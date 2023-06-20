Анекдоты: Пора худеть - это когда ты купила обруч, а он тебе как раз

- Почему не принесли 500 рублей на ремонт школы?!
- Так мы же ее и не ломали...
***
Скажи, что ты обо мне думаешь, и я скажу: лучше бы ты промолчал, идиот!
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Когда слушаешь русский шансон, то создается впечатление, что тюрьма - самое чудесное место на земле, где сидят талантливые образованные люди, крепко любящие своих мам.
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Многие школьники, которым пришлось прочитать 4 тома «Войны и мира», жалеют, что на дуэли убили Пушкина, а не Толстого.
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Сказала мужу через дверь ванной, что, когда он выйдет из душа, мы поговорим о том, что я нашла у него в телефоне!
Уже четвертый день моется…
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- Доктор, мне трудно дышать!
- Ну что же вы себя так мучаете? Не дышите!
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Повариха из психушки была настоящей русской бабой и патриотом своей страны, поэтому Кутузовы у нее ели от пуза, а Наполеоны все время недоедали.
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Современная короткометражка - это сериал на 4 серии.
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Можно ли, согласно закону «О защите прав потребителей», вернуть в церковную лавку неработающую икону?
***
Отборочный тур в армянской «Битве экстрасенсов». Задание - найти человека в багажнике авто.
Экстрасенс:
- Гурам, брат, ты где?
Голос из багажника:
- Брат, я тут!
***
- Ирка, а как ты знакомишься?
- Ну, если иду по улице и мне нравится парень, то роняю перед ним вещь, чтобы он ее поднял, отнес мне и так бы мы познакомились. Таким образом, у меня больше нет кошелька, двух пар наушников, проездного и шарфика.
***
Самое сложное в написании диссертации - не ставить смайлики после каждой удачной мысли.
***
Пожалуйста, примените однажды все законы, написанные Думой, к депутатам и чиновникам.
***
- А у моей жены одна любовь: сережки!
- Ну это нормально, она же девочка.
- Так я-то - Олежка!
***
- Алло, это ФСБ?
- Да.
- Извините, мы тут с другом поспорили. Чем я занимался 16 июля 1998 года?
***
- Девушка, это вам от мужчины, сидящего вон за тем столиком.
- А что это?
- Его счет.
***
Как все-таки в школе было здорово: сводил девочку в буфет, дотащил ей портфель до дома, покатал на трамвае, и все - ОНА ТВОЯ…
Списывай сколько хочешь…