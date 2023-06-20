Гламуррное импортозамещение: Российский производитель представил на ПМЭФ-2023 инновационные корма для кошек и собак

Западные санкции осложнили жизнь не только россиянам, но и их домашним питомцам. До недавнего времени почти 85% производителей и поставщиков питания для кошек и собак на нашем рынке были зарубежными. С уходом из России иностранных брендов под ударом оказались сухие корма, доля импорта которых была особенно велика. Отечественным производителям пришлось срочно перестраиваться и налаживать импортозамещение. Один из таких проектов сейчас реализуется в Подмосковье. Компания «Глобал Петфуд» запускает проект по производству сухих кормов для домашних питомцев в деревне Никулино Раменского городского округа.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ШАРИКОВ И МУРОК

На Петербургском международном экономическом форуме «Глобал Петфуд» представила инвестиционный проект будущего предприятия. Планируется, что новая линия начнет свою работу уже в начале 2026 года. Инвестиции в строительство составят 780 миллионов рублей. Новое производство не только позволит владельцам домашних животных покупать качественные сухие корма отечественного производства, но и создаст в Подмосковье дополнительные рабочие места.

Одно из главных преимуществ проекта – возможность быстрой реализации благодаря программе импортозамещения «Земля за 1 рубль». Под строительство производственно-складского здания компании выделен земельный участок площадью более 1,3 га. Ключевой целью проекта является создание нового бренда, который будет ассоциироваться только с полезными и качественными продуктами.

- Если человека легко ввести в заблуждение вкусом еды, то питомца обмануть невозможно, - говорит руководитель отдела качества "Глобал Петфуд" Светлана Ролдугина. - Для изготовления наших кормов мы используем только качественное сырьё: мясо, мясные субпродукты (желудки, печень, лёгкое), овощи, необходимые для полноценного питания и здоровья животного.

Компания уже создала несколько линеек инновационных продуктов для животных, и новый проект по производству сухих кормов станет еще одним шагом в этом направлении. Сейчас «Глобал Петфуд» выпускает влажные корма для домашних питомцев под торговыми марками «Шермурр Голд», «Гламурр», «Шермурр» (для кошек) и «Лайда», «Шердог» (для собак). Это паштеты, суфле, рубленое мясо, кусочки в соусе и желе. Корма рассчитаны на хозяев с любым бюджетом и продаются в трех ценовых сегментах – суперпремиум, премиум и эконом.

СЫТЫЙ ПИТОМЕЦ ВИЛЯЕТ ХВОСТОМ

В скором времени компания приступит к производству лакомств, влажного и сухого корма для собак и кошек полюбившейся покупателям марки «Вилли Хвост». «Глобал Петфуд» проводит ребрендинг торговой марки, обновляет рецептуру и ассортимент одного из старейших российских брендов. Следуя рыночным тенденциям, покупателям будет предложено оптимальное соотношение цены и качества при широком выборе продукции.

ЧЕРНАЯ ЛЬВИНКА – СУПЕРФУД ДЛЯ ХВОСТАТЫХ

Впервые на российском рынке «Глобал Петфуд» наладила производство кормов с использованием белка насекомых. Белок насекомых – это настоящий суперфуд для хвостатых, ценный питательный продукт, в котором не содержатся гормоны роста и вредные вкусовые добавки. Он богат аминокислотами и усваивается животными лучше, чем мясо. Ветеринары признали его гипоаллергенным и рекомендуют корма на его основе для домашних животных с чувствительным пищеварением.

Кроме того, компания разработала функциональные продукты класса холистик, выпустила специальные корма для стерилизованных кошек и собак, а также особое питание для профилактики у питомцев проблем с суставами, кишечником и мочекаменной болезнью.

В производстве кормов для кошек и собак используется двукрылое насекомое черная львинка. Добавлять его в продукты для животных начали относительно недавно. В 2020 году первой в своей продукции его применила швейцарская корпорация Nestle, за ней подтянулись американские фирмы. «Глобал Петфуд» стал первым отечественным производителем, который использовал инновационную добавку в производстве кормов.

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ

Кроме собственных брендов компания также производит продукцию для сторонних торговых марок «под ключ». Корма под собственной торговой маркой (СТМ) у нее заказывают как зарубежные (бренды Dr. Clauder’s, Happy Cat), так и российские компании (бренды «Мурчелло», «Онто», Кatty, Hunty).

Продукты для домашних питомцев, сделанные «Глобал Петфуд», можно найти на полках крупных торговых сетей – «Ашан», «Лента», X5 Retail Group и многих других. Подписан договор с сербской компанией DOO Natura Land о производстве для российского рынка полнорационного влажного корма для кошек и собак класса холистик (то есть натурального и разработанного с учетом природного рациона и необходимой профилактики для здоровья животных).

Для изготовления продукции «Глобал Петфуд» пользуется собственной сырьевой базой («Бронницкая птицефабрика»), а также свежим, высококачественным сырьем лучших поставщиков России.

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