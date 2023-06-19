Туристов, пропавших на перевале Браконьеров в Карачаево-Черкесии, эвакуировали на вертолете МЧС

Путешественники, их родственники и друзья от души благодарят своих спасателей.

В понедельник, 19 июня, вечером стало известно, что поисково-спасательная операция в районе Архыза успешно завершено.

«Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали с помощью малой авиации двух туристов в поселок Архыз, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе чрезвычайного ведомства (дежурный - Кирилл Нестеров. - А.Г.). - Пострадавших передали медикам. Их жизни больше ничего не угрожает».

А обнаружили пропавших путешественников в точке со странным названием - перевал Браконьеров, в долине реки Большая Лаба.

«Поисково-спасательная операция проходила в сложном горном рельефе местности, - читаем в оперативной сводке, - в условиях неблагоприятных погодных явлений - был сильный шквалистый ветер и дождь».

Путешественники, их родственники и друзья от души благодарят своих спасателей.

* * *

Напомним: группа туристов из 4-х человек перестала выходить на связь 18 июня.

«Зарегистрированная тургруппа вышла на маршрут еще в прошлый понедельник (12 июня) из поселка Архыз, завершить поход они планировали в среду, 21 июня, - сообщалось в предыдущих сводках МЧС. -

Обращение о пропаже поступило от отца одной из участниц тургруппы».

Для поисков незамедлительно были направлены спасатели МЧС России.

Они обследовали долину реки Дукка, озеро Семицветное, а также районы перевалов Айюлю и Олений.

Но наступила темнота, и спасатели были вынуждены приостановить поиски.

Позже две участницы группы самостоятельно вернулись на базу Архызского поисково-спасательного подразделения.

Они и рассказали, что руководитель группы и одна участница сорвались с перевала Браконьеров. При падении мужчина получил травму, а девушка - ушибы.

Пострадавшие остались на месте ЧП. Сообщалось также, что у них была палатка и продукты питания на двое суток.

Расстояние от Архызского поисково-спасательного подразделения до точки, где ожидали помощь пострадавшие, составляло около 28 км.

Их поиском занималась группировка МЧС России в составе 12 человек.

ОБРАЩЕНИЕ МЧС РОССИИ

Уважаемые граждане!

Призываем вас к длительности во время походов в горы.

Любители активного отдыха, в первую очередь, должны зарегистрировать свой маршрут.

Регистрация проводится в целях обеспечения безопасности туристов и отдыхающих.

А также - для того, чтобы была возможность оказать им, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи.

КСТАТИ

С начала этого года в МЧС России зарегистрировали свой поход более 6 тысяч тургрупп общей численностью порядка 90 тысяч человек, почти половина из которых – дети.

«Но остаются и те, -информирует МЧС, - кто пренебрегает этим правилом. К сожалению, при спасении участников не зарегистрированных групп время поисковых работ - как раз по этой причине - увеличивалось и не всегда удавалось оказать пострадавшим своевременную помощь, что, в ряде случаев, приводило к гибели людей».