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Экономика20 июня 2023 11:40

Глава корпоративного университета «Норникеля» Роман Чураевский: Цифровые навыки сегодня стали конкурентным преимуществом

Как в металлургическом гиганте построена работа по профессиональному и надпрофессиональному обучению «Комсомолке» на полях Петербургского международного экономического форума рассказал Роман Чураевский
Виктор МАТРОСОВ
Виктор МАТРОСОВ

Фото: Андрей Минаев

- Роман Владимирович, «Норильский никель» - компания, в которой работает более 80 тысяч человек. Сколько из них проходят корпоративное обучение в вашем университете? И как вы их мотивируете к этому?

- Особо мотивировать не приходится, потому что желающих у нас очень много, ежегодно мы обучаем более 50 тысяч сотрудников. Ежедневно проходит порядка 250 курсов. Если перевести в часы, каждый час 10 человек чему-то научились.

- В «Норникеле» работают как представители рабочих специальностей, так и управленческий персонал. На кого в первую очередь рассчитана ваша программа?

- Нашей целевой аудиторией являются все сотрудники компании. Корпоративный университет фокусируется и на развитии профессиональных компетенций, и корпоративных, и лидерских. Даже более того: аудитория выходит за рамки только нашей компании, потому что мы очень активно работаем с вузами-партнерами, внедряем наши профессиональные компетенции в программы развития. А в рамках профориентационной деятельности – и школьники тех регионов, в которых мы присутствуем.

- Что, как правило, выбирают те люди, которые к вам приходят, какие направления им интересны?

- Направления абсолютно разные могут быть. На ПМЭФ мы обсуждали, что было бы здорово, если бы корпоративные системы обучения могли двинуть соотношение между профессиональными и надпрофессиональными компетенциями в сторону корпоративных и «софтовых» компетенций. Сейчас система корпоративного обучения очень часто занимается тем, что доучивает сотрудников. Очень часто мы закрываем базовые вещи, связанные с профессиональной подготовкой.

Поэтому то, на что мы тратим больше всего ресурсов, абсолютно не означает, что это в идеальной картине мира должно быть нашим приоритетом. Если сейчас мы посмотрим на те ресурсы (и финансовые, и человеческие), которые мы затрачиваем, 90 процентов будет на базовую подготовку и на допуски. Это то, что необходимо, для того чтобы сотрудник просто приступил к работе. Это, конечно, не является нашей целью, нам хотелось бы, чтобы доля активностей и мероприятий, направленных на развитие в профессии, становилась больше. Это позволит нам больше прокачивать надпрофессиональные компетенции сотрудника, делать его более успешным

- Правда ли, что сегодня так называемые «мягкие навыки» (soft skills) - лидерство, коммуникабельность - важнее, чем собственно профессиональные знания?

- Давайте не будем преувеличивать. Это вообще западная школа, что «софт» – это гарантия твоего успеха в социальном плане. Да, можно быть просто врачом, а можно быть классным врачом, клиентоориентированным, умеющим находить общий язык с пациентами, привлекать лучших людей в свою команду и оказывать высококлассный сервис. Но все-таки базовое образование и профессиональные компетенции у этого врача должны быть. Это фундамент.

- Есть расхожее мнение, что сейчас, в постоянно меняющемся мире, учиться нужно всю жизнь. Вы лично продолжаете учиться?

- Конечно! Мы учимся вообще всему и сразу. Потому что заказчики наши приходят с совершенно разными запросами. К нам приходят и финансисты, и HR, и маркшейдеры. И нам приходится, для того чтобы найти для них правильное решение, очень глубоко погружаться в вопрос.

Кроме того, мне сейчас очень интересны digital-навыкы. «Норникель» сейчас запустил большой проект по цифровым финансовым активам. Опять же на повестке дня искусственный интеллект. Кстати, недавно задавали нейросети задачку нарисовать нам инженера прошлого и будущего. Она справилась с задачей, нарисовала эволюцию.

В общем, это интересно, и надо понимать, что цифровые навыки сегодня становятся конкурентным преимуществом. Вчера буквально я спросил у нейросети: сравни профиль инженера 2015 и 2023 года. Она сделала это за 30 секунд. Ну, мы понимаем, что любому сотруднику, даже самому ловкому и здорово работающему, в интернете умеющему серфить практически молниеносно и работать с информацией, все равно на это потребовалось бы хотя бы полчаса или час. Это самому ловкому. Нейросеть это сделала в десятки раз быстрее.

- Было бы интересно еще спросить, какой будет профиль, допустим, в 2030 или 2035 году.

- Я задавал ей этот вопрос тоже. Нейросеть видит будущую перспективу в том, что сегодня называется метакомпетенциями, то есть навыки на стыке областей знаний, кросскультурная коммуникация, экология. Но мы понимаем, что нейросеть строить прогноз на дне вчерашнем. Поэтому все еще может меняться.

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