Семья Паулины Андреевой эмигрировала за границу

Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На днях стало известно, что Федор Бондарчук переехал жить в Санкт-Петербург. Новость о том, что режиссер сменил место жительства, сообщила Ксения Собчак. Бондарчук является председателем совета директоров легендарной киностудии, и журналистка намекнула, что у него амбициозные планы по возрождению былой славы «Ленфильма».

«Федор Бондарчук провел вчера личную экскурсию по Ленфильму - огромный проект. Федор переехал в СПб и будет теперь работать там!» - написала журналистка в своем Telegram-канале.

Поклонники в соцсетях предположили, что больше всего от переезда выиграют родители супруги режиссера Паулины Андреевой. Санкт-Петербург – родной город актрисы, и, конечно, бабушка и дедушка будут рады, что их дочь вместе с внуком Иваном теперь всегда рядом. Однако оказалось, что семья Паулины больше не живет в Санкт-Петербурге. По информации портала «7 Дней», родители актрисы и ее младшие братья Игорь и Борис эмигрировали за границу.

Паулина с отцом и братьями. Фото: соцсети.

Отец Паулины Олег Владимирович владеет собственной строительной фирмой, ее мать Вера Андреева - ландшафтный дизайнер. Супруги давно развелись и не живут вместе. По делам бизнеса они часто ездили за границу, и в конце концов решили окончательно осесть за рубежом. Мать Паулины теперь живет в Италии, а отец - в Израиле.

Братья актрисы уехали из России в сентябре прошлого года. В соцсетях Игорь и Борис сообщили, что переехали в Тель-Авив, ищут там недорогую квартиру и работу. В последнее время братья много путешествуют не только по Израилю, но и по Европе.

Братья Паулины Игорь и Борис Андреевы сообщили, что ищут работу в Тель-Авиве. Фото: соцсети.

Игорь младше 34-летней Паулины на шесть лет. После окончания школы он решил вслед за звездной сестрой стать актером. Молодой человек закончил РГИСИ и поступил на службу в Театр им. В.Ф. Комиссаржевской, где работал его любимый преподаватель – заслуженный артист России Сергей Брызгу. Карьера Игоря складывалась вполне удачно, он играл ведущие роли в главных постановках театра, параллельно снимаясь в кино и в сериалах. Однако в конце сентября молодой артист неожиданно уволился из театра и уехал из Санкт-Петербурга. Сейчас на сайте Театра Комиссаржевской его имя в списке творческого коллектива не значится.

Борис – самый младший из детей. Разница между братом и сестрой Паулиной составляет 12 лет, поэтому в детстве они особо не дружили.

- Книжек мне в детстве на ночь не читала, сказок не рассказывала, это делала мама, - рассказывал Борис в интервью «КП».

Сама актриса говорила, что ее слава стала для ее родителей настоящим испытанием.

«У нас ведь не актерская семья, и газетные заголовки для родителей всегда были чем-то, что происходит с другими. А теперь это касается и меня. Когда кто-то плохо пишет об их дочери, о ее внешности, актерских талантах, моя мама сразу хочет найти этого человека и поговорить. Но мы провели с ними работу, и теперь они поняли, как все это устроено. Больше нас это не тревожит», - рассказывала актриса.

Мама и братья Паулины. Фото: соцсети.

Напомним, Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились в 2019 году. А в 2021 году актриса родила сына Ивана.

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