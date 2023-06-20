Илон Маск двумя словами обрушил надежды Запада на победу Украины: вот что написал бизнесмен

Американская бизнес-элита больше не верит в успех незалежной Фото: REUTERS

Известный американский инвестор и предприниматель Дэвид Сакс, занимающийся интернет-технологиями, решил высказаться по поводу военного конфликта на Украине. В своей статье в Twitter он написал: «С каждым днем становится все более очевидно, что украинское контрнаступление не достигнет ни одной из поставленных целей… Куда более вероятно, что конфликт зайдет в тупик или Россия получит дополнительные территории и победит».

Еще более известный американский инвестор и нынешний владелец компаний Twitter и Tesla Илон Маск кратко отозвался о статье Сакса: «Хорошо сказано». Здесь не важно, что эти мысли американских «капитанов бизнеса» не понравятся в Киеве. Важно другое: они не предназначены для украинцев, их целевая аудитория - американцы. И если один знаменитый инвестор (в капиталистическом обществе, считай, властитель умов) говорит такое, а второй, еще более знаменитый, его полностью поддерживает, то это не просто повод задуматься, а призыв действовать. Вопрос - как?

На него Сакс тоже дает ответ: договариваться, напомнив, что мирное соглашение могло быть достигнуто еще в марте прошлого года в Стамбуле, «но Запад отверг» такое решение. И теперь безоговорочная поддержка Украины администрацией Байдена, предупреждает он, грозит повторением афганского сценария, когда «американцы на протяжении двух десятилетий были уверены, что их страна побеждает», а потом поддерживаемый ими режим рухнул за пару недель. «К сожалению, похоже, что на Украине мы движемся в аналогичном направлении, - делает вывод Сакс. - Вопрос лишь в том, сколь долго Байден сможет поддерживать выбранную им прокси-войну, которой легко можно было избежать».

Инвестор - по определению прагматик. Свои и чужие деньги на реализацию сомнительных геополитических затей и идейно-пропагандистских догм он вкладывать не будет и другим не посоветует. Поэтому и беспокоится: плакали на Украине американские денежки. И Маск своими двумя словами подтверждает: да, плакали.

Но оценка Маска дает совсем другой масштаб заключениям Сакса. Потому что Маск - величина мирового масштаба, его мнения и слова вызывают глобальный резонанс. Помните, какой переполох на Западе вызвали осенью прошлого года его слова о том, что по итогам конфликта Крым останется российским? Наверняка, его «Хорошо сказано» будет теперь волнами ходить по миру, заставляя все больше людей, включая политиков, задумываться над реальностью, а не сомнительными мечтами о «стратегической победе над Россией». Ведь авторитет у Маска такой, что к нему прислушиваются первые лица ведущих стран мира: недавно он беседовал с президентом Франции Макроном, в конце нынешнего мая - гораздо раньше американского госсекретаря Блинкена - его принимал в Пекине глава МИД КНР Цинь Ган, а в ближайшие дни он встретится с премьером Индии Мори, который приезжает с визитом в США.

Любая такая встреча, конечно же, не только возможность для первого инвестора узнать у первых политиков что-то существенное о мировых делах, но и для политиков понять, какие настроения складываются в ведущих бизнес-кругах. Поэтому за двумя словами одобрения Маска стоит, кто знает, или хорошая осведомленность, или желание донести, до кого надо, эти самые настроения.

Очевидно одно: вслед за появляющимися одна за другой на Западе, в том числе в США, публикациями с сомнениями в успехе «контрнаступа» ВСУ и реалистичными оценками мощи российский военных, пошли высказывания лидеров бизнеса о тупике, в который ведет прокси-война Байдена на Украине. А если полностью игнорировать советы опытных инвесторов, не раз доказавших, что их «чуйка» не подводит, то наверняка обанкротишься.