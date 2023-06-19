«Текст никогда не умирал»: на ПМЭФ обсудили будущее креативных индустрий

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Фото: фонд Росконгресс

Креативный бизнес активно завоевывает Россию. Эксперты говорят, что к 2030 году доля творческих индустрий в экономике вырастет до 6%, а доля занятых - до 15%. Что неудивительно. Креативный сектор охватывает широкий спектр отраслей: от музыки и кинематографа до рекламы и гейминга. То есть именно те направления предпринимательства, которые в последние годы показывают наибольшее развитие.

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась сессия «Инвестиционный потенциал креативных индустрий в России».

ПОТЕНЦИАЛ ТАЛАНТА

Модератором сессии выступил писатель, сценарист, журналист, теле- и радиоведущий Сергей Минаев. Участники сессии пытались разобраться, какие сегменты цифрового контента привлекательны для потребителей и приносят ли они материальную выгоду.

Как оказалось, сегодня все больше зрителей уходят на разного рода диджитал-платформы. Заместитель генерального директора по производству СТС Медиа Максим Рыбаковсчитает, что их компания возвращает своих потенциальных зрителей. Предлагает линии развития - множество каналов, свое собственное производство, расширяет сотрудничество с платформами.

Владимир Николаев, генеральный продюсер Анимационной студии Воронежа отметил, что они активно развивают данную индустрию. Ее стали принимать, она востребована. Осваивают диджитал-платформы и будут специально делать для них фильмы.

Как отметила генеральный директор государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Ольга Галактионова, у автономного округа Югра большой творческий потенциал, который заключается в трудолюбивых, талантливых и смелых людях.

«Я знаю, что это очень творческий, активный регион, где живут работящие и отзывчивые люди. Я много работала на разных территориях. И про Югру можно сказать, что здесь готовы к экспериментам. Центр «РОСИЗО» занимается выставочными междисциплинарными проектами. И я думаю, что мы вполне могли бы реализовать совместные проекты. Такое взаимодействие и продвижение региональных выставок очень важно. Уверена, югорские экспозиции с радостью поедут в другие регионы», — предложила Ольга Галактионова.

«МУЛЬТИКАНАЛЬНЫЙ» ПОДХОД

Максим Иксанов, генеральный директор News Media заявил, что и текст продолжает удивительным образом жить. Язык журналистики поменялся, стал живым, разговорным. А вот лонгриды заходят все хуже. И у них должна быть тема, достойная длинного текста. Длинный текст без интерактива сегодня мало кому интересен. Нужно использовать весь инструментарий: и видео, и аудио, и визуальный ряд.

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев признался, что использует «мультиканальный» подход. Например, тексты публикуются в Telegram, видео — в соцсети «ВКонтакте», а фотографии — на других платформах.

«У людей есть одна самая главная потребность – это потребность получать интересную, качественную, хорошую информацию в любом формате. Это может быть и звук, и видео, и текст. Они все равноценны. Текст никогда не умирал. Он очень нужен, очень востребован», — цитирует Лебедева корреспондент Федерального агентства новостей.

Блогер также посоветовал искать «тот самый формат», на который готова откликнуться аудитория. При этом не рекомендуется злоупотреблять частыми публикациями: нужно нащупать язык регулярности, периодичности и объема, подчеркнул дизайнер. Лебедев убежден, что главный инвестиционный потенциал креативной индустрии — это интересный контент.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Доктор наук по… креативным индустриям

Да – да, таковые скоро появятся в России! Вузы уже начали набирать абитуриентов - будущих управленцев креативного сектора. В частности, ГИТИС и Санкт-Петербургский институт кино и телевидения. Пока в российском законодательстве понятие «креативные индустрии» не закреплено. Но профессиональное сообщество понимает под этим термином сферу, где новый продукт создается с помощью творческих идей и цифровых технологий. Так, к «креативным индустриям» можно отнести и современные библиотеки, рассказала замминистра культуры России Надежда Преподобная. В качестве примера она привела проект «Гений места»:

«Попросили, чтобы каждый субъект российской федерации хотя бы в одной библиотеке открыл лабораторию «Гений места». Я была в Новосибирске, и они выбрали направление «урбанистики». Там достаточно много специальной литературы, много в электронном виде подобрано, специально обученный персонал - тот, кто может курировать ребёнка, взрослого, любого желающего».