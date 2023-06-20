Грядет день, когда Солнце остановится: зачем наши предки праздновали летнее солнцестояние

На несколько дней Солнце остановится в самой верхней точке Фото: Shutterstock

От рассвета до заката

Астрономическое лето наступит 21 июня 2023 года в 17 часов 57 минут по московскому времени. Солнце пересечет точку небесной сферы, наиболее удаленную от ее экватора, и ненадолго замрет – как бы остановится перед тем, как двинуться в обратную сторону. Этот момент ознаменует начало летнего солнцестояния. В нашем Северном полушарии, конечно.

Наше летнее солнцестояние и считается началом астрономического лета (1 июня началось метеорологическое лето).

Днем 21 июня светило поднимется над горизонтом на максимальную высоту. Продержится на небе дольше всего - 17 часов 33 минуты, как обещают в Московском планетарии.

Последующая ночь, соответственно, будет самой короткой в году.

Двигаясь по орбите, Земля «показывает» то больше Северного полушария – нашим летом, то больше Южного – нашей зимой

В полдень во время летнего солнцестояния светило забирается в зенит над так называемым Северным тропиком или тропиком Рака - линией, которая расположена на широте 23 градуса 26 минут 16 секунд к северу от экватора. Дальше – севернее - Солнце уже не поднимется так высоко в небо – в самый зенит.

Всё это происходит от того, что ось Земли наклонена – на 23,5 градуса. Двигаясь по орбите вокруг Солнца, планета «показывает» ему то больше Северного полушария, то больше Южного.

То, как Солнце взбирается всё выше и выше, хорошо видно на особых снимках, сделанных астрономами. Линии, которые светило «прочерчивает» на небе за день, напоминают дуги. И они становятся все круче и круче. На несколько дней – 21 22, 23 - июня Солнце словно бы замирает. А потом дуги опять начнут сглаживаться.

Чем ближе к летнему солнцестоянию, тем круче дуга, выписываемая светилом на небе

Причудливое движение Солнца вверх-вниз видно и на так называемой аналемме - солнечной восьмерке. Светило выписывает ее на небе в течение года.

Восьмерку выявляют, ежедневно фиксируя, положение Солнца в одно и тоже время. В северном полушарии верхняя часть восьмерки меньше нижней. Край верхней петельки как раз соответствует летнему солнцестоянию.

Удивительный факт. Летом Земля находится дальше от Солнца, чем зимой. К примеру, 6 июля 2023 года до него будет 152 093 251 километр, а 2 января 2024 года – 147 100 632 километра.

Высшие точки Солнца на небе, отмеченные за год. Они образуют «восьмерку» - аналемму

Воздадим хвалу светилу

На Руси издревле поклонялись Солнцу. Язычники знали толк в астрономии и следили за годовым движением светила. Знали, когда наступали солнцестояния и равноденствия (день равен ночи), отмечали эти события как праздник. Ориентировали по ним свою жизнь и сельскохозяйственные работы.

У славян ближайший языческий праздник, связанный с культом Солнца, это Купала, который ныне отмечают в ночь с 6 на 7 июля. Во время него принято собирать лечебные травы – они становятся особенно полезными, гадать, жечь костры и жизнерадостно безобразничать обнаженными у воды, реализуя якобы многократно возросшую мужскую силу и женское желание.

И на Марсе Солнце поднимается на разную высоту в зависимости от времени года

Считается, что клятва верности, данная влюбленными в самую короткую ночь, нерушима.

В день летнего солнцестояния люди воздавали хвалы Солнцу и просили поддержки. Старались, чтобы просьбы были искренними. Накануне вечером зажигали свечи и очаги, прибирались в доме. С утра пекли блины, как на масленицу. Привлекая достаток и богатство, выкладывали у порога мелкие монеты.