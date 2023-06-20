Песков не подтвердил планы о воссоздании погранвойск как отдельного ведомства

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 20 июня, в соцсетях появились сведения (в том числе, такая информация идёт и из Госдумы), что якобы в ближайшее время предполагается возродить Пограничные войска России…

В связи с этим, в тот же день, журналист «Комсомольской Правды» задал официальному представителю Кремля такой вопрос:

… - Дмитрий Сергеевич, правда ли, что в связи с последними трагическими событиями на нашей границе принято решение о воссоздании погранвойск как отдельного ведомства? Как известно, сейчас погранвойска подчиняются ФСБ России.

- Нет, мне неизвестно о принятии каких-либо решений, — ответил Песков. - Здесь я не могу, к сожалению, этого подтвердить.

- Спасибо.

КСТАТИ

Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ПС ФСБ России) - как структурное подразделение, была организована почти 20 лет назад, 1 июля 2003 г.