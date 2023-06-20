Вино из Грузии вышло в лидеры по поставкам в Россию: как это получилось

На самом деле в рознице грузинское вино занимает лишь четвертое место. На первом месте – российское Фото: Shutterstock

По данным Федеральной таможенной службы, в первые пять месяцев этого года больше всего вина приехало в нашу страну из Грузии. Всего импортеры ввезли оттуда больше 24 млн тонн тихих вин. Это на две трети больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего доля Грузии достигла 19% во всем объеме импорта.

Как считают эксперты, причина кроется в более простой логистике. Доставить бутылки из Грузии проще, чем из Европы. Тем не менее доля всех импортеров не превышает 50%. Другую половину рынка занимают отечественные производители. Таким образом, доля грузинских вин в продажах – меньше 10%.

- На самом деле в рознице грузинское вино занимает лишь четвертое место. На первом месте – российское. Далее идут итальянское, испанское и только потом грузинское. Скорее всего объясняется это тем, что Грузия ввезла по максимуму, пока есть такая возможность, - считает Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА».

Перенасыщение рынка может привести к тому, что цены на алкоголь, в том числе импортный, могут упасть, считает эксперт. Для потребителей это плюс. А вот для российских производителей – минус. Ведь конкурирует грузинское вино в основном с продукцией российских виноделов. Поэтому в правительстве уже обсуждают возможные меры для защиты отечественного рынка. В частности, могут повысить пошлины на ввоз вина из недружественных стран.