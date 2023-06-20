Генеральный директор компании «Норсофт» Алексей Парасына: На горизонте 5-7 лет вопрос цифрового импортозамещения в России будет решен

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Генеральный директор компании «Норсофт», дочернего предприятия «Норникеля» по разработке отечественных IT-решений Алексей Парасына на полях Петербургского международного экономического форума рассказал «Комсомолке» о замене западного программного обеспечения, экологических проектах и решении кадрового вопроса.

- Алексей Викторович, насколько исход с российского рынка западных IT-компаний повлиял на российский бизнес?

- Проблемы, конечно, есть. Мы покупали серверное оборудование, системы управления производством западного производства. Решить моментально такие проблемы невозможно. Для этого требуются 5-7 лет и комбинированное усилие и государства, и производственных компаний, и нас, как заказчиков и потребителей. Но задел есть. История, начинающаяся с 2014 года, кого-то встряхнула, и ряд компаний финансировали российские разработки. Металлурги тоже в этом направлении двигались. Поэтому если коротко резюмировать – да, проблемы есть, проблемы не отличаются от того же машиностроения или производства продуктов питания, где тоже западное оборудование есть, но ничего не решаемого в глобальном смысле нет. В период 5-7 лет мы в целом, думаю, будем обсуждать совсем другие вопросы, а не проблему импортозамещения.

- Можно ли положиться на продукты дружественных стран? Например, на китайское ПО или оборудование?

- Действительно, мы смотрим на зарубежные аналоги, но все равно для нас предпочтительнее поддержка российского производства. Пока мы пользуемся дружественными странами для импорта запасных частей или в небольших масштабах оборудования, которое нужно для модернизации того, что прямо уже сейчас нужно сделать. Но в основном мы смотрим на российских производителей и оборудования, и программного обеспечения.

- Насколько государство сегодня помогает этому процессу цифрового импортозамещения?

- Государство делает огромную работу, и мы участвуем в одном из таких проектов, который инициирован премьер-министром Михаилом Мишустиным – это индустриальные центры компетенций, в которых государство предлагает гранты для разработки программного обеспечения. Если индустрия говорит, что у нас приоритеты такие, нам это нужно, то государство это финансирует.

Вторая история – это налоговые льготы, которые сейчас прорабатываются и, надеюсь, будут реализованы для тех компаний, которые целенаправленно внедряют российское программное обеспечение. Надеюсь, и по оборудованию такая же история будет. Почему это важно? Потому что с компании производственные задачи никто не снимал. Плюс многие компании для реализации экологических программ и для модернизации устаревшего оборудования начали большие капиталоемкие инвестиционные проекты. И история с импортозамещением тоже требует денег.

- «Норникель» активно реализует экологические проекты. Как в этом помогают IT-решения?

- Естественно, IT здесь не позади, мы стараемся тоже работать в этом направлении, «Норникель» создал систему мониторинга и контроля качества воздуха в городах присутствия. Также была создана уникальная система мониторинга зданий и сооружений. Не секрет, что у нас очень много инфраструктуры создавалось в советское время, когда не было глобального потепления. Сейчас вечная мерзлота ведет себя не всегда стабильно. Я думаю, что эти системы как раз будут актуальны не только для нас, но и для наших коллег, которые за Полярным кругом работают. Кроме этого, естественно, мы работаем над мониторингом выбросов. Собрали партнеров с рынка с хорошими идеями, которые нам позволят делать физические системы, и на основе измерений технологического процесса вычислять выбросы с помощью нейронных сетей.

- Много говорят о дефиците кадров в российском IT. Для вашей компании этот вопрос актуален?

- Вопрос кадров всегда стоит остро, а вопрос хороших кадров стоит еще острее. Искусственный интеллект, естественно, никого не заменит. Да, в России много IT-специалистов, но не очень много разработчиков. Вообще разработчики, как правило, народ нежный и творческий. Но в «Норникеле» айтишники такие же суровые, как норильский климат, поэтому у нас практически потерь не было. С другой стороны, есть, в целом, проблема северных городов. Есть тенденция, когда у специалистов, которые прямо вот уже на пике, подрастают дети, и они все уже, как правило, купили себе квартиры – Новгород, Москва, Краснодар, Новосибирск, Тюмень, Питер. Семья часто принимает решение «встать на крыло» и уехать «на материк». Мы создаем филиалы в регионах, людей перехватываем, то есть они переходят внутри компании в другие подразделения и могут работать на той же производственной площадке, но на проектах сопровождения. Пальмы цвести за Полярным кругом никогда не начнут, и поэтому все равно такая тенденция будет. И с ней, конечно, мы работаем по двум направлениям – повышение комфорта самого города и создание возможности остаться внутри компании и приносить пользу. Качественные эксперты должны оставаться в компании, но уже в другом качестве.