Садовник Пугачевой раскрыл судьбу ее замка: «Дом продан»

Алла Пугачева и Максим Галкин продали замок. Фото: соцсети.

Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в России иноагентом) покинули Россию весной прошлого года. С тех пор их дом в подмосковной деревне Грязь пустует. Огромное здание в средневековом стиле с башенками и горгульями - любимое детище юмориста, в которое он вложил много сил и средств. Но теперь предавший страну комик и его супруга живут в Тель-Авиве.

Содержать такой дом – удовольствие не из дешевых. Одна только коммуналка тянет на миллионы рублей! Не говоря уже о зарплатах обслуживающего персонала. Неудивительно, что несколько месяцев назад появились слухи, что Галкин и Пугачева выставили замок на продажу. А недавно выяснилось, что на дом наложили арест из-за налоговой задолженности хозяев. И вот теперь стало известно, что замок все-таки продан. О том, что у недвижимости в деревне Грязь появился новый владелец, сообщил садовник Пугачевой Иван Зарочинцев.

После отъезда звездной пары из страны СМИ выяснили, что супруги продали замок за миллиард рублей. Однако вскоре появились сведения, что это не совсем так: хозяева не могут завершить сделку из-за крупной налоговой задолженности. Однако съемочной группе канала НТВ удалось выяснить, что дом все-таки был продан.

Журналисты шоу «Новые русские сенсации» отследили, что возле замка Галкина уже долгое время припарковано несколько машин среднего класса. А по ночам в окнах дома зажигается свет - там точно кто-то живет. Жители деревни Грязь о новых жильцах особняка ничего не знают.

«Его купили якобы. А так, ничего не знаем, что тут происходит», - рассказали местные.

В итоге выяснилось, что одна из припаркованных возле дома машин принадлежит садовнику Пугачевой Ивану Зарочинцеву. Мужчина отказался выходить к съемочной группе, но согласился поговорить с журналистами по телефону. В беседе он уточнил, что у замка теперь новый хозяин.

«Дом продан, а люди продолжают работать. Ну, естественно, они продолжают работать на нового хозяина. Логично?», - рассказал Зарочинцев.

Правда, имя нового владельца замка так и осталось неизвестным.

Шестиэтажный замок занимает участок в два гектара, его площадь – 2,5 тысячи квадратных метров. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ранее Максим Галкин рассказал, что заранее не планировал перебираться из России за границу. Он был в Лондоне по работе, а уже в Великобритании принял решение не возвращаться в Россию. Позже к нему перебралась Алла Пугачева с детьми.

Многие считают, что певица пошла на поводу у мужа. Своим решением Галкин буквально поставил ее перед фактом, и Алла Борисовна была вынуждена подчиниться и уехать за границу.