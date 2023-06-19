«Нужно научить аудиторию отличать качественную информацию от мусора»: на ПМЭФ поспорили о современной журналистике

Эксперты посоветовали россиянам проводить в блогах не более 10 минут в день Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каким должен быть современный журналист? А блогер? Должен ли быть у блогосферы знак качества? Как уходить от негативного контента в медиасфере в сторону позитивного и при этом не растерять аудиторию? Как повышать цифровую грамотность и научить россиян «правильно» смотреть телевизор и читать газеты? Эти и другие вопросы обсуждали на круглом столе «Медиаобразование как доминирующий фактор в сфере формирования системы ценностей современного общества», который прошел на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

- Как сделать так, чтобы образование соответствовало времени, ведь по статистике достаточно большое количество выпускников журфака не идут работать по профессии, — поинтересовался модератор дискуссии, ректор Мастерской управления «Сенеж», замгендиректора АНО «Россия - страна возможностей» Андрей Бетин у декана факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Елены Вартановой.

В ответ Елена Вартанова отметила, что выпускники журфака сейчас работают в разных сферах медиа.

- Цифровая среда сильно дифференцировала то, что раньше называлось журналисткой. Например, блогер - это теперь тоже профессия, которая равна журналисту. Главными китами журналистского образования являются фундаментальные знания в области общества, текста, коммуникаций, этика профессионального сообщества и практика, - объяснила Елена Вартанова.

Она отметила, что именно в сфере медиа цифровизация идет наиболее успешно.

- В медиа цифровая революция преобразила аудиторию. Аудитория теперь включается в процесс создания информации и формируют свою повестку, — заметила Елена Вартанова.

Она также обратила внимание на необходимость повышать цифровую грамотность населения в области медиа.

- Я в одном радиоэфире заметила, что надо учить детей смотреть телевизор. И позвонил дедушка, сказал, что у его внука хвосты по физике и математике, «а вы его еще телевизор будете учить смотреть!». Но это совершенно необходимо в нынешних условиях, - сказала Вартанова.

- Слушая вас, я подумал, что мне нужно пойти за четвертым высшим образованием на журналиста, - засмеялся Андрей Бетин.

Участники дискуссии отметили, что современный «медийщик» должен разбираться в огромном количестве вещей - от ковида до геополитики - и понимать подоплеку событий.

- Важно научить аудиторию качественно выбирать информацию из мусора, который есть, - заметил Андрей Бетин.

- Есть запрос на цифровую гигиену. Для нас как для ведомства это вызов: как и где получать качественную информацию. Сейчас образовалось множество анонимных каналов коммуникации и у них огромные аудитории. Это беспокоит. Сейчас многие люди сходят с ума на пустом месте. И во многом это «заслуга» информационщиков. У нас есть метка иноагента. Может, нужна метка, которая будет гарантировать качественный и достоверный контент? - задался вопросом советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Антон Пашков.

- А как делать хайп на позитивной информации, когда вокруг столько негатива? Как говорить о хорошем? Кто будет читать о том, какой хороший день? - поинтересовался Андрей Бетин.

- Мы сейчас качаем и уже хорошо раскачали тему волонтерства. Это как пример. Но пока ответа на этот вопрос нет, - развел руками Антон Пашков.

В дискуссии также принимали участие специалисты в области блогосферы.

- Блогосфера на 80 процентов состоит из лжи, чего бы это не касалось: от СВО до светской жизни и науки. То, что там пишут, это дичь! Я бы рекомендовал людям не более 10 минут в день проводить в блогах, если вы там не зарабатываете. Я там зарабатываю и каждый день иду туда, как в шахту, - признался писатель, сценарист Александр Цыпкин.

По его словам, блогосфера показала людям, что есть очень простой вид заработка, и никакой стандарт качества в блогосфере ввести не удастся. Он отметил, что в России уже более 700 тысяч блогеров с внушительной аудиторией и навязать им какие-либо стандарты просто невозможно.

- Они вас пошлют, - заметил Александр Цыпкин.

При этом он посоветовал молодежи заниматься более полезными вещами, чем блогерством.

- Идите учиться нормальным профессиям: биотехнологиями, IT. Там не хватает грамотных специалистов, - посоветовал Александр Цыпкин.

Блогер, журналист Татьяна Тазеева-Гриценко призналась: «Я поняла, что блогинг - сильнее журналистики».

- Блогер - это лидер, бренд. Он может продать не только услуги, но и идею. На блогеров нужно учить. Даже тех, кто работают на хайпе, можно научить работать на позитивном хайпе. Блогеров необходимо ввести в профильное образование, - заметила она.

При этом, по ее мнению, журналистское образование, как таковое, себя изжило.

- В журналистику должны идти эксперты с базовыми знаниями. Нужно классическое образование: физик, филолог, инженер, а классическая журналистика уже не нужна. Чтобы работать в медиа, уже не имеет смысла тратить четыре года на обучение на журфаке, на изучение Писарева и Белинского. Достаточно спецкурса по журналистике - год-полтора, чтобы научиться основам профессии и этике, - считает Татьяна Тазеева-Гриценко.

- Одно другому не противоречит. А Писарев и Белинский нужны обязательно! - не согласилась Елена Вартанова.