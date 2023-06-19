Вчера было слишком рано, завтра будет уже поздно: как Россия развивает искусственный интеллект и квантовые технологии

Фото: фонд Росконгресс

«Технологии будущего: когда надо - уже поздно» - в названии этой дискуссии, одной из ключевых на завершившемся Петербургском международном экономическом форуме, уже был заложен главный ее посыл. Ключевые технологии четвертой и пятой промышленной революций необходимо развивать до того, когда они станут незаменимыми. В противном случае России могла бы отстать от своих геополитических конкурентов на десятилетия.

Генеральный директор компании «Росатом» Алексей Лихачев привел историческую аналогию: «Представьте: август 1945 года. На Хиросиму и Нагасаки уже сбросили атомную бомбу. Вы сидите в кабинете у Сталина. И вот вопрос: «Готовы ли вы заниматься развитием атомной промышленности?» Ну какой тут может быть ответ. Такого выбора уже не стоит».

Аналогичная ситуация сегодня обстоит с такими технологиями, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, большие данные, дополненная реальность, нейротехнологии. Характерно, что понимают это не только специалисты, но и население. Директор ВЦИОМ Валерий Федоров привел результаты последнего соцопроса. Согласно нему на вопрос: «Для чего нужно развивать новые технологии» чаще всего респонденты отвечали: «Чтобы не отставать» и только потом уже «Чтобы улучшать качество жизни».

Максим Орешкин, помощник президента России, подчеркнул: «Чтобы быть конкурентоспособными завтра - этим нужно заниматься сегодня. У нас очень хорошо сложилась история с искусственным интеллектом. Президент участвует каждый год в ноябре в форуме по искусственному интеллекту. И мы видим, как с каждым этапом все больше эта технология входит в жизнь нашей страны, в модель управления. Нужно, чтобы и другие технологии входили так же активно».

В середине июля в России пройдет «Форум будущих технологий», который станет ежегодным, анонсировал Орешкин. В 2023 году на нем будут рассмотрены квантовые технологии вычисления и передачи данных.

Человеческое измерение дискуссии о роли технологий в современной России придал художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов. «В кино тоже приходят технологии, но пришла цифра в кино, а многие операторы по-прежнему мечтают снимать на пленке. То же самое и с бумажной книгой. Так что еще большой вопрос, заменит ли когда-нибудь технология живую энергию человека. С другой стороны, сейчас мы испытываем странное ощущение конкуренции и даже угрозы от технологии. Не ее физической силы, но силы интеллекта и более того - силы подсознания, которая всегда была движущей силой искусства».

Есть ли в России сегодня современные Курчатовы и Сахаровы, которые смогут поднять новые технологию на высоту, сравнимую с советским атомным проектом? Алексей Лихачев на этот вопрос отвечает так: «Лицом к лицу лица не увидать. Сейчас мы их может быть не знает, но я уверен, что на Петербургском международном экономическом форуме 2045 или 2048 году уже будут выступать люди, которых мы будем готовы канонизировать, как великих ученых».