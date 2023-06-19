Андрей Никитин, губернатор Новгородской области: Я подробно рассказал президенту, как мы поддерживаем наших подшефных на нашей Херсонщине

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 19 июня, к Владимиру Путину в Кремль приехал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. (Об этом подробно рассказали российские СМИ, в том числе и «Комсомольская правда»)

После этой встречи я позвонил главе региона…

…- Андрей Сергеевич! Когда бывают такие встречи, вы всегда нам рассказываете «по секрету», что бывает за закрытыми дверями, когда от президента уходит пресса. Как на этот раз?

- За закрытыми дверями, Александр, было продолжение того же разговора, который состоялся и за дверями открытыми.

То есть, - это был отчет о выполнении тех задач, которые стоят передо мной как у губернатора.

Чуть более подробно я рассказал руководителю о том, как мы помогаем Запорожской области.

- Если можно - и нам тоже подробнее.

- Город Энергодар, Васильевский район – это наши подшефные.

А самое важное здесь - помочь людям организовывать нормальную жизнь.

- И что имеется в виду - поконкретнее?

- Эти наши районы находятся на линии боевого соприкосновения.

Поэтому, каких-то больших строек мы там не ведем, конечно.

Но - зато у нас там на месте, находятся ремонтные бригады, есть и запас материалы.

Если что-то происходит (в том числе - и обстрелы), мы помогаем быстро восстанавливать разрушенное, чтобы был свет, была вода, были стекла в окнах школ.

И, конечно, оказываем методическое сопровождение.

- А это что означает?

- Дело в том, что у нас новые регионы также входят в бюджетный процесс.

У нас очень много проектов, связанных с развитием образования. Это ремонт и имеющихся школ, и строительство новых.

И мы помогаем коллегам правильно подавать заявки, эффективно участвовать в национальных проектах.

- А вы сами в Запорожье сколько раз выезжали?

- Я был там трижды за последний год.

Мне важно лично видеть, что там происходит. И - чего не хватает.

Вот там - до того, как мы туда не пришли, практически не было первичной медицины. Мы открыли там ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты. - А.Г.), помогли организовать работу первичного звена.

- Насколько я знаю, ваша супруга Майя активно занимается этим направлением, диссертацию защитила…

Она вам в этом помогает, консультирует как-то?

- Майя - онкогинеколог. Безусловно, определенное участие наших областных центров в поддержке запорожской медицины - оно присутствует.

Помните, там была такая министр здравоохранения с американским паспортом. Я забыл, как ее зовут.

- … А я и не хочу помнить. И не знал, и не буду даже. Я ее вычеркну. Или оставить?

- Да как хотите… Довели медицину до такого ужасного состояния. Но мы людей в беде не оставим.

- Насколько я понял, что где-то минут 30 была открытая часть встречи с президентом и примерно столько же - закрытая, за закрытыми дверями?

- Слушайте, как это – часов не наблюдают, да, как бы, люди, погруженные в свою работу.

Я очень благодарен президенту за то, что он в своем графике нашел для меня время. И у меня была возможность по всем вопросам с ним поговорить.

В том числе и по нашей Инновационной долине, по ее развитию. Все темы, которые когда-то мне президент ставил в качестве таких приоритетов, по всем было доложено…

- … когда он вас туда отправлял на работу, правильно?

- Благословлял, да.

- … я рад, что у вас все в общем там складывается, сложилось. Я всегда внимательно слежу за героями своих публикаций.

Ну и, наверное, всем жителям нашей страны интересно, как на Родине России обстоят дела. Поэтому, я очень благодарен вам за ваши звонки.

- Насколько я заметил, уже все меньше и меньше народу путают Нижегородскую область с Новгородской. Так что… за Родину тогда!