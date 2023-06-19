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Политика19 июня 2023 13:40

Несмотря на боевые задачи: эксперт объяснил, почему военный флот России спас немецкую яхту в водах Греции

Русские моряки пришли на помощь пассажирам иностранной яхты «Авалон», команда которой терпела бедствие
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действия экипажей фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и судна «Пижма», которые провели спасательную операцию в Средиземном море, радио «Комсомольская правда» обсудила с военным экспертом, историком флота Дмитрием Жаворонковым.

Напомним, ранее в Минобороны России заявили, что экипажами фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза «Пижма» были спасены 68 пассажиров иностранного судна «Авалон», потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции под иностранным флагом. Пассажиры яхты были эвакуированы на российские суда, где им оказали медицинскую помощь, а затем переданы береговой охране Греции.

- Когда судно принимает сигнал SOS от другого судна, мы говорим про фрегат и сухогруз, у них есть свои пути, можно менять маршрут и бросаться на помощь?

- Даже в годы самых страшных военных конфликтов мирового характера всегда спасение терпящих бедствие на море является священной обязанностью каждого моряка, который в состоянии прийти на помощь. Это история не из международного морского права, а это священная история неписаного морского устава любой страны. Это не обсуждается. Когда судно терпит бедствие, даже если страны находятся не в лучших отношениях, то вопроса – приходить на помощь в море или нет, не может стоять.

- Что касается того, что это греческие воды?

- Они спасли пассажиров и отправили баржей к ближайшему берегу. Дальше проследовали своим курсом. Военному фрегату нужен серьезный глубоководный пирс. С «Пижмы» пассажиров передали на катера греческой береговой охраны.

- Какое отношение к русским военным кораблям в международных водах?

- Если вспомнить мировую историю, в Италии, на Сицилии стоят памятники русским морякам, когда было землетрясение в северной части Сицилии, там есть городок Мессина, в 1908 году там случилось землетрясение. В это время в Средиземноморье был наш отряд – линкоры, крейсеры – «Цесаревич», «Слава», «Богатырь», «Адмирал Макаров». Это была учебная история. Услышав мощный гул, наши моряки приняли решение высадиться и начать помощь. Разрушенный землетрясением город, тысячи людей спасли русские моряки. Они расчищали завалы, организовывали медицинскую помощь, спасали детей в течение нескольких суток. Там погибло под сотню тысяч человек.

- Сегодня это помнят только историки?

- В честь наших моряков в Мессине названы улицы, им поставлен памятник, их прозвали ангелами. Это часть славной русской морской истории. Адекватные европейцы это помнят. Сегодня русские моряки показали, что они чтут морской закон. Сработали четко и грамотно.

Отметим, что военные моряки России в этом году спасли уже не менее 69 иностранцев и одну собаку.

В феврале Минобороны сообщило, что средний морской танкер «Кама» Северного флота доставил в южноафриканский порт Кейптаун путешественника из Франции Луку Монтея. Он потерпел бедствие в Атлантическом океана и уже тонул со своей собакой, когда ему на помощь подоспели русские моряки.

Они оказали французскому путешественнику первую медицинскую помощь и такой теплый прием на пути в ЮАР, что он стал отказываться сходить на берег, а потом и вовсе просился принять его с собакой в команду.

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