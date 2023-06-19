Махмуд-Али Калиматовглава Ингушетии: Налоговые поступления выросли почти в четыре раза

Махмуд-Али Калиматов. Фото: Андрей Минаев

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) студию «Радио «Комсомольская правда»» посетил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

- Махмуд-Али Макшарипович, расскажите о потенциальных точках роста экономики Ингушетии?

- Системный подход к экономике дал результат. Мы определились с бизнесом, что отношения должны быть прозрачными. Попросили контрольно-надзорные органы не давить на предпринимателей без причины. Нарушают? Нет вопросов. Нов случае предвзятого отношения, при подозрении на коррупционную составляющую власть будет вмешиваться в рамках правового поля. При этом и предприятие должно действовать по закону: земля и имущество необходимо оформить, выполнять другие требования государства.

Следующий момент: в республике в четыре раза выросло количество предприятий малого и среднего бизнеса, которые вышли из тени. Причина в том, что мы с 6 до 2 процентов снизили на них налоговую нагрузку. Для этого внесли законопроект в парламент республики. Активно повлияли на рост экономики.

- В сентябре 2022 года состоялся экономический форум «Деловая Ингушетия». Насколько он оказался успешен?

- Более 120 участников, заключили контрактов на 4 миллиарда. Естественно, выставились и предприятия республики - а у нас и швейная продукция, и обувная, и металл. В регионе за полтора – два года вступил в строй птицекомплекс на 5 тысяч тонн индейки, агропромышленный комплекс – это овощи. В итоге республика повысила сбор доходов, налогов, с 3,3 до 9,2 миллиардов. То есть в разы! В последующем мы посетили инвестиционный форум в МинеральныхВодах, где председатель правительства России Михаил Владимирович Мишустин дал серьезную оценку нашей работе.

Понимаете, Ингушетия – маленькая республика относительно других регионов. Что такое 20 километров новой дороги? В Москве или Казани их, может быть, и не заметят. А когда мы построили, то люди реагировали чуть ли не со слезами на глазах. Потому что такого больше 100 лет не было.

Месяц назад я провел заседание инвестиционного совета.Экономика в республике улучшилась во всех областях. Но самое главное, если раньше мы очень просили прийти к нам инвесторов, то в этот раз три из вести заявок мы отклонили.

- То есть, теперь вы даже выбираете?

- Правильно. Например, говорят: давайте мы будем аккумуляторы производить. У меня вопрос: а экологическое заключение есть? Переглядываются. Нет, говорю, у нас жизнь основана на чистоте, экологически чистых продуктах, воде и воздухе.

В итоге дали разрешения на три проекта. Зашел ростовский бизнес. Строят элеватор и мукомольный завод на 100 тысяч тонн муки. Второй проект – завод по производству сжиженного газа и сеть заправок. Третий – производство очистных сооружений.

- Что это дает республике?

- У нас же частный сектор и плотность населения вторая после Москвы. Земли-то у нас всего 3630 квадратных километров. Все! Поэтому, когда мы эту ситуацию изучили, обратили внимание на экологическую составляющую. К нам приехали инвесторы, изначально открыли цех по производству локальных очистных сооружений. То есть, на дачу, на частный дом, на любое производство. А сейчас мы промплощадку дали, чтобы через год – два они поставили полноценный завод.

Почему им это сталоинтересно? Если вы территориально смотрите, Ингушетия лежит как бы посередине: справа Чечня и Дагестан, дальше Азербайджан, а слева Северная Осетия, Кабардино-Балкария. Они изучили логистику, говорят – нам и там предлагали строиться, и там, но нам выгодно у вас. Действительно, у них заказы пошли из соседних регионов, насколько я знаю даже с Азербайджаном более 130 контрактов на очистные сооружения. То есть, угадали они эту ситуацию…Почему я об этом говорю? В силу того, что препятствий в части контрольно-надзорных органов или коррупционная составляющая минимальная, то работать у нас выгодно.

– Какие новые туристические проекты развиваете в республике?

- На сегодня700 тысяч человекпроехало - для маленькой республики это мощно. Из них местных только 160-170 тысяч… Альпинисты два – три раза в год по 200 человек собираются, на категорию сдают, проходят обучение. Мы туда подтянули колледжи свои, чтобы они готовили альпинистов, потому что местность горная.

Туризму не хватало инфраструктуры. К настоящему времени построили более 15 кемпингов. Если вы по дороге едете, раньше даже воды нельзя было найти. Сейчас сделали небольшие площадки вдоль дорог, малый и средний бизнес подтянулся, местные жители вышли. У нас же готовят хорошо. Начали предлагать разные блюда – мучные, мясные. Можно и остановиться. Обратили внимание, что к нам из Кисловодска и Пятигорска люди приезжали. Кушали, отдыхали. Мы подсчитали: не одну сотню рублей оставили.

Сейчас активно развиваем туристическое направление. Сейчас у нас пять прорывных программ, лично у Михаила Владимировича Мишустина защищал, он нас поддержал. До 2030 года выделено более 12 миллиардов рублей на расширение туристического центра республики. Это живописные места – Эльбрус, более 2500 метров над уровнем моря… Хорошо поставлена спортивная подготовка. Москвичи и питерцы приезжают, потом возвращаются на равнину и выигрывают

В последующем придумали еще одну форму. Обратились к жителям: бывает же, что дети разъехались, дом большой, частный дом в селе; решили – давайте гостевые дома сделаем? Мы их внесли в туристический маршрут, уже около полутора десятков появилось. Люди дают телефоны, им звонят, особенно часто с детьми туда приезжают. Хозяйка готовит им, чем надо поможет. Я сказал – форму такую выберете, чтобы можно было стиральную машинку и холодильник хороший поставить. Мы способствовать будем, чтобы они приобрели. Вы знаете, путешественники в очередь стоят.

Разумеется, мы консультируемся с людьми, которые там живут испокон веков. Я думаю, у нас хороший туристический потенциал. Мы надеемся на туризм.