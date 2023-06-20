Зеленский топит Украину в крови: как Незалежная расплачивается тысячами жизней за кошелек и интересы своего президента

Вовчик, вернее, Володымыр играет в солдатиков. Он в детстве, наверное, недоиграл, или они были деревянные, как и другие игрушки. И вот сейчас он отыгрывается за все Фото: REUTERS

Осведомленный украинский ТГ-канал пишет: «Наш источник сообщает, что Зеленский настолько увлечён военным кейсом, что всеми государственными процессами занимается Глава Офиса Президента Ермак. Зеленский - только наступлением. Президент порой даже не знает, кого, куда назначают и кто управляет в регионах».

Вовчик, вернее, Володымыр играет в солдатиков. Он в детстве, наверное, недоиграл, или они были деревянные, как и другие игрушки. И вот сейчас он отыгрывается за все. Что с того, что они из плоти и крови, кричат от боли, перевязывают культи оторванных конечностей, умирают? Вовчик увлечен. Ему не до таких мелочей, он сидит в своем бункере, двигает по карте фигурки: «Вжих! Бум! Тра-та-та-та!»

А в это время на кладбищах Харькова только после 10-го июня выросли сотни новых могил. И не надо спрашивать, откуда и кто в них. А то Володымыру настроение испортите. Ведь он увлеченно играет. Ему надо развеяться.

А в это время, как сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, кладбище этого областного центра за последнее время так разрослось, что на нем появился прокат электросамокатов. И, более того, по словам все того же мэра, горожане не просто смогут арендовать и другой транспорт, чтобы добраться до могил родственников, но городские власти уже ведут переговоры об открытии автобусного маршрута не до, а по кладбищу. А Володымыр играется: «Вжих! Бум! Тра-та-та-та!» Он увелечен наступлением, он сосредоточен, плевать на Украину. «Вжих!» - и рота отправляется к Бандере. «Бум!» - была танковая колонна, и нет ее вместе с солдатиками. «Тра-та-та-та!» - списывай в невозвратные потери еще батальон, который кинули на российские укрепления. «Мальчик» ничего не видит вокруг, он сражается, платит за все чужой кровью и чужими жизнями.

Надо победить, иначе «мальчику» будет плохо, и ему даже, возможно, сделают бо-бо. И не пальчику, а его шее и его кошельку. Чего не понимают все эти генералы, которые что-то говорят про сохранение солдат, ВСУ, Украины. К черту Украину! Надо спасать мальчика.

- ВСУ ещё не сталкивались с такими потерями, которые в десятки раз превышают потери предыдущих наступательных кампаний. По прогнозам экспертов, ВСУ потеряет от 50 до 100 тысяч живой силы, чтобы приблизиться только, или к Васильевке, или к Токмаку в Запорожской области. Если Банковая будет требовать больше результатов, то потери составят более 150 тысяч солдат, что нанесёт огромный удар по моральному духу армии и общества. Потери в технике прогнозируют в 50% от уже переданной Западом, - пишет все тот же украинский ТГ-канал. - Перед Зеленским встал вопрос. Или создать иллюзию для запада, продав 20-30 сёл, как успех, или пойти в ва-банк и утопить свою армию в крови, в надежде, что россияне дрогнут и побегут.

Кто-то сомневается в том, что выберет «кровавый комик» с булавой президента Украины? Лично я – ничуть не сомневаюсь. Свой гаманец (кошелек) и своя шкура ему гораздо ближе сотен тысяч чужих жизней.

«Мальчик» играет в «войну». На чужие жизни. Поскольку его собственной ничто и никто не угрожает. Пока не угрожает.