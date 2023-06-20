Елена Шумакова, ХМАО: «Это уникальные места силы, которые напитывают человека»

Елена Шумакова в студии «Комсомольской правды» на ПМЭФ-2023 Фото: Андрей МИНАЕВ

Поддержка коренных малочисленных народов Севера стала одним из приоритетов социально-экономической политики в арктических регионах. Одним из наиболее оптимальных способов такой поддержки является этнографический туризм. Что это такое? Как побывать в настоящем чуме? И как все это помогает сохранять традиционный уклад жизни коренных народов Севера? Об этом и не только в студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал Елена Шумакова, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

- Вы являетесь со-организатором фестиваля «Душа России», который проходил в рамках ПМЭФ. Расскажите вкратце, что это такое?

- Да, это большой фестиваль «Душа России – Север». Он проходил на площадке киностудии «Ленфильм» в рамках ПМЭФ. Это наш большой совместный проект: Минвостокразвития России, фонда «Росконгресс» и правительства Ханты-Мансийского автономного округа (Югры). Почему именно Югра? Потому что во многом эта идея родилась у нас в регионе. А на прошлом форуме мы привезли большую выставку «Сердце Югры». Это о том, как фотохудожник из Москвы приехал в наш регион и просто влюбился в него, рассказал о своей любви к коренным малочисленным народам, к нашей уникальной природе, культуре, традициям, промыслам, ремеслам. Увидев, какой большой резонанс вызвала эта выставка, мы решили идти дальше и уже на площадке Восточного экономического форума вместе с Росконгрессом и Минвостокразвития появился большой дом коренных малочисленных народов и первый фестиваль «Сердце Югры». Тогда он уже объединил несколько регионов страны и показал, насколько важно представителям коренных малочисленных народов Севера, тем, кто пишет этномузыку, занимается этномодой, работает в таком направлении, как этнотеатр, мастерам промыслов и ремесел обмениваться друг с другом теми возможностями, которые у них есть. А что еще, наверное, более важно – привлекать молодежь. Потому что культура коренных народов Севера живет на стойбищах, в тундре, в тайге, в отдаленных труднодоступных населенных пунктах - и очень важно привлекать представителей современных креативных индустрий, чтобы делать на основе этого богатейшего наследия современные продукты креативной деятельности. Это и кино, и анимация, разного рода комиксы и те современные жанры, которые будут доносить исконную традицию и философию жизни коренных народов Севера для всей страны и всего мира.

- В последние пару лет тема поддержки коренных малочисленных народов Севера одна из главных в повестке развития Дальнего Востока и Арктики. Это как-то связано с председательством России в Арктическом совете?

- Мне кажется, произошел действительно очень большой сдвиг, потому что это внимание к языкам коренных малочисленных народов Севера. Одна из тем, которую Россия поднимала в рамках председательства в Арктическом совете, - сохранение языков, использование современных IT-технологий для того, чтобы создавать корпусы национальных языков. И мы очень плотно в этом направлении работаем и с ЮНЕСКО, потому что, пока жив язык – жив народ. Есть возможность передавать знания, исконные традиции. И здесь тоже совершен очень большой шаг вперед в плане использования современных технологических платформ, таких как Яндекс, чтобы создавать вот эти онлайн-переводчики родных языков. Второе важное направление – креативная индустрия. Очень большая поддержка оказывается тем коренным малочисленным народам, которые живут на стойбищах, занимаются оленеводством, добычей водных биологических ресурсов, производством на их основе современной пищевой продукции. Здесь я хотела бы сделать особый акцент на кино, потому что это то, что позволяет нести культуру коренных малочисленных народов, транслировать ее на весь мир. На фестивале «Душа России – Север» наша академия «Дух огня» представила специальную программу этнокино. Это фильмы, которые снимаются в разных регионах России и рассказывают о людях, которые живут на Севере, о природе, возможностях этнотуризма, возможностях побывать на настоящих стойбищах, почувствовать культуру, кухню коренных малочисленных народов. Мне кажется, это очень важно, потому что сейчас, когда особое внимание уделяется развитию внутреннего туризма, возможности этнокультуры колоссальные. Это очень востребованное сегодня направление.

- Эти активности уже доступны для широкого круга туристов?

- Если говорить о нашем регионе – Ханты-Мансийском автономном округе (Югре), - то у нас это направление туризма очень активно развито. У нас работают этностойбища. По прошлому году 140 тысяч человек смогли их посетить, воспользоваться таким туристическим предложением. Когда ты приезжаешь на стойбище, ты по-новому и через себя, и через свой собственный жизненный опыт понимаешь, что такое устойчивое развитие. Что такое связь с природой, что такое гармония с природой, что такое природные силы. Потому что это уникальные места силы, которые напитывают человека. В пандемию этот вид туризма получил абсолютно новый виток роста. Не только потому, что ты оказываешься наедине с природой в отрыве от цивилизации, но и потому, что ты получаешь возможность окунуться в традиционные рецепты, связанные со здоровьем, с сохранением активного долголетия, а культура коренных малочисленных народов очень богата на такие рецепты, вплоть до способов лечения коронавируса средствами как раз растений, трав. Поэтому это еще вот с этой стороны очень интересная история, плюс очень востребована тема, связанная с рыбалкой, с охотой и познанием того, как это делали издревле коренные малочисленные народы.

- А расскажите подробнее про подобный тур. Что он из себя представляет?

- У нас разные этностойбища работают на территории региона. Ты приезжаешь в тайгу, живешь в чуме, можешь вместе с семьей готовить традиционную еду, – это оленина, рыба, которую можешь сам выловить. Можешь сам пособирать ягоды, посмотреть и поучаствовать в приготовлении разного рода пирогов с ними. Очень вкусный хлеб, который делают коренные народы. Уникальные рецепты. Дальше можно сплавляться. У нас очень много рек, озер. В данном случае, это и активный туризм, это и экологический туризм, это и этнографический туризм, потому что ты узнаешь очень многое о культуре. Кроме того, во всех этих турах ты можешь участвовать в том, чтобы осваивать промыслы и ремесла. Это бисероплетение, работа с корой, создание разного рода оберегов, в том числе, тех, которые символизируют исконные ценности. Например, духи леса, духи медведя. Потому что медведь - священное животное коренных народов. И считается, что, если ты прошел обряд «Медвежьи игрища», то ты получил невероятную связь с землей, с космосом, то есть способен к великим свершениям. И еще этноспорт. Если приезжать в зимнее время, то у нас проходит «Турнир оленеводов» - это гонки на оленьих упряжках и на собачьих упряжках.

- Как добраться до этих интересных мест? Они же наверняка очень далеко от цивилизации находятся…

- У нас удобная логистика. Всего три часа полета от Москвы. Прилетаешь, километров 100 – и оказываешься на стойбище. Так что в данном случае это не такой уж экстремальный туризм. Ну а кто любит экстрим, то здесь у нас тоже есть уникальная возможность - приполярный Урал. В Югре находится самая высокая точка Урала и Сибири – гора Народная. Есть возможность в горах, в предгорьях пожить в глэмпингах, совершить восхождение, попасть в шахты. Есть уникальные места, где круглый год ты можешь видеть застывшие снежинки – это пещеры. Очень много краснокнижных растений. Получаешь невероятное вдохновение от этих мест силы, от гармонии с природой.

- У меня уже глаза разбегаются, хочется теперь везде побывать…

- У вас есть такая возможность. У нас буквально в следующем месяце – 6 - 8 июля – рядом с Ханты-Мансийском будет большой этнокультурный фестиваль. Это наши традиционные гонки на обласах. Это узенькие лодки коренных народов Севера. Вокруг этого события будет много других мероприятий: этномузыка, этномода, можно будет самому поучаствовать в разного рода мастер-классах, посмотреть спектакли. У нас есть профессиональный театр коренных народов Севера «Солнце», который не просто создает спектакли и постановки, а ты сам можешь стать участником этих действ, погрузиться в мифологию, в этнос коренных народов.

- Это такая экономическая поддержка коренных народов Севера. Они получают доход от продажи оленины, а теперь еще и туризм приносит дополнительный доход…

- Да, это очень важно. Мы работаем, прежде всего, на создание занятости, на новые рабочие места. Мы реализуем образовательные программы, обучаем представителей коренных малочисленных народов предпринимательской деятельности, основы работы в креативных индустриях, а дальше через систему определенного государственного конвейера помогаем тем, кто создает уникальные продукты промысловых ремесел с тем, чтобы создавать определенную упаковку, маркетинг, продвигать их через маркетплейсы и тем самым создавать занятость без утраты идентичности и сохранения традиционного образа жизни. Кроме того, здесь очень важно, что современные цифровые технологии позволяют оставаться и жить на стойбищах. У нас есть уникальный проект «Стойбищная школа-сад», когда даже в самых удаленных стойбищах работает интернет, мы обеспечиваем доступ ко всем государственным услугам, люди имеют возможность получать образование, не уезжая со стойбища, дети учатся в стойбищном детском саду, через цифровые технологии, и тем самым мы позволяем и детям оставаться вместе со своими родителями и при этом получать качественное образование, а в дальнейшем продавать услуги, в том числе, этнотуризма, через возможности интернета и социальных сетей.

СПРАВКА «КП»

ПМЭФ-2023 прошел с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. По данным фонда «Росконгресс», участие в нем приняли более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Главная тема форума «Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». «Комсомольская правда» является официальным информационным партнером мероприятия.