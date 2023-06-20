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Политика20 июня 2023 7:23

Сотрудники ФСБ России задержали украинского шпиона в Нальчике

Он передал сотруднику иностранной спецслужбы секретные сведения
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются

Сотрудники Федеральной службой безопасности России задержали на территории Нальчика (Кабардино-Балкарская Республика) подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины.

«Установлено, что задержанный, действуя по заданию Службы безопасности Украины, собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции», - сообщили в ФСБ России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее ФСБ России заявило о пресечении попыток Главного управления разведки ВСУ совершить серию диверсионно- террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации.

Следователями были получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых ГУР ВСУ Украины операций, установлен непосредственный исполнитель, задержан пособник, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования.

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