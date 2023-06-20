Анекдоты: Пора худеть - это когда ты купила обруч, а он тебе как раз

- Почему не принесли 500 рублей на ремонт школы?!

- Так мы же ее и не ломали...

***

Скажи, что ты обо мне думаешь, и я скажу: лучше бы ты промолчал, идиот!

***

Когда слушаешь русский шансон, то создается впечатление, что тюрьма - самое чудесное место на земле, где сидят талантливые образованные люди, крепко любящие своих мам.

***

Многие школьники, которым пришлось прочитать 4 тома «Войны и мира», жалеют, что на дуэли убили Пушкина, а не Толстого.

***

Сказала мужу через дверь ванной, что, когда он выйдет из душа, мы поговорим о том, что я нашла у него в телефоне!

Уже четвертый день моется…

***

- Доктор, мне трудно дышать!

- Ну что же вы себя так мучаете? Не дышите!

***

Повариха из психушки была настоящей русской бабой и патриотом своей страны, поэтому Кутузовы у нее ели от пуза, а Наполеоны все время недоедали.

***

Современная короткометражка - это сериал на 4 серии.

***

Можно ли, согласно закону «О защите прав потребителей», вернуть в церковную лавку неработающую икону?

***

Отборочный тур в армянской «Битве экстрасенсов». Задание - найти человека в багажнике авто.

Экстрасенс:

- Гурам, брат, ты где?

Голос из багажника:

- Брат, я тут!

***

- Ирка, а как ты знакомишься?

- Ну, если иду по улице и мне нравится парень, то роняю перед ним вещь, чтобы он ее поднял, отнес мне и так бы мы познакомились. Таким образом, у меня больше нет кошелька, двух пар наушников, проездного и шарфика.

***

Самое сложное в написании диссертации - не ставить смайлики после каждой удачной мысли.

***

Пожалуйста, примените однажды все законы, написанные Думой, к депутатам и чиновникам.

***

- А у моей жены одна любовь: сережки!

- Ну это нормально, она же девочка.

- Так я-то - Олежка!

***

- Алло, это ФСБ?

- Да.

- Извините, мы тут с другом поспорили. Чем я занимался 16 июля 1998 года?

***

- Девушка, это вам от мужчины, сидящего вон за тем столиком.

- А что это?

- Его счет.

***

Как все-таки в школе было здорово: сводил девочку в буфет, дотащил ей портфель до дома, покатал на трамвае, и все - ОНА ТВОЯ…

Списывай сколько хочешь…