В Казахстане пересеклись разные культуры, вплетённые в национальный код

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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил на прошедшем в субботу в Туркестане заседании Национального курултая на тему «Справедливый Казахстан – Ответственный гражданин». О создании «Ұлттыққұрылтай» – «Национального совета» Токаев заявил весной минувшего года, пожелав, чтобы курултай стал «универсальной моделью общенационального диалога». В состав Национального курултая входят депутаты, эксперты, правозащитники, представители регионов, общественных советов, неправительственных организаций, бизнес-ассоциаций и производственной сферы, при этом, как сказал президент Казахстана, необходимо, чтобы представители всех этносов страны разделяли общегражданские ценности и ассоциировали себя с Казахстаном.

Нынешнее заседание курултая – второе по счёту. Выступая перед участниками форума, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что первое проводилось год назад в Улытау – колыбели казахстанской государственности. А второе заседание прошло в священном для тюркского мира городе Туркестан. «Наш народ по традиции называет Туркестан духовной столицей страны. Однако его роль гораздо выше. Туркестан занимал особое место в нашей истории. С древних времен он выступал крупным торговым узлом на Великом Шёлковом пути, был духовно-образовательным центром для всех братских народов. Здесь покоятся многие выдающиеся личности, оставившие значимый след в истории казахов. Можно сказать, что этот древний город хранит всю многогранную летопись нашего народа и является яркой путеводной звездой цивилизации Великой Степи», – сказал президент Казахстана.

Выступая на форуме, Токаев поставил стратегические задачи для построения Справедливого Казахстана. Среди них – укрепление исторического самосознания, популяризация культурного наследия, воспитание молодёжи, развитие приграничных территорий и качественное обновление государственного аппарата.

Миссия страны

Касым-Жомарт Токаев назвал период, прошедший с момента первого заседания Национального курултая, историческим. За этот год в Казахстане была проведена конституционная реформа, послужившая основой демократического вектора развития страны. Сформировалась качественно новая структура ключевых институтов власти, расширен набор механизмов участия граждан в управлении страной, укрепилась система защиты прав и свобод. По мнению президента, реформы повысили устойчивость и эффективность политической системы, сделали её более справедливой, открытой и конкурентной. Этот прорыв стал возможным благодаря единству народа и конструктивному общественному диалогу.

«Некоторые люди сомневались в успехе наших преобразований. Но мы не свернули с нашего курса, а последовательно реализовали намеченный план масштабной политической модернизации. Мы проделали эту огромную работу вместе. Сегодняшний Казахстан сильно отличается от того, каким он был три, два и даже год назад. Благодаря единству и солидарности народа, конструктивному общественному диалогу мы за небольшой период времени совершили настоящий прорыв», – заявил глава государства.

Однако для построения Справедливого Казахстана недостаточно политических и экономических реформ. «От качества нашей нации в первую очередь зависит то, какое место мы займём в мироустройстве будущего. Если мы хотим стать сильной страной, мы должны вместе найти ответы на фундаментальные вопросы о том, какое будущее мы строим, в чём заключается наша национальная мечта, каким должен быть гражданин Казахстана, где наши точки опоры, в чём состоит миссия нашей страны», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он убеждён, что в обществе должны доминировать такие ценности, как патриотизм, гуманность, культ знаний, профессионализм, трудолюбие, бережное отношение к своей земле и стране. Человека, олицетворяющего эти качества, лучше всего характеризует словосочетание «ответственный гражданин».

«Многогранность национальной культуры»

По мнению президента Казахстана одна из приоритетных задач – укрепление исторического самосознания нации. Группа казахстанских и зарубежных историков приступила к работе по выпуску 7 томов истории страны с древнейших времён до наших дней.

«Необходимо, чтобы семитомник исключил концептуальные ошибки и недочёты прошлых изданий, охватывал все последние открытия по истории Казахстана, органично включал в общемировой контекст происходившие на нашей территории исторические процессы, представлял собой цельную и объективную летопись страны без нагромождения противоречивых фактов и мифотворчества», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также поручил создать специальный фонд археологических находок при Институте археологии в Алматы и определить единый ряд выдающихся фигур в истории казахского народа. Так же очень важно заниматься популяризацией культурного наследия. Это, в первую очередь, задача Казахстанского агентства по международному развитию KazAID при Министерстве иностранных дел, созданное для продвижения национальной истории и культуры.

«От наших предков нам досталось огромное наследие, которое нужно последовательно модернизировать и продвигать во всём мире», – уверен Токаев. Он поддержал инициативу придать мавзолею средневекового теолога Ходжи Ахмеда Ясави статус национального историко-культурного памятника и сообщил о подаче транснациональной заявки на включение нескольких казахстанских культурно-исторических объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Президент напомнил, что Казахстан является средоточием и местом пересечения разных культур, органично вплетённых в национальный код страны.

«Мы высоко ценим свою историю, связанную с именами выдающихся представителей многих народов. Например, в Казахстане есть уникальные музеи таких широко известных в мире поэтов и писателей, как Александр Пушкин, Тарас Шевченко, Федор Достоевский, Михаил Шолохов и ряда других. Необходимо сохранять и изучать это наследие, олицетворяющее многогранность нашей национальной культуры», – заявил президент республики.

Всё это – необходимая составляющая для воспитания молодого поколения и укрепления национальной идентичности. «Новое качество нации сформируется только через развитие образования, науки и культуры», – уверен президент Казахстана.

При этом Касым-Жомарт Токаев затронул очень больную тему, волнующую родителей всех стран, отметив, что современные дети и подростки, по сути, воспитываются социальными сетями, что порождает определённые риски.

«Среди молодых людей есть и те, кто посредством интернета попал в сети радикальных религиозных течений. Плохие привычки молодёжи – это, прежде всего, упущения старшего поколения. Мы должны всячески оберегать нашу молодёжь от негативного влияния глобализации», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Признавая роль средств массовой информации как важного инструмента модернизации страны и канала взаимодействия власти с гражданами, президент Казахстана предложил кардинально перезагрузить информационную политику и креативную индустрию.

«В современном мире медиа, кино, сериалы, мультфильмы, спортивные и музыкальные шоу, компьютерные игры и книги представляют собой единый комплекс, нацеленный на формирование прогрессивной системы ценностей и моделей поведения. Мы обладаем большим потенциалом развития в данной сфере. Нужно предпринять системные шаги для его полноценной реализации», – сказал Токаев, отметив, что для развития казахстанской киноиндустрии необходим новый импульс. Не меньшую важность имеет также книгоиздание, отражающее специфику Казахстана.

Серьёзный вклад

Прозвучавшие на заседании Национального курултая инициативы являются лишь частью большой работы, которую предстоит выполнить, подчеркнул президент Казахстана. В свою очередь реализация новой идеологической повестки требует консолидации государственного аппарата, сообщества учёных, экспертов, журналистов, представителей гражданского сектора.

«На долю нашего поколения выпала ответственная миссия – построить Справедливый Казахстан. Каждый из нас способен внести свою лепту, последовательно следуя принципам деятельного патриотизма и осознанной гражданственности, шаг за шагом стремясь к идеалам «Адал азамат» («Ответственный гражданин» – Ред.). Глубоко убеждён, что созидательное партнёрство государства и общества пробудит в нашей нации энергию перемен, и мы сможем достигнуть поставленных целей, превратив предстоящее десятилетие в эпоху небывалого подъема нашей страны», – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Комментируя для «КП» выступление Токаева на заседании Национального курултая, главный редактор издательства «Художественная литература», вице-президент Академии Российской словесности Георгий Пряхин подчеркнул:

«Скажу одно – в очередной раз президент Казахстана проявил абсолютно здравый смысл. Мне кажется, что эта высказанная им позиция – то самое главное, что может связать наш мир и сделать его мирным. Токаев абсолютно прав».

Доктор политических наук, заведующая сектором Центральной Азии Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Российской Академии Наук Дина Малышева отмечает, что в выступлении Касым-Жомарта Токаева ёмко и очень точно высказана позиция в отношение и культурного наследия, и многообразия этого культурного наследия.

«Я согласна с эти высказываем и это очень позитивно, учитывая, что 2023 год – это год русского языка в СНГ. Это высказывание – серьёзный вклад в продвижение и русской культуры, и той многонациональной культуры, которая связывает народы Казахстана и России, – говорит российский эксперт. – Напомню, что президент Казахстана в своё время был одним из инициаторов того, чтобы учредить в СНГ год русского языка. Это совершенно логично вытекает и из его предыдущих выступлений. Это заслуживает самого высокого уважения».