое видео британского танка Challenger 2 где-то в зоне проведения СВО. Машина на полном ходу проносится мимо оператора по сельской грунтовке, повернув башню вправо. Видно, какая она огромная. «Челленджер» весит 62,5 тонны, что делает его одним из самых тяжелых танков в мире. Машина защищена многослойной комбинированной броней «Дорчестер», сведения о которой засекречены.

Скорее всего, именно по этой причине Великобритания передала Киеву всего 14 танков. И вряд ли в Лондоне обрадуются, когда узнают, что их секретная броня попала в руки русских. А такие опасения у британцев вполне могли усилиться после недавних кадров с горящими немецкими «Леопардами» и американскими «Брэдли».

На кону стоит и репутация «Челленджера», как неуязвимого танка. Они активно применялись британским контингентом в Ираке и вообще не понесли потерь от противотанковых средств врага. Единственный сгоревший «Челленджер» был уничтожен «дружественным огнем». Но в зоне СВО интенсивность боев выше на порядок. Британские танки рано или поздно начнут подрываться на минах, «огребать» по крыше башни «Ланцетами» и ПТУРами, просто вязнуть в грязи и ломаться. Такая «реклама» вряд ли понравится производителю - концерну-гиганту BAE Systems.

Скорее всего, «Челленджеры» в зоне СВО ограничатся только ролью танков-снайперов. Для этого у них есть все вводные - мощное нарезное орудие L30A1, отличная оптика и подходящий боекомплект. Помимо БОПС, в том числе с сердечником из обедненного урана, британские танки используют разрушительные фугасно-бронебойные HESH-снаряды с дальностью стрельбы до 8 километров.

Впрочем, 14 «снайперов» на всю линию боевого соприкосновения, мягко говоря, маловато. Вряд ли «Челленджеры» окажут заметное влияние на ход боев. К тому же, не стоит недооценивать слепую веру противника в западное вундерваффе. Украинские военные вполне могут собрать все свои «Челленджеры» в бронированный кулак и бросить их на нашу линию обороны в надежде, что «русня разбежится». Впрочем, «русня» уже убедилась, что западные танки прекрасно горят и с нетерпением ждет встречи с новым европейским гостем.

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