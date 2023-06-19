Названы три способа, как получить от вклада всю выгоду

Итак, настал тот день, когда вы поняли – у вас образовалась заначка. Не имеет значения, насколько она большая, главное – правильно устроить ее «на работу». Ведь важно не только уберечь свои накопления от инфляции, но и значительно приумножить их.

«Комсомолка» узнала у экспертов банковской сферы, какие способы хранения и увеличения капитала сейчас наиболее безопасны и какие выгодные акции предлагают банки. Экономическая ситуация в России в 2023 году стала более прогнозируемой, но к инвестициям по-прежнему нужно подходить очень осмотрительно.

Например, привычные для нас способы вложения стали зоной риска. К ним относятся валюта (ставки стремятся к нулю), золото (неоднозначная перспектива), акции (непредсказуемы) и даже недвижимость (теряет в выгоде). И только проверенная временем классика – банковские вклады – продолжает работать.

За последний год ставки по вкладам и накопительным счетам часто менялись, но с осени они показывают совсем незначительные колебания, то есть демонстрируют стабильность. Поэтому первое, что чаще всего приходит на ум большинству людей с накоплениями – положить их в банк. Согласно статистике, количество денег россиян в банке за 2022 год увеличилось на 6,8%. Если говорить о точной сумме — это 36,6 трлн рублей.

Самые понятные банковские продукты для приумножения капитала сегодня — это вклады и накопительные счета.

В статье мы дали понятные инструкции, как ими пользоваться, чем они отличаются и какой способ подойдет именно вам. Будьте внимательны и не пропустите — в качестве бонуса «Комсомолка» рассказала, как открыть по-настоящему «Счастливый» вклад и стать миллионером.