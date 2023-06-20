Максим Гаман, министр Правительства Москвы, - о реновации: «Наш локомотив уверенно идет вперед»

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Фото: Андрей Минаев

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) студию «Радио «Комсомольская правда»» посетил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

БУДУЩЕЕ «РЖАВОГО ПОЯСА»

- Максим Федорович, Москва развивает большое количество градостроительных проектов. Эксперты говорят, что одни из ключевых – проекты комплексного развития территорий, которые позволяют вернуть в активный оборот так называемый «ржавый пояс» Москвы – бывшие промзоны, где промышленные предприятия уже не работают. Насколько успешно они развиваются?

- Действительно, программа комплексного развития территорий – очень масштабный проект, в который город вошел в 2020 году с большим желанием преобразовать эти «серые» зоны, которые в Москве, при всем развитии города, еще сохраняются. Первый договор о КРТ мы заключили в 2020 году. По прошествии трех лет можно констатировать, что эта программа является востребованной, и она состоялась.

По масштабам ее, наверное, можно сравнить с программой реновации жилищного фонда. Она будет развиваться порядка 10-15 лет. В настоящее время в пуле Правительства Москвы 188 территорий с градостроительным потенциалом более 35 млн квадратных метров недвижимости. На сегодня у нас уже 31 территория нашла своего инвестора или оператора и находится в активной стадии реализации.

- Когда проекты комплексного развития территорий только стартовали, у людей было опасение, что их просто банально застроят «человейниками». На самом деле этого не произошло. Потому что, кроме жилья, там строятся объекты инфраструктуры и даже предприятия. Какие новые промышленные проекты появятся на территории бывших промзон?

- Действительно, любой масштабный инфраструктурный проект вызывает большое количество вопросов: что будет на этой территории, насколько это будет комфортно, удобно жителям, которые живут в непосредственной близости от этих участков... Программа комплексного развития – это тот механизм, который нам позволяет не допустить градостроительных перекосов, даже, напротив, поможет ликвидировать уже сложившийся дисбаланс в застройке в ряде районов. Потому что в рамках программы, оформляя отношения с инвесторами, мы четко фиксируем, что будет на территории, сроки, очередность строительства, чтобы социальная инфраструктура не отставала от ввода в эксплуатацию жилья. Жестко контролируем исполнение этих договоров, за нарушение предусмотрены серьезные финансовые санкции. Это гарантирует, что перекосов в рамках данной программы не будет.

Определяя градостроительное развитие той или иной площадки, мы, конечно, всегда пытаемся добиться баланса, чтобы на этих заброшенных территориях появились инфраструктурно развитые проекты, в которых москвичам можно жить, работать, пользоваться всей необходимой социальной инфраструктурой, а также отдыхать и проводить время с семьей. То есть это, по сути, это проекты, которые серьезно изменят в лучшую сторону облик столицы.

«РЕЛЬСЫ» РЕНОВАЦИИ

- Еще один из главных локомотивов развития жилищной отрасли Москвы – реновация старого жилого фонда. Складывается ощущение, что властям столицы удалось быстро переломить первоначальную настороженность, на сегодня проект «встал на рельсы» и активно развивается. Расскажите о тех мерах, которые позволили это сделать?

- Вы правильно подметили, что проект встал на рельсы, наш локомотив уверенно идет вперед, по тем графикам, которые утвердил Сергей Семенович Собянин. Наверное, поначалу действительно были какие-то опасения у скептиков, которые предполагали, что те нормы, которые были озвучены правительством Москвы и зафиксированы в законодательстве, могут не исполняться в полном объеме – что будут не те квартиры, не тот уровень отделки, не то благоустройство, не в том районе, где жили люди. Но по прошествии 5,5 лет мы видим, что более 70% переезжающих горожан соглашаются на предложенный вариант с первого раза. У нас есть возможность подбора квартир. То, что мы в первый раз предложили, сходу устраивает переезжающую семью, и они тут же дают согласие.

Второе подтверждение того, что уровень скептицизма сейчас стал минимальный, это количество добровольного переселения, которое составляет 99%. Это говорит о том, что предложенные городом варианты соответствуют законодательству и ожиданиям людей. Поэтому с уверенностью можно сказать, что программа из года в год набирает обороты, и в будущем она будет развиваться.

БУДУЩЕЕ ЗА ЭЛЕКТРОННЫМ КЛЮЧОМ

- В прошлом году власти Москвы проводили эксперимент по оснащению помещений электронными цифровыми ключами. Насколько успешно завершился проект, что это дает?

- Основные процессы реализации городского имущества мы перевели в электронный вид достаточно давно. Нам было понятно, как сделать документы в электронном виде, как завести личный кабинет, как подписывать договоры. Единственный этап, который оставалось реализовать – это передача ключей от помещений. Как не крути, все-таки это материальный предмет, его надо передавать из рук в руки, это требует какого-то участия. Но мы решили поэкспериментировать – оборудовали помещения, которые мы выставляем на торги, электронными замками. Эксперимент оказался успешным. Для победителей торгов так стало даже удобнее. Поэтому проект развиваем дальше. Это уже не эксперимент, это уже наша будничная жизнь, электронными замками оборудовали более тысячи помещений.

НЕ СКОЛЬКО, А КАК

- Сколько сейчас зарегистрировано объектов недвижимости в Москве? Как поменялось их число за последние годы у бизнеса? Есть ли спрос на землю, недвижимость?

- В управлении департамента находится более 80 тысяч объектов нежилого фонда площадью порядка 46 миллионов квадратных метров. Таким количеством недвижимости без утвержденных регламентных процедур очень сложно руководить. Поэтому все, что касается вовлечения в хозяйственный оборот объектов имеет четкий алгоритм – все шаги расписаны, понятны процедуры и сроки. Даже сейчас, когда мы с вами беседуем, я уверен, что какие-то объекты недвижимости поступают в казну, какие-то выбывают, идет постоянное движение «квадратных метров» между уровнями публичной власти, между городом и бизнесом, подписываются тысячи документов, идет регистрация перехода прав.

Но главное не то, сколько недвижимости у города, а как он им распоряжается. Это имущество должно находиться в чьем-то пользовании и работать на благо столицы. Помещения, могут быть предоставлены государственным учреждениям, которые оказывают населению услуги, либо предложены предпринимателям на торгах.

Статистика показывает, что торги, которые мы проводим по городской недвижимости, пользуются постоянным спросом. Это видно и по конкуренции – количеству претендентов на объекты, – и по изменению начальной цены. Еще играет роль то, что если помещение предоставляет город, это гарантирует чистоту сделки и дает возможность воспользоваться сервисами, которые мы за последние годы внедрили. Ну, и цена – мы такой же участник рынка, как и другие собственники, и понимаем, что наши условия должны быть привлекательными. В результате за последние годы мы вовлекли в хозоборот более 4 млн квадратных метров недвижимости. Это очень внушительная цифра, которая говорит о том, что механизм работает.

- А какие районы пользуются наибольшим спросом?

- Это Центральный округ, так исторически сложилось, что здесь сосредоточен большой поток клиентов. Будь-то офисная недвижимость либо торговая. Большим спросом пользуются маленькие помещения – 20, 30, 50 квадратных метров. Они хорошо подходят для того, чтобы начать бизнес – открыть магазинчик или небольшой офис. Кроме того, помещения в западном и юго-западном направлениях тоже всегда пользуются большим спросом у покупателей.