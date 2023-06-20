Иран готов поставлять на российский рынок стройматериалы, одежду, фисташки и автомобили

Руководитель управления выставки «Евразия» и генеральный директор компании «Парс Карен» Алиреза Джафари

Одной из самых заметных иностранных делегаций на Петербургском международном экономическом форуме 2023 года стала иранская. Руководитель управления выставки «Евразия» и генеральный директор компании «Парс Карен» Алиреза Джафари стал гостем открытой студии «Комсомольской правды» на ПМЭФ - 2023.

- В России еще не очень хорошо знают иранских производителей, но очень хотят с ними познакомиться.

- Вы правы, к сожалению, Россия очень плохо знакома с иранской продукцией. Но, по правде говоря, это не проблема России, а, скорее, ошибка Ирана. Поскольку производители не в достаточной мере проявили себя на различных выставках, чтобы грамотно презентовать свой товар.

- Какую продукцию из Ирана вы готовы вывести на российский рынок?

- В строительной сфере Иран сейчас может конкурировать с мировыми стандартами, предоставляя продукцию высочайшего уровня по всем строительным материалам. Далее - продукция в нефтехимической отрасли, в сфере одежды и кожаных изделий. Если говорить о продовольствии, то Иран знаменит своими фисташками, шафраном, финиками и изюмом. В автомобильной промышленности Иран стал довольно самостоятельным. Может выходить на мировой рынок.

- Есть ли примеры совместных российско-иранских предприятий? И в каких сферах они могут появиться?

- Такого сформированного совместного производства или предприятия нет. Тем не менее, в автомобильной промышленности, уверен, Иран и Россия могут плодотворно сотрудничать. Это может стать даже трехсторонним сотрудничеством между Россией, Ираном и Китаем. И также в сферах одежды, в продовольственной сфере однозначно есть место для сотрудничества.

- Сегодня Россия с огромным интересом и уважением смотрит на опыт Ирана, который сорок лет находится под серьезными санкциями Запада. Поделитесь секретом, за счет чего удалось организовать самодостаточное производство в стране? Что Россия могла бы взять на вооружение?

- Если смотреть глобально, санкции довольно неприятная вещь. И они оказывают большое давление на население страны. Эти санкции были несправедливыми и даже жестокими. Но обратная сторона медали, главная польза, которая была от санкций, это обстоятельства, вынудившие Иран стать полностью самодостаточным. Пришлось развивать производство, технологии, науку. Также санкции способствовали тому, чтобы страны осознавали необходимость отдаления от зарубежных валют – доллара и евро. Они помогли повернуться в сторону регионального сотрудничества.

- Не только иранский бизнес хочет выйти на российский рынок, но и российский бизнес тоже хочет выходить на иранский рынок. Какие советы вы бы дали нашим бизнесменам, что нужно знать о том, как вести бизнес в Иране?

- Одна из целей нашей организации – представление иранского рынка российским бизнесменам. Мы недавно начали сотрудничество с Российским экспортным центром, наша компания стала официальным его партнером. У нас готова большая команда как в России, так и Иране. Это команда специалистов, которая помогла бы презентовать российскую продукцию на иранском рынке. Мы всячески пытаемся организовать и структурировать работу с выставками в Иране, чтобы российский бизнес на них чувствовал себя комфортно, мог использовать весь потенциал. Мы предоставляем профессиональных русско-иранских переводчиков, которые помогают гостям на выставках, переводят их каталоги, брошюры. Мы проводим рекламные кампании в Иране, которые помогли бы презентации российской продукции.

Одна из сложностей, почему зачастую российским бизнесменам тяжело принимать участие в иранских выставках, заключается в сложности перевода денежных средств. Для решения этой проблемы мы предоставляем услугу: используя российскую компанию, заключаем договор с другими российскими компаниями, получаем оплату в рублях и полностью предоставляем весь спектр услуг, все необходимые исследования рынка, такие как встречи В2В, присутствие на выставках и другие. Также мы помогаем в сфере логистики, транспортировки. И советами в финансовой сфере.

С 4 по 7 декабря в Тегеране пройдет выставка «Евразия». Это масштабная международная выставка, в которой принимают участие члены ЕАЭС, ШОС и страны Персидского залива. 21 июня в Москве будет проходить прием в посольстве Исламской Республики Иран, где по приглашению посла будет проходить презентация этой выставки. Эта выставка проводится на правительственном уровне, при поддержке Министерства промышленности и торговли Ирана.