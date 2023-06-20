Андрей Бетин: «Новый кампус «Сенежа» станет одним из лучших в России»

Андрей Бетин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мастерская управления «Сенеж» – образовательный центр президентской платформы «Россия – страна возможностей», где обучаются лидеры отраслей и топовые управленцы нашей страны. С ректором Мастерской Андреем Бетиным мы поговорили о компетенциях, необходимых лидеру, образовательных программах «Сенежа», а также об открытии нового ультрасовременного кампуса, строительство которого завершается в подмосковном Солнечногорске.

– Андрей Анатольевич, Петербургский международный экономический форум – это главный форум страны, самое большое бизнес-мероприятие в России, проходит с участием президента Российской Федерации. С какой целью вы приехали на ПМЭФ?

– Петербургский международный экономический форум – это великолепная площадка для общения с лидерами своих направлений, для обмена опытом и демонстрации самых передовых достижений науки и технологий. А в Мастерской управления «Сенеж» обучаются лидеры отраслей, топовые управленцы: губернаторы и федеральные министры, депутаты Госдумы, мэры городов, главврачи больниц, ректоры и проректоры вузов, руководители компаний и, конечно, представители активной молодежи. Поэтому на ПМЭФ мне было важно получить срез того, о чем сегодня думают управленцы, какие навыки, компетенции, знания им нужны. Сегодняшний день ПМЭФ посвящен молодежи, здесь очень много креативных ребят, которые хотят жить и развиваться в России. И это тоже аудитория Мастерской управления «Сенеж».

– Вы провели несколько секций на ПМЭФ, одна из них называется «Профессионалитет», со второй мы только что вернулись, она посвящена медиаобразованию. Какие ваши впечатления от этих дискуссий?

– На сессии «Профессионалитет»: отраслевой подход к подготовке кадров в условиях импортозамещения» мы обсуждали вопросы подготовки кадров в новых экономических условиях. Уже сейчас в России многое сделано, чтобы система профессионального образования вышла на новый уровень.

Интересно, что почти все участники говорили о важности подготовки педагогов и наставников – тех, кто работает с начинающими и будущими специалистами. Человеку нужен человек! Очень важно, чтобы в непростые моменты начала карьеры рядом был настоящий профи, который подскажет и поможет. Кстати, в Мастерской управления «Сенеж» мы уделяем особое внимание подготовке наставников и инструментам передачи опыта между поколениями.

На сессии о медиаобразовании говорили о форматах новых медиа, необходимости трансформации журналистской профессии и можно ли сегодня вещать на большую аудиторию, не имея журналистского образования. Медиа сейчас не только информируют людей, но и создают цифровой и ценностный суверенитет нашей страны. Поэтому те, кто работает в медиасфере, должны точно понимать, что транслируют, и отвечать за качество и достоверность информации.

Что меня удивило. Мы все пришли к выводу, что, если человек хочет быть медиаспециалистом или блогером, в первую очередь он должен быть профессионалом. Даже появился такой термин, как отраслевой блогер. Человек, который отлично разбирается в профессии, а иногда и в нескольких, поэтому рассказывает о ней со знанием дела. И, безусловно, тот человек, который имеет большую аудиторию, он на нее влияет, и это большая, серьезная ответственность.

Участник нашей дискуссии писатель Александр Цыпкин считает, что блогерство – это мыльный пузырь и он скоро лопнет. Ну, посмотрим, сбудутся его предсказания или нет. Мой совет молодым ребятам: обязательно имейте профессию и развивайтесь в ней.

– Андрей Анатольевич, расскажите, в чем уникальность Мастерской управления «Сенеж»?

– Наши выпускники называют «Сенеж» местом силы. Наша миссия – делать сильных людей еще сильнее. Мастерская управления настроена на создание трендов, уникальных методик и форматов обучения лидерству. С 2019 года мы проводим по 40 образовательных программ каждый год, обучение прошли около 60 тысяч человек.

