По коням: в последний день ПМЭФ в Ленобласти прошёл турнир по шоу-конкуру и гонкам на ретро-авто

ПМЭФ это не только дискуссии об экономике, но и богатая спортивная программа. Так в последний день форума в Ленобласти прошёл турнир по шоу-конкуру

Jump & Drive. Это комбинированное соревнование, в котором первую часть дистанции участники демонстрируют свои навыки в прыжках на лошадях, после чего пересаживаются в машину и преодолевают вторую часть маршрута в нем. Самое интересное, что организаторы для второй части ретро-автомобили, что добавило еще больше антуража всему мероприятию.

- Турнир захватывающий! - поделилась впечатлениями одна из зрительниц. - Конники продемонстрировали удивительную технику и прекрасное взаимодействие с их верными партнерами - лошадьми, а автомобилисты показали высокие результаты и навыки вождения, сплотившись в одну команду. Я в восторге!

Первое место заслуженно заняла Анастасия Доманчук в седле коня Памира. Этот дуэт поразил всех своей точностью и быстротой в исполнении сложных трюков. Стоит отметить, что наезднице всего 16 лет, а она уже добилась таких высоких результатов. За рулем автомобиля была не менее профессиональная Любовь Доманчук.

На втором месте оказалась Вероника Кириллова вместе со своим конем Надрезом. Их дуэт поразил зрителей своей харизмой и страстным исполнением сложных элементов. Вероника продемонстрировала отличное владение лошадью и искусство командования, увлекая всех на арене своей энергией.

Третье место заняла Дарья Луцук с лошадью Кентукки. Их выступление было увлекательным, а техника движений отточена, вызывая аплодисменты у зрителей.

Четвертое место заняла Жанна Зейферова вместе с лошадью Тинка А Зет, пятое же место возглавляет Варвара Седова и ее конь Мистер Вайт ВД Хеффинк.

Этот турнир стал отличным примером того, как сочетание бизнеса и спорта может привлечь внимание и воодушевить людей разных сфер деятельности.