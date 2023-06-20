Полина Максимова без мужа, Люся Чеботина без ЮрКисса: В Москве прошла премьера фильма «Мальдивы подождут»

Полина Максимова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Октябрь» 20 июня прошла премьера фильма «Мальдивы подождут». Комедия о любовном треугольнике собрала в зрительном зале съемочную группу проекта и звездных зрителей. Актриса Полина Максимова, сыгравшая главную героиню, появилась на красной дорожке в сногсшибательном розовом платье с длинным шлейфом и разрезом от бедра.

Актриса появилась на красной дорожке в сногсшибательном розовом платье. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Полина пришла на премьеру без своего мужа, актер Романа Маякина. Весной прошлого года появилась новость о том, что 33-летняя блондинка тайно вышла замуж. Избранник артистки подтвердил эту информацию. Однако с тех супруги не появлялись вместе на публике. На вопрос, свободно ли сейчас ее сердце, Полина кокетливо ответила: «Это секрет».

Полина чуть не стала Золушкой - на лестнице у нее случилась проблема с туфелькой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Одна в этот вечер была и певица Люся Чеботина. Вопрос, который так долго волновал ее поклонников: был ли ее роман с ЮрКиссом просто пиаром, или они действительно были вместе, недавно прояснил отец молодого артиста. Создатель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев намекнул, что что некоторое время Чеботина жила с ЮрКиссом, но теперь они разошлись.

«Моему сыну 25 лет, и в его возрасте я уже создал группу «Земляне». В жизнь Юры я не лезу», - рассказал Киселев.

Судя по ослепительным улыбкам Люси, от разбитого сердца она явно не страдает. Сексапильная блондинка пришла на премьеру в черном обтягивающем платье, подчеркнувшем все изгибы ее фигуры.

Люся Чеботина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В широкий прокат комедия «Мальдивы подождут» выходит 21 июня. По сюжету успешная с виду супружеская пара – женщина-юрист и мужчина-фотограф – переживают кризис в отношениях. Женщина внезапно возвращается из командировки и узнает, что ее благоверный «по-тихому» ушел от нее к сексапильной модели. Героиня решает кардинально бороться за свое счастье – берет неверного мужа в заложники и пытает, пока тот не передумает уходить. Странная ситуация усилена еще одним сюжетным поворотом. Пока супруги устраивают скандальные разборки, в их дом проникает профессиональный вор, который становится немым свидетелем происходящего и в итоге решает вмешаться.

В широкий прокат комедия «Мальдивы подождут» выходит 21 июня. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В комедии снялись Полина Максимова, Яна Кошкина, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Владимир Епифанцев, Михаил Полицеймако, Мирослава Карпович, Мария Горбань и другие актеры.