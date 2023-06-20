Роман Чуков: Через молодых лидеров разных стран мы придём к настоящей международной кооперации

Роман Чуков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель совета Центра международного продвижения, помощник директора Фонда «Росконгресс» Роман Чуков в студии «Комсомольской правды» на Международном экономическом форуме рассказал о признании со стороны ООН программы Friends for Leadership и о планах собрать на форум «Россия-Африка» молодежных лидеров со всех независимых стран африканского континента.

— Роман, насколько нынешний ПМЭФ пользовал популярностью у молодежи – будущих лидеров?

— В этом форуме приняли участие представители около 130 стран. Только на наш молодежный трек будущих лидеров приехало представители 42 стран. Это все страны БРИКС, большинство стран «двадцатки», даже есть некоторые европейские страны, помимо наших дружественных стран из Латинской Америки, Африки, Азии. То есть на самом деле интерес к форуму на молодежном уровне очень большой. И мы работаем не хаотично, а системно.

Сейчас Петербургский форум эволюционировал, но при этом остается ключевой федеральной и международной площадкой по выработке смыслов, новых трендов и путей развития глобального сообщества, развития наших партнерских взаимоотношений с дружественными странами, интеграционных объединений, в первую очередь ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС и т.д. На молодежном уровне в 2018 году мы эту историю систематизировали в виде программы между Центром международного продвижения и Фондом «Росконгресс». Далее при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, а также Россотрудничества назвали ее «Дружба ради лидерства» или «Друзья за лидерство» (на английском Friends for Leadership). И эта программа развивается уже 5 лет и на сегодняшний день объединяет около 102 стран – если говорить о конкретных людях, то около 1000 человек, половина из которых физически за эти годы приняли участие в мероприятиях, в том числе по линии программы «Новое поколение» Россотрудничества.

— Что это за программа?

— Это президентская программа по привлечению молодых лидеров на ключевые интересные мероприятия культурно-гуманитарной направленности в России. У нас была задача собрать тех, кто будет формировать интеллектуальное будущее, а также будущую промышленную элиту и нам это удается. У нас много специализированных чатов, в которых действуют 23 рабочие группы – «Друзья науки», «Друзья образования», «Друзья городов» и т.д. Мы сделали концепт тематических кластеров. Сегодня, например, «Друзья науки» встречались с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым, делились своими идеями, проектами, перспективами. А «Друзья городов» работали на площадке Urban Hub. А мы фасилитируем в межфорумный период их взаимодействие с международными партнерами, их взаимодействие друг с другом, с профильными ООНовскими структурами.

Например, «Друзья городов» в стадии подписания соглашения с ООН-Хабитат. А сам Фонд Центра международного продвижения как оператор программы Friends for Leadership только что получил признание со стороны ООН в виде специального консультативного статуса ЭКОСОС (экономический и социальный совет) ООН. Это, скажем так, высшая форма признания деятельности некоммерческой организации в мире, которая дает право НКО участвовать в любых заседаниях ООН и доносить повестку с уровня молодых лидеров. И мы стараемся сделать так, чтобы эти будущие элиты, которые мы формируем, действительно дошли на самый вверх вместе, как друзья, которые делили микрофон, сессии, участвовали в культурной программе форума все эти годы. Мы верим, что через дружбу, через реальное такое открытое к диалогу сотрудничество можно прийти к настоящей международной кооперации.

— Какие планы по программе Friends for Leadership на ближайшее будущее?

— В следующем году мы ждем Всемирный фестиваль молодежи. Тот, который прошел в 2017 и назывался Всемирный фестиваль молодежи и студентов, сыграл очень важную роль. Росконгресс выступал его оператором и собрал тогда около 30 тысяч человек, треть из которых были иностранцы - представители из 180 стран. Мы очень надеемся, что Friends for Leadership как раз составит такое ядро по отбору, по приглашению участников, по выработке международных смыслов. Кроме этого, через месяц нам предстоит работа на экономическом гуманитарном форуме «Россия – Африка». У нас есть небольшая мечта – привезти хотя бы по одному представителю от каждой африканской страны. А из всего 54. Мы с Россотрудничеством такую задачку на себя взвалили. Но наша задача - найти не просто молодежных лидеров, а в том, чтобы они имели опыт и проекты, готовые к масштабированию и тиражированию за рубежом. Поэтому рады всегда, что Росконгресс и оргкомитеты крупнейших форумов всячески благоволят и открывают двери для работы молодых лидеров. Это очень ценно!

— Я так понимаю, что вы говорите, что связи между молодыми лидерами России и разных стран, как дружественных, так и не очень, они не разрывались. Хочется предположить, что связи между Россией и другими странами БРИКС, их прочность вообще не подвергается сомнению.

— Естественно. Мало того, БРИКС имеет колоссальное влияние сейчас и в рамках «двадцатки», и в рамках наших вот этих активностей, таких как Friends for Leadership, и на уровне ООНовских молодежных групп. Потому что у ООН есть тоже основная группа по детям и молодежи, которую мы плотно интегрировали с Friends for Leadership и взаимодействуем. Страны БРИКС, я бы сказал, не просто на коне, а, наверное, в самом топе международного интереса. Сегодня каждую неделю приходят новости, что та или иная страна подала заявку на вступление в БРИКС. А как таковой организационной структуры у БРИКС нет, это просто неформальное интеграционное объединение. Около 30 стран уже изъявляют желание развиваться вместе. А это так называемый «глобальный Юг». То есть история повторяется. К сожалению или к счастью, путь к многовекторности международной политики, к ее многополярности и полицентричности, как в концепции внешней политики России это неоднократно подчеркивалось в разные годы, лежит через такие региональные интеграционные объединения, через выявление и поддержку сильных лидеров стран на континентах. Страны БРИКС представляют как раз такой мультицивилизационный альянс, когда странам, по сути, нечего делить.

— А приграничные конфликты – вы думаете когда-нибудь они станут лишь воспоминаниями?

— Да, конечно, есть небольшие конфликты, в том числе приграничные, но они никогда не достигали какого-то пика, как те, что происходят сейчас не только вокруг нашей территории, но и на территории порядка 100 стран по всему миру, и не имеющих такой медийный эффект. Мы надеемся, что та работа, которую мы ведем на молодежном уровне, позволит сделать так, чтобы будущие лидеры, прежде чем рушить интеграционные связи с другими странами, просто позвонят друг другу или напишут в чат. То есть мы хотим сделать так, чтобы те, кто инвестирует все свои силы и время в то, чтобы стать настоящими лидерами и представлять свое общество на международной арене, получили возможность познакомиться уже сейчас. На мой взгляд, это будет серьезным подспорьем для сохранения нашего мира, той прекрасной зеленой и благоухающей планеты, которую мы знаем!