Обратите внимание, что за последние несколько лет среди губернаторов стало все больше молодых, 30-летних людей. И все они показывают очень хорошие результаты. Поэтому сегодня важно быть готовым быстро стать серьезным управленцем. Не ждать десятилетиями. Мы понимаем, в чем сильны: через наши конкурсы, проекты и олимпиады вместе с Росмолодежью мы собираем талантливых ребят со всей страны. Продолжаем в них инвестировать и показывать, что они могут быть еще более пассионарными, патриотичными, большими профессионалами. Нельзя замыкаться только внутри своего региона или страны, нужно смотреть выше, дальше, стремиться достигать целей. То, чему мы сами учимся в Мастерской управления «Сенеж» – ставить цели, в том числе за пределами своей жизни. Когда вы смотрите далеко вперед, тогда вы точно понимаете, для чего пришли в этом мир и что можете дать своей стране.

– Андрей Анатольевич, для «Сенежа» этот год очень важный. Во-первых, вы назначены на должность ректора (до этого такой должности не было). И вот-вот должно состояться открытие нового большого кампуса Мастерской. Расскажите о планах на ближайшее время.

– В этом году в Мастерской управления «Сенеж» уже в пятый раз пройдет форум «Территория смыслов» – знаковый форум для нашей молодежи. В трех сменах – «Убеждать», «Помогать» и «Учить» – примут участие дети и подростки от 14 до 17 лет. В этот раз форум выходит на новый уровень – участники в прямом смысле будут влиять на будущее молодежной повестки России.

«Сенеж» всегда задавал образовательные стандарты практико-ориентированных программ. В наших программах всегда есть модули, которые ведут Мастера – профессионалы своего дела, эксперты, достигшие выдающихся результатов. В этом году работа с Мастерами будет выделена в отдельное направление, и мы планируем сделать самостоятельные проекты, где у участников будет уникальная возможность перенять их опыт и практику из первых рук.

В ближайшее время мы запустим программы для руководителей из государственного и муниципального уровня, где основными приоритетами станут развитие культуры управления, в центре которой стоит польза для каждого жителя страны. Муниципальные команды смогут повысить эффективность местного управления и сформировать базу успешных практик, создать методики и стандарты работы с человеческим капиталом в регионах.

Новое для нас направление, которое начнем с этого года, – сетевое образовательное партнерство с корпоративными университетами региональных правительств и ключевых российских компаний, а также вузами дружественных стран.

И, конечно, продолжают работу наши флагманские программы – «Женщина-лидер» и «Мастерская новых медиа».

В последние годы Мастерская, что называется, «заполнена под завязку». Мы не можем проводить все мероприятия, которые хотим. Поэтому в 2020 году было принято решение о расширении нашего образовательного центра. Сейчас идет строительство нового кампуса по проекту, выбранному в рамках международного конкурса. На площади более 80 гектаров мы сможем вместить более 2,5 тысячи человек. Это 5 функциональных зон – северный кампус, территория форума под открытым небом, лесопарковая зона с павильонами, благоустроенная набережная и южный кампус с главными постройками. Что очень важно: образовательные аудитории будут современными, комфортными, цифровыми, такими, где у наших студентов будут рождаться новые мысли и инсайды.

Территория Мастерской управления «Сенеж» преображается в прекрасный и современный образовательный центр, в его составе 4 новых гостиничных корпуса, ресторан и огромная площадка – «Агора», которая позволит решать любые задачи для организации учебного процесса, с залом-амфитеатром на 780 человек, учебными аудиториями и творческими студиями.

Сейчас строительство нового кампуса вышло на финишную прямую. Мы готовимся принять в обновленном кампусе еще больше слушателей и экспертов и работаем над обновленными программами для людей, которые будут трудиться для процветания нашей страны. Я убежден, «Сенеж» станет одним из лучших кампусов в стране.