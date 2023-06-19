Несмотря на боевые задачи: эксперт объяснил, почему военный флот России спас немецкую яхту в водах Греции

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действия экипажей фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и судна «Пижма», которые провели спасательную операцию в Средиземном море, радио «Комсомольская правда» обсудила с военным экспертом, историком флота Дмитрием Жаворонковым.

Напомним, ранее в Минобороны России заявили, что экипажами фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза «Пижма» были спасены 68 пассажиров иностранного судна «Авалон», потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции под иностранным флагом. Пассажиры яхты были эвакуированы на российские суда, где им оказали медицинскую помощь, а затем переданы береговой охране Греции.

- Когда судно принимает сигнал SOS от другого судна, мы говорим про фрегат и сухогруз, у них есть свои пути, можно менять маршрут и бросаться на помощь?

- Даже в годы самых страшных военных конфликтов мирового характера всегда спасение терпящих бедствие на море является священной обязанностью каждого моряка, который в состоянии прийти на помощь. Это история не из международного морского права, а это священная история неписаного морского устава любой страны. Это не обсуждается. Когда судно терпит бедствие, даже если страны находятся не в лучших отношениях, то вопроса – приходить на помощь в море или нет, не может стоять.

- Что касается того, что это греческие воды?

- Они спасли пассажиров и отправили баржей к ближайшему берегу. Дальше проследовали своим курсом. Военному фрегату нужен серьезный глубоководный пирс. С «Пижмы» пассажиров передали на катера греческой береговой охраны.

- Какое отношение к русским военным кораблям в международных водах?

- Если вспомнить мировую историю, в Италии, на Сицилии стоят памятники русским морякам, когда было землетрясение в северной части Сицилии, там есть городок Мессина, в 1908 году там случилось землетрясение. В это время в Средиземноморье был наш отряд – линкоры, крейсеры – «Цесаревич», «Слава», «Богатырь», «Адмирал Макаров». Это была учебная история. Услышав мощный гул, наши моряки приняли решение высадиться и начать помощь. Разрушенный землетрясением город, тысячи людей спасли русские моряки. Они расчищали завалы, организовывали медицинскую помощь, спасали детей в течение нескольких суток. Там погибло под сотню тысяч человек.

- Сегодня это помнят только историки?

- В честь наших моряков в Мессине названы улицы, им поставлен памятник, их прозвали ангелами. Это часть славной русской морской истории. Адекватные европейцы это помнят. Сегодня русские моряки показали, что они чтут морской закон. Сработали четко и грамотно.

Отметим, что военные моряки России в этом году спасли уже не менее 69 иностранцев и одну собаку.

В феврале Минобороны сообщило, что средний морской танкер «Кама» Северного флота доставил в южноафриканский порт Кейптаун путешественника из Франции Луку Монтея. Он потерпел бедствие в Атлантическом океана и уже тонул со своей собакой, когда ему на помощь подоспели русские моряки.

Они оказали французскому путешественнику первую медицинскую помощь и такой теплый прием на пути в ЮАР, что он стал отказываться сходить на берег, а потом и вовсе просился принять его с собакой в команду.