«Не дотянули. Максимум пивко». Террористы расстроили обещавшую открыть шампанское в случае гибели Захара Прилепина поэтессу Веру Полозкову

Поэт Вера Полозкова. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Все-таки Дмитрий Быков* был только отчасти прав, называя Веру Полозкову «Еленой Ваенгой от поэзии», и признавая, что поэтесса совершила литературное самоубийство во время интервью с Ириной Шихман*.

Самоубийство Полозкова не совершила даже в интервью Юрию Дудю*, когда признала, что прямое пожелание смерти писателю и политику Захару Прилепину - это не людоедство. Выступающая за мир, АТО и прочий гуманизм Вера пояснила популярному либеральному ютуб-пропагандисту, что «нужно учитывать контекст». Смеясь в голос, наследница человеколюбивых взглядов Солженицына и Окуджавы оправдывалась: мол, это всего лишь комментарий в интернете, и вообще - «ты себе не можешь представить, сколько было комментариев из серии «Прилепин приходит получать Нобелевскую премию, но забрать ее нечем, потому что нет рук, а выйти на сцену не на чем, потому что нет ног».

Прошло время — и пожелания Полозковой (теперь она зовет это «пророчеством») и ее сотоварищей почти сбылись. Но не до конца. Уничтожить Захара Прилепина, действующего офицера Росгвардии, не удалось. Зато получилось убить его соратника, друга и телохранителя Александра Шубина (позывной «Злой»). Сам Прилепин выжил чудом — и еще как минимум полгода будет проходить реабилитацию и вставать на ноги после полученных травм: перелом позвоночника, грудной клетки, обеих ног, ребра, черепно-мозговая травма и проч. Он закован в железные доспехи Илизарова и заново учится ходить, наступая на развороченные взрывом ноги.

И в свежей беседе с Михаилом Козыревым демократичная гуманистка Полозкова, кажется, превзошла себя, когда снова поглумилась над неудачливыми террористами.

- Ты выпила шампанского, когда взорвали Захара? - радостно поинтересовался Михаил Козырев*, автор словосочетания «имперский рак».

- Слушай, ну они (террористы) не дотянули до шампанского, - улыбаясь, чуть разочарованно ответила Вера. - Хотя мне в тот день приходили картинки с шампанским. Ну в смысле? Ну нет (не прострелили), поэтому максимум — пивко.

Да, вот так и выглядит буржуазный российский либерализм: уехать подальше из «этой страны», помогать ВСУ и поддерживать нацистский режим на Украине, желать смерти землякам и коллегам, посмеиваться над покалеченным офицером Росгвардии.

Прикол же.

Логика почитателей ельцинской демократии еще более обаятельна: откуда берется озверение и ожесточение людей? Правильно: не от циничных терактов (Дарья Дугина, Владлен Татарский, Захар Прилепин) и убийства мирных жителей ЛДНР, а от едва выживших пациентов реанимации.

А что, у кого-то были иллюзии на счет того, что такое «пацифизм» в понимании коллективной Веры Шихмановны Козыревой — верной подруги нацистов из ВСУ?

Зря.

Ментальные коллаборанты — тоже коллаборанты.

* признан Минюстом РФ иноагентом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Покушение на Захара Прилепина: полная хроника взрыва автомобиля писателя

KP.RU собрал полную хронику покушения на Захара Прилепина 6 мая 2023 года (подробнее)