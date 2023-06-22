Эрих Мария Ремарк: «Люди - хорошие, несмотря ни на что. Иначе атомная бомба была бы самым простым решением»

Писатель Эрих Мария Ремарк.

«ОН - БОГАТЫЙ СТАРИК, НЕ НЮХАВШИЙ ПОРОХУ!»

Мир узнал его в 1929 году, после романа «На Западном фронте без перемен», который был его четвертой книгой. Первые три успехом не пользовались, а «На Западном фронте…» мгновенно принес Эриху Марии Ремарку славу, богатство, внимание женщин, ненависть Геббельса и недоумение противников нацизма. Последние раздражались из-за того, что Ремарк отказывался называть свою книгу политической. А что касается Геббельса, тот ненавидел пацифизм как таковой, - и книга Ремарка одной из первых запылала на беснующихся площадях Берлина. Автора откровенно травили за «подрыв истинно немецкого боевого духа». Обвинили его в незаконных валютных операциях, заставили выплатить большой штраф. Нацистские боевики преследовали его по пятам. Ремарк не хотел эмигрировать из родной страны, но на следующий день после того, как Гитлер стал канцлером, уехал в Швейцарию.

А шум вокруг «На Западном фронте…» не утихал по всему миру - в том числе в СССР, где книгу перевели и выпустили в свет сразу после публикации в Германии. Одни выдвигали Ремарка на Нобелевскую премию по литературе. Другие сыпали безумными обвинениями в его адрес: то придумывали, что он украл чужой солдатский дневник и выдал его за свой роман, то утверждали, что он - богатый старик, который никогда не нюхал пороху, высосал из пальца всю «окопную правду» Первой мировой войны, а теперь получает гонорары. Нацисты визжали, что автор - еврей по фамилии Крамер, переделавший свою фамилию (Крамер – это Ремарк наоборот), - и сын переплетчика из католической семьи под перьями пропагандистов легко превращался в представителя искореняемой нации. До того, как стать писателем, Ремарк какое-то время работал журналистом, писал о разном, например о коктейлях на основе шнапса, - и это тоже ставили ему в вину: глядите-ка, ему все равно, о чем писать, что про водку, что про фронт!

Эрих Мария Ремарк в 1919 году.

И Ремарк не отбивался. Но настаивал, что он - вне политики. Сам объяснял это примерно так: мальчиков, его сослуживцев и ровесников, готовили к жизни, а на войне они оказались лицом к лицу со смертью. Вот и все. Любая лишняя нота тут будет фальшивой, политика, даже если ты разделяешь чье-то мнение, не принесет в искусство ничего.

Про Первую мировую писатель говорил, что это была последняя война, где противника еще можно увидеть на поле боя. Дальше – техника и жребий. На войне он на самом деле был, но недолго: всего полтора месяца. В последний день июля 1917 года попал под гранату. Три ранения: шея, правая рука, левая рука. И эти травмы показались несерьезными по сравнению со смертью матери, Анны-Марии, скончавшейся в сентябре того же года от рака. Именно в честь матери он взял себе второе имя - Мария.

Потом его хотели наградить Железным крестом, но он отказался. После войны учил людей играть на пианино и подрабатывал то тут, то там в самом разном качестве, даже портовым служащим. А роман про фронт написал стремительно, за шесть недель. Кстати, интересно, что издатели периодически отказывались от его книг, которые потом становились бестселлерами. «На Западном фронте без перемен» - «Да кто сегодня читает о войне?!» «Триумфальная арка» - «Да кому сейчас интересны эмигранты»? А потом приходили другие и находили эти жемчужины. Но, в свою очередь, отказывались от новых книг…

В Голливуде за право на экранизацию «На Западном фронте…» заплатили писателю 100 тысяч долларов. Фото: EAST NEWS

«ТРЕЗВЫМ Я НЕ МОГУ ГОВОРИТЬ ДАЖЕ САМ С СОБОЙ»

Денег было много. Например, в Голливуде за право на экранизацию «На Западном фронте…» заплатили 100 тысяч долларов, - колоссальную по тем временам сумму. И скоро выяснилось, что писатель не знает, что делать со своим богатством. Купил виллу в Швейцарии, начал собирать живопись (в основном импрессионистов). Менял женщин – кто-то любил его, кого-то он, а совпадало это не всегда. Очень, очень много пил. Иногда, по его собственному признанию, трезвым не мог говорить даже сам с собой. Женился на молодой актрисе Ютте Цамбона, развелся, но продолжал содержать Ютту и в конце концов женился на ней второй раз, чтобы помочь эмигрировать из фашистской Германии (именно с нее он написал Пат в «Трех товарищах»). Крутил роман с Марлен Дитрих, потом с Натальей Палей - внучкой императора Александра II. Отношения эти были довольно мучительными, он страдал и снова лечил душевные раны алкоголем. Еще один факт, о котором знают не все биографы Альберта Эйнштейна: Ремарк регулярно посылал великому ученому деньги. О смерти своего кумира Эрих Мария узнал только тогда, когда отправленный чек к нему вернулся.

В конце 30-х он перебрался в США, где были новые книги, новые приключения, новые женщины (например, Полетт Годар, актриса и бывшая муза Чарли Чаплина, ставшая последней женой Ремарка). И новые трагедии: его сестра Эльфрида, оставшаяся в Германии, в 1943-м была арестована и обезглавлена за «возмутительную пропаганду» (в сердцах назвала солдат на Восточном фронте пушечным мясом, а про Гитлера заявила, что с радостью влепила бы ему пулю в лоб; на нее донесли). Судья на процессе хладнокровно заявил: «Мы не смогли добраться до вашего брата из-за его побега, но вы-то от нас не уйдете». В качестве особо изощренного издевательства нацисты выписали чек за содержание женщины в тюрьме и проведение процесса, и после казни Эльфриды отправили его Ремарку…

Как-то он обмолвился, что естественным считал, что люди не хотят войны и был очень удивлен, когда все оказалось не так радужно. Люди оказались завистливыми, мстительными, любящими причинять боль. И при этом в одном интервью Ремарк все равно сказал: «Человек – хороший, несмотря ни на что. Иначе атомная бомба была бы самым простым решением». Возможно, сила Ремарка как раз в этой наивности.

Его ждали три сердечных приступа, мучительные болезни (депрессия, цирроз печени, болезнь Меньера, при которой из-за головокружения и тошноты человек не способен ходить), и смерть от разрыва аневризмы аорты в 1970 году. А потом 30 собранных им картин импрессионистов продали за три с лишним миллиона долларов. Говорят, больше всех он любил Сезанна. Особенно акварели. Такие, чтобы окружить себя красотой и не допустить излишне четких контуров…