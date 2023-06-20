К нам не едет ревизор

Фото: фонд Росконгресс

«ПРОБЛЕМЫ СНИМАЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ»

«Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам приятнейшее известие: ревизор к нам не едет!» Пожалуй, именно так начиналось бы знаменитое произведение Гоголя, если бы оно появилось в наши дни. Потому что «ревизоры» все реже и реже навещают российских предпринимателей. И вот что интересно: чем меньше проверок, тем эффективнее, прибыльнее и безопаснее становится работа бизнеса. Ведь контроль, если он грамотный и без перекосов, идет на пользу всем: и предпринимателям, и государству, и потребителю.

Как меняется подход к проверкам компаний в России? Как должно развиваться законодательство о контроле в ближайшем будущем? И что обо всем этом думают представители власти и бизнеса? Эти вопросы обсуждались на сессии Петербургского международного экономического форума, «Законодательство о контроле как драйвер экономического роста». Состоялась она, между прочим, в 9 утра 15 июня - в первый день форума.

- Символично, что именно сессия, посвященная контрольно-надзорной деятельности, открывает форум, - подметила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. – Раньше ее (контрольно-надзорной деятельности, - Ред.) все боялись. Но теперь мы четко понимаем, куда и как мы движемся. Мы приняли системное законодательство, уменьшили число проверок, и, я думаю, тенденция к их снижению продолжится. И контрольно-надзорная деятельность уже становится драйвером экономического развития.

Тему работы с законодательством продолжил Вячеслав Тимченко, председатель Комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ:

- Совет Федерации всегда уделял большое внимание совершенствованию законодательства о контрольно-надзорной деятельности. Неслучайно наша комиссия работает уже больше пяти лет, - напомнил Тимченко. - Сегодня функционал комиссии смещается с разработки новых актов в сторону корректировки отдельных положений. И ценность этих выездов не только в том, что мы рассказываем о сделанном, о существующих правилах и нормах, но и в том, что мы слышим от людей, бизнеса, контрольных органов те вопросы, на которые они раньше не получали ответов. И многие проблемы во взаимодействии между надзорными органами и бизнесом снимаются целиком и полностью.

«БИЗНЕС ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БЕСПОКОЯТ»

- Напомню, на пленарном заседании предыдущего Петербургского экономического форума президент Российской Федерации отметил, что после введения мораториев на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей не возросло, а снизилось. Что, в свою очередь, свидетельствует об ответственности российского бизнеса, - отметил Михаил Романов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю. - В этой связи президент предложил сделать кардинальный шаг вперед: навсегда отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельности которого не связана с высокими рисками причинения вреда.

Участники сессии привели интересные цифры. В 2021 году было проведено 887 тысяч проверок российского бизнеса, в 2022 году – уже 340 тысяч.

- Это исторически низкий уровень проверочных мероприятий, - говорит заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев. - При этом на прямые проверки бизнеса - плановые, внеплановые и при этом не связанные со строительным контролем - приходится только 30%. Мы видим, что бизнес практически не беспокоят. И на торговлю, которая практически всегда в фокусе внимания контролирующих органов, приходится чуть больше 6% (подробнее см. «Только цифры, - Ред.).

По словам заместителя министра, бизнес на практике начал ощущать снижение давления.

- Недавно Борис Титов (уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, - Ред.) представлял свой ежегодный доклад. Обычно он органы власти не хвалит. И впервые там прозвучала позитивная обратная связь. Он признал, что контрольно-надзорная деятельность вышла на принципиально иной качественный уровень, - сказал Херсонцев.

Но тут возникает главный вопрос - а как все это отражается на безопасности и что об этом думают не власти, не предприниматели, а обычные россияне?

- В мае текущего года Российская академия народного хозяйства и госслужбы опубликовала свое регулярное исследование по контрольно-надзорной деятельности. Помимо того роста позитивных оценок, которые демонстрирует сам бизнес, здесь опрашивались граждане. И граждане отмечают снижение уровня рисков для жизни и здоровья. А главное - видят, что уровень защищенности постепенно растет, - констатирует Алексей Херсонцев.

И цифры это подтверждают.

- Если говорить об МЧС, то количество погибших и травмированных в результате пожаров в прошлом году сократилось. Что касается Роспотребнадзора, то все KPI, которые себе коллеги ставили с точки зрения контрольно-надзорной деятельности, также говорят о том, что из цифры по сокращению вреда тоже перевыполнены. Мораторий привел не к падению, а к увеличению общего уровня защищенности в стране. Почему? Одна из наших оценок – сыграло свою роль такое нововведение, как профилактические визиты. В прошлом году их было проведено почти в два раза больше, чем проверок. Конечно, это влияет на то, что бизнес все лучше выполняет обязательные требования, - уверен Херсонцев.

Дальше количество проверок будет только снижаться – в том числе и благодаря профилактическим визитам.

- Планируется, что в этом году их будет не больше 100 тысяч, - сообщил Вячеслав Тимченко.

ДОВЕРЯЙ, НЕ ПРОВЕРЯЙ

Подход к контрольно-надзорной работе будет меняться и дальше.

- Президент поручил нам проработать вопрос развития рискоориентированного подхода. И сейчас главная тема - индикаторы риска, это ключевое направление нашей работы в этом году, - сообщил Алексей Херсонцев. - Главное - сделать индикаторы риска такими, чтобы они действительно указывали ведомству, где находятся те самые риски нарушения обязательных требований, на борьбу с которыми направлена деятельность ведомств. Уже ведется большая работа, в 2022 году было разработано 187 индикаторов риска федерального уровня. Задача на этот год - 192 новых индикатора риска. Сейчас 1,8% всех проверок проводятся по индикаторам риска. В прошлом году это было 0,2%. Как мы видим, пошел рост. И наша задача, а также наш KPI для контрольно-надзорных ведомств - чтобы подавляющее число всех проверочных мероприятий проводилось именно на основе индикаторов риска.

СЛОВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

«Лицо контроля и надзора в России изменилось»

Марина Блудян, Первый вице-президент, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»:

- Реформа контрольно-надзорной деятельности существенно повлияла на экономический рост и вообще на предпринимательский климат. Весь контроль и надзор у нас был монетизирован. Теперь не надо платить за какие-то заключения, разрешения... И работа с разрешительной деятельностью сегодня показала миллиардные суммы, которые бизнес себе вернул.

У нас сегодня нет моратория на все проверки. Действует мораторий на необоснованные проверки и его ни в коем случае нельзя отменять. Однозначно возможны периодическое проверки в отношении чрезвычайно высокого и высокого риска. Существуют проверки на основании индикаторов риска и жалоб. Но лицо контроля и надзора в Российской Федерации абсолютно изменилось.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

339,1 тыс проверок проведено в 2022 году. Из них:

129,6 тыс – проверки бизнеса

108,6 тыс – проверки социальной сферы

70,5 тыс – проверки строительных объектов

20,9 тыс – проверки государственных и муниципальных органов

9,5 тыс - остальные проверки

По данным Минэкономразвития.