В Подмосковье выпустили первых дипломированных операторов дронов-камикадзе

Фото: Росгвардия

В Подмосковье на базе одной из воинских частей Росгвардии прошел первый выпуск операторов (пилотов) FPV-дронов. В ходе выпускного экзамена курсанты продемонстрировали мастерство управления дронами-камикадзе, выполнив фигуры высшего пилотажа, а также поразили с их помощью различные объекты, в том числе с использованием имитационных боеприпасов. После этого им выдали дипломы.

В дальнейшем полученные навыки выпускники совершенствовать в своих подразделениях непосредственно в зоне специальной военной операции.

Среди первых выпускников учебного центра военнослужащие Росгвардии, представители подразделений Вооруженных сил России и других силовых ведомств. В центре за четыре недели готовят не только пилотов, но и инструкторов FPV-систем для подразделений, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

«Программа подготовки разработана специалистами учебного центра «Пустельга» на основе опыта применения как в гражданской сфере, так и полученного в ходе применения FPV-дронов в зоне специальной военной операции», - отметили в Росгвардии.

В центре развернуты компьютерные классы, аудитория для технической подготовки, а также учебно-материальная база для отработки практических навыков.

В ведомстве отмечают, что базовая программа включает в себя обучение на симуляторах, теоретическую часть, инженерную и техническую подготовку – каждый пилот должен досконально знать техническую часть, уметь обслуживать и ремонтировать аппараты, а также основную систему полетных программ, то есть выполнение тактических задач с использованием FPV-систем на открытой местности, в лесу и зданиях.

Содействие в организации курсов также оказывает Общественная палата Московской области. Аналогичные курсы экспериментального учебного центра «Пустельга» также развернуты и в других российских регионах.