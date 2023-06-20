Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский: «Туризм – это экономика и эмоции»

Фото: Дмитрий Феоктистов/фотохост-агентство ТАСС

Одна из основных тем форума в Санкт-Петербурге и один из драйверов роста в нашей экономике, - это развитие внутреннего туризма. Объем этого рынка уже приблизился к 8 трлн рублей в год. Собственные уникальные турпродукты разрабатывают многие регионы. Чем привлекать туриста, привыкшего отдыхать на южных пляжах? Об этом и не только в студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области.

- Что интересно, очень многие внутренние туристы поехали на Север. Отмечаете ли рост посетителей в регионе?

- Мы на протяжении полутора лет видим растущее количество туристов, которые приезжают на Север. Думаю, это в первую очередь связано с теми ограничениями, которые сегодня существуют. И в этом смысле, конечно, у нас сейчас начинается новая эпоха, если хотите, нового личного открытия своей Родины. Если бы я сегодня говорил о состоянии туризма, о его развитии, я бы сказал два слова, которые, на мой взгляд, полностью характеризуют ситуацию. Это экономика и эмоции. Почему экономика? Потому что мы, наконец, для себя и для всех остальных признали, что туризм – это отрасль экономики, которой надо заниматься именно как потенциально очень выгодным направлением экономики. Это не культура, как это было раньше, а некая самостоятельная сущность. Это часть экономики. Есть некоторые страны, и европейские страны, где доходы от туризма составляют до 40% ВВП. Это очень существенные цифры. И Россия с ее богатствами, с разнообразием территорий, с разными климатическими зонами, с разными природными явлениями, точно имеет все возможности для развития внутреннего туризма.

- А эмоции?

- Мы жили в Советском Союзе долгое время, мы все выходцы оттуда, и в Советском Союзе возможность выезда за рубеж была очень ограничена. Поэтому когда появилась возможность выехать в другие страны, посмотреть новую культуру, посмотреть новые традиции, быт людей, архитектуру и т.д., то многие из нас, кто действительно этим интересуется, имея даже малейшие возможности, уезжали за рубеж, чтобы получить эту эмоцию. За 30 лет этих выездов за рубеж мы на самом деле совершенно потеряли знания и ощущения от собственной страны. И сегодня мы ровно те же эмоции зачастую получаем от посещения разных уголков России. Я привожу один пример, который, на мой взгляд, очень характеризует эту ситуацию. В Архангельской области есть уникальное место – Соловецкий архипелаг, Соловецкий монастырь. Это место, которое знают во всем мире, с точки зрения сакральности, духовности сравнимое только, наверное, с Афоном. И если вы спросите у среднестатистического жителя Архангельской области, был ли он на Соловках, я вам гарантирую, что 80% жителей скажут, что они никогда там не были.

- А о чем это может говорить?

- Это говорит о том, что, во-первых, не созданы условия для того, чтобы они могли беспрепятственно туда поехать. А во-вторых, этот же человек, скорее всего, за это время десяток раз был в Турции, Египте, каких-то европейских странах, проводил там летний отдых. Поэтому возобновление этой эмоции сегодня и является частью того драйва, который будет двигать внутренний туризм и его развивать. Теперь отвечая на основную часть вашего вопроса, по цифрам. У нас в прошлом году за 4 месяца 2022 года турпоток составлял чуть больше 150 тысяч человек. А за 4 месяца 2023 года мы фиксируем уже почти 310 тысяч. То есть рост больше чем в 2 раза. Цифры говорят сами за себя.

- А как вы его определяете, кстати, этот поток?

- Ведется статистика Росстатом. Это и по местам размещения, по другим каким-то показателям, опросным и т.д. Понятно, что это не весь объем, это только тот турист, которого мы можем идентифицировать, не тот турист, который приезжает на машинах, останавливается у знакомых, друзей или диким образом, останавливается с палатками. Это только те, кто останавливается в тех местах размещения, которые мы можем определить. Поэтому, конечно, это очень серьезная точка роста, это точно очень перспективная для развития отрасль экономики. И мультипликатор для экономики. Туризм мультиплицирует до 130 отраслей вокруг себя, малого и среднего предпринимательства, которые, так или иначе, попадают в сферу туризма. Поэтому это очень перспективное направление.

- Как и любая сфера экономики, чтобы ее как-то продвинуть, катализировать, скажем так, нужна какая-то комплексная работа, мало иметь какие-то красоты, надо еще создать инфраструктуру и каким-то образом привлечь туда туристов. Как эту работу сейчас отстраиваете, какие фишки находите?

- Надо сказать, что история и природа во многом сделали это за нас. Архангельская область точно обладает таким количеством потенциальных мест для посещения туристов, для культурного туризма, для природного туризма, для промышленного туризма. У нас очень большое количество направлений, поэтому в этом смысле мы чувствуем себя благодарными тому месту, где мы живем. Если говорить в целом о развитии туризма, я думаю, что есть три основополагающих столпа, на которых держится в целом развитие туризма. Это, как вы правильно сказали, развитие туристической инфраструктуры. Второе, не менее важное, это подготовка и предложение действительно качественного туристического продукта и в части услуг, и в части ожидания туриста. И третье – это информированность туриста о том, куда он может поехать. Мы для этого делаем сейчас первые шаги. Определили одно из приоритетных направлений туризма, которые будем развивать, - это автотуризм. У нас идет из Москвы прекрасная дорога через Ярославль, М8. И мы сейчас запускаем специальный чат-бот. То есть турист, который на машине въезжает в Архангельскую область, он на каждой заправке, в каждом публичном месте может через QR-код скачать себе приложение, которое в виде чат-бота будет по мере продвижения по этой дороге присылать ему сообщения, где по дороге какие интересные для посещения места находятся, с информацией о том, когда они работают, телефон для контакта, можно ли там остановиться и т.д. Эта информированность очень важна, потому что, для того чтобы посещать, для того чтобы любить эти места, надо знать об их существовании.

- Это какое-то ваше ноу-хау?

- Это продукт, который мы разрабатываем. Может быть, он у кого-то уже есть, может быть, мы у кого-то подсмотрели, но у нас в области точно такого пока не было.

- Для бизнеса в сфере туризма важна всесезонность? Чтобы туристы приезжали не пару-тройку месяцев, а круглый год. Как работаете над этим?

- Во-первых, Север уникален тем, что у него сезон как раз достаточно универсальный. Может быть, есть периоды межсезонья, которые не очень интересны, но, наверное, это в любой стране, в любом курортном месте, за исключением каких-нибудь совсем тропических. И то там, наверное, сезон дождей существует. А так Север прекрасен зимой по-своему, и летом это не менее красивые места. Поэтому на Соловки, с учетом того, что у нас круглогодичное авиасообщение с Соловками существует, у нас есть рейсы из Архангельска. Пожалуйста, можешь в любой сезон туда полететь, если говорить конкретно о Соловках. В других местах этот сезон тоже достаточно большой. Мы всегда находились в таком состоянии, что первое – яйцо или курица. То есть бизнес говорит: мы готовы вкладывать, но не уверены, что будет турист. А турист говорит: мы бы приехали, но не уверены, что получим услугу, которая будет соответствовать качеству, которое мы ожидаем. А что хочет сегодня турист, даже приезжающий на Север, казалось бы, с идеей какого-то полу-экстремального проведения досуга? Он хочет день, условно говоря, провести в лесу или полазить по карстовым пещерам, которые у нас самые большие в Европе, или сплавиться по реке, полазить по тундре. Но вечером при этом сегодняшний турист, который уже искушен поездками в разные страны, он видел сервисы, которые предоставляют туристические раскрученные направления, он хочет прийти, получить горячий ужин, теплый душ и чистую постель, в которой он переночует. Все это, конечно, сегодня надо обязательно обеспечить, иначе мы не оправдаем ожиданий туриста.

Поэтому, когда я говорю, что инфраструктура и качественный туристический продукт одинаково важны, это действительно так. Потому что, даже если ты приедешь и получишь интересную эмоцию на снегоходах, на лошадях или на сплаве по реке, но при этом ты не получишь тот уровень сервиса, который ты ожидаешь за те деньги, которые ты здесь оставишь, твое впечатление будет испорчено. И то же самое, даже если ты получишь хороший сервис, инфраструктуру, но при этом у тебя не будет той эмоции, ради которой ты сюда ехал, ты тоже будешь разочарован. Поэтому очень важно это все совместить.

- Кстати, для арктической зоны бизнес, который там работает, имеет право на преференции. Насколько активно бизнес этими льготами пользуется сейчас?

- Очень активно. Мы по количеству реализованных проектов среди всех арктических регионов находимся на первом месте. У нас очень много резидентов регистрируется в этом льготном режиме. И мне очень приятно, что точно не меньше 15% из этих проектов - это проекты в сфере туризма. Более того, мы в свое время, еще полтора года назад, когда вырабатывали стратегию социально-экономического развития области, мы понимали, что туристическое направление для нас очень важное, и нам надо создать такие условия, которые бы стимулировали наших предпринимателей идти именно в эту сферу. У нас есть целый набор региональных мер поддержки. Это и пониженные налоги, и сниженные административные различные процедуры, именно для людей, кто идет в сферу гостиничного, ресторанного бизнеса. Вот эти люди у нас получают максимальный преференциальный режим. Мы помогаем, конечно, получить статус резидента арктической зоны.

- У вас в сфере туризма достаточно сильные конкуренты, я имею в виду, соседи – Карелия, Мурманская область. Получается, нужно какие-то фишки вам искать? Чтобы люди поехали не к ним, а к вам.

- Конечно. Каждый регион по-своему хорош. Поэтому я бы даже не сказал, что мы конкуренты. Мы все имеем какие-то свои особенности. Если брать Мурманскую область, это экстремальный арктический северный туризм, такое классическое Заполярье. Мы все-таки не Заполярье. Что касается Карелии, это природа, леса, озера. Мы – это скорее такой культурно-познавательный туризм. Архангельская область уникальна своей историей. У нас есть прекрасные памятники деревянного зодчества. По сути, это родина российского флота, родина Строгановых, по сути, место, откуда пошло освоение Сибири, Дальнего Востока. Хабаров, например, родом из Архангельской области, который, собственно говоря, открыл Хабаровск и его основал. Александр Баранов, который в свое время был губернатором Аляски, он тоже выходец из поморских купцов. Это монастыри, допустим, Сийский монастырь, которому мы недавно отпраздновали 500 лет, существующий, действующий монастырь. Это Соловки, которые в 29-м году отпразднуют 600 лет монашескому освоению Соловков. Таких уникальных памятников культуры, конечно, нигде нет. И в этом смысле это наше конкурентное преимущество. Но понятно, что, если мы берем в качестве туристического продукта рыбалку на треску, конечно, в Мурманской области она лучше, потому что там Баренцево море, и здесь конкурировать нам просто нет никакого смысла. Но дополнять друг друга мы точно можем. Вот я к вам на интервью пришел как раз с подписания соглашения, которое мы подписали между Архангельской областью, Мурманской областью и несколькими операторами круизных маршрутов. Мы сейчас запускаем новый маршрут круизный: Архангельск – Соловки – Кандалакша. Будут круизы через эти три уникальных места, и каждое из них является по-своему состоятельным, по-своему интересным, и они точно будут дополнять друг друга. Поэтому это не конкуренция. При правильном, нормальном, дружеском отношении и партнерстве это те уникальные условия и тот уникальный турпродукт, который дополняет друг друга и, как следствие, дает туристу полную картину или ощущения, в которых он может провести до недели времени.

- Условно, раз уж поехал на Север, тогда заеду и туда, и туда…

- Конечно. Тем более, это не ближний свет. Хотя, если лететь, то это всего полтора часа. В этом смысле это не так уж и далеко, как кажется.

СПРАВКА «КП»

ПМЭФ-2023 прошел с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Участие в нем приняли 17 тысяч человек из 130 стран. Главная тема форума - «Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Организатором форума является фонд «Росконгресс». «Комсомольская правда» является официальным информационным партнером мероприятия